Nokia 5510 – první dojmy z ďábelského telefonu

Mobilní telefon Nokia 5510 se dostal na náš recenzní stůl a my vám přinášíme první dojmy. Telefon máme krátce a domnívám se, že by nebylo seriózní z tak krátkého setkání s telefonem dělat rozsáhlou recenzi, na tu se můžete těšit o něco později. První dojmy se tak soustřeďují na hlavní inovace telefonu – SMS zprávy psané na QWERTY klávesnici a přehrávání hudby z telefonu. Po pravdě řečeno, v ostatních aspektech je telefon velmi podobný dalším telefonům Nokia nižší třídy.

Koncept

Telefon Nokia 5510 má oproti většině ostatních mobilních telefonů naprosto odlišný koncept. Zatímco většina telefonů je určena k používání na výšku, Nokia 5510 se naopak používá naležato. Důvod je jednoduchý – displej se posunul doprostřed telefonu a po obou stranách displeje jsou nyní klávesy plnohodnotné QWERTY klávesnice. Trochu to připomíná Microsoft Natural Keyboard, také tato klávesnice je rozdělena. Na první pohled to vypadá tak, že psát na podobné na dva díly rozdělené klávesnici bude problém. Podobně jako u Natural Keyboardu to ale není pravda, jak dále uvidíte.

S podobným konceptem vyjma Communicatoru přišel ještě jeden telefon, Motorola V100. Ta ale byla rozklápěcí – při psaní zprávy nebo práci s displejem bylo třeba ji otevřít. To samozřejmě rutinní práci nijak neusnadnilo.

Dalším problémem V100 byla skutečnost, že se z ní nedalo telefonovat bez použití náhlavní soupravy, bondovky. Ta se sice dodávala standardně, ale málo komu se chce si ji kvůli hovoru nasazovat. Nokia 5510 jde na věc jinak. Telefon se nemusí rozklápět, díky tomu jej lze ovládat dokonce i jednou rukou. A navíc se z něj dá telefonovat i bez bondovky, protože má vestavěný mikrofon i sluchátko. To je dobře – bez toho by byl telefon prakticky nepoužitelný pro běžné telefonování.

Píšeme na klávesnici

Na klávesnici jsem byl osobně velmi zvědav. Jak již bylo řečeno, je rozdělená po obou stranách displeje tak, aby se na ní dalo psát všemi deseti – klávesy obsluhované prsty jedné ruky jsou u sebe. Tím nechci říct, že psát všemi deseti skutečně lze. Na to jsou klávesy příliš malé.

Na klávesnici budete asi ponejvíce psát tak, že ji vezmete do obou rukou tak, že na ní budete datlovat dvěma palci a o ukazováčky si telefon opřete. Podobně se většinou psávalo na Communicatorech. Samozřejmě můžete psát jinak, ale na datlování jednou rukou to opravdu není. Navíc na psaní si musíte zvyknout, chce to získat trochu cvik, přeci jenom bychom od telefonu běžnou QWERTY klávesnici příliš nečekali. Ovšem psaní v horších světelných podmínkách vám bude činit problémy i později – viz kritika podsvícení displeje.

Na spodním řádku jsou servisní klávesy (Shift) a několik doplňkových znaků. Škoda podle mne je, že mezerník není po obou stranách displeje, psalo by se pohodlněji.

Klávesy jsou od sebe dostatečně daleko, museli byste mít pořádnou pazouru, aby bylo riziko, že palci zmáčknete i jinou klávesu.

Klávesnice sama o sobě je docela kvalitní, stejně jako ostatní telefony Nokia má vyladěný zdvih, tedy náročnost stisku klávesy. Klávesy se podvolují s malým lupnutím, jsou maličko vypouklé a symboly na klávesách nejsou nakresleny barvou, ale právě její absencí, takže by se neměly ani při větším používání tak snadno ztrácet.

Podstatně horší je to s podsvícením klávesnice; docela mne překvapilo, jak jej Nokia odbyla. Že je nerovnoměrně podsvícený displej, to by se snad ještě dalo odpustit. Zhoršuje to sice jeho čitelnost, ale číst se na něm dá. S klávesami je to o dost horší. Diody pro podsvícení totiž Nokia dala pouze na vršek klávesnice a ke spodní části světlo jednoduše nedosáhne. Jemný svit diod, který do dolní řady klávesnice přeci jen proniká, navíc problém ještě umocňuje – čísla se nedají číst, protože mají stejnou barvu jako klávesy.

Je pochopitelné, že Nokia potřebovala na podsvícení ušetřit. Klávesnice 5510 je větší než klávesnice normálního telefonu; kdyby měla být osvícena rovnoměrně, byl by odběr diod určených k podsvícení klávesnice neúměrnou zátěží baterie. Myslím ale, že by se to dalo řešit servisní klávesou zapínající a vypínající podsvícení kláves, jako ji mívají PDA. Pokud totiž budete na klávesnici psát často, zjistíte, že je i zbytečně často podsvícená. Za dne byste se bez toho obešli. Bohužel, takhle se musíte smířit s nerovnoměrně podsvícenou klávesnicí, což je nepříjemný šrám na kráse i použitelnosti jinak kvalitního výrobku.

Samotné psaní na klávesnici je velmi rychlé. Já sám umím psát všemi deseti, takže mi nečinilo problémy ani psaní poslepu (snad jen výstupek na F a J by se mi hodil) – na klávesnici se mi psalo opravdu docela rychle. Dokonce, když se telefon položil na stůl, dalo se psát i více prsty, telefon se ani nekolíbal.

Honza Matura, který na psaní všemi deseti uvyklý není a ovládá spíše takové to počítačové psaní všemi prsty, na které si zrovna vzpomene, si také psaní na 5510 pochvaloval. Pokud máte obavu, zda se na 5510 píše rychleji než na telefonu s T9, mohu vaši obavu rozptýlit. T9 předhoní 5510 jen v případě, když máte opravdu štěstí a vše vyjde na první pokus. Jakmile ale jediné slovo musíte zadat ručně nebo přepínat, 5510 spolehlivě vyhraje.

Pokud chcete mazat text, je potřeba si uvědomit, že tu není Backspace jako u PC klávesnice, ale musíte použít klávesu C. K dispozici jsou také směrové šipečky pod displejem.

Klávesa C a šipečky pod displejem slouží k tomu samému jako tytéž klávesy u levnějších Nokia telefonů. 5510 svůj původ v 33xx řadě nezapře.

Posloucháme hudbu… a kopírujeme ji

Druhou zajímavostí na 5510 je možnost poslouchat nejenom FM radio, ale i hudbu. Bylo by asi troufalé předpokládat, že za tímto účelem budou lidé držet telefon u ucha, takže Nokia k telefonu standardně přibaluje stereofonní náhlavní soupravu vybavenou také tlačítkem pro příjem a odmítnutí hovoru.

Stereofonní sluchátka jsou sice hlavně určena pro poslouchání rádia nebo hudby, ale perfektní dojem dělají i při telefonování. Ostatně, já na stereofonní sluchátka nedám dopustit, slyšet volajícího do obou uší dává rozhovoru významně lepší dojem pro vás. Výjimkou jsou případy, kdy jedním uchem potřebujete naslouchat světu kolem, pak ale není problém jednu pecičku z ucha vyndat.

Trochu divně ale působí připojování headsetu k telefonu. Headset totiž má na konci dva konektory, jeden se připojuje do levé zdířky pro přenos hudby, druhý (šedý) pak přijde do pravé zdířky a slouží k telefonování. Pokud přemýšlíte, proč to Nokia udělala tak divně, pak mám pro vás jednoduché vysvětlení. Telefon Nokia 5510 je v podstatě předělaný model 3330, doplněný o DSP čipy pro FM rádio a reprodukci AAC hudby a dále o 64 MB RAM. Takže aby Nokia nemusela hardwarově zasahovat do zapojení 3330, jednoduše dala ostatní čipy stranou a stranou také funguje jejich propojení se světem.

Může to vypadat dosti lamersky, ale ve skutečnosti je to praktické. Stačilo změnit firmware telefonu a doplnit do něj patřičné funkce a vše funguje na osvědčené platformě telefonu, jenž se již nějakou dobu prodává. Vývoj telefonu vyšel prakticky zadarmo a náklady na výrobu se pohybují v únosných mezích. Ne náhodou se telefon prodává jen o málo dráže než samotný MP3 přehrávač, jenž k telefonům Nokia vyrábí.

Nu, pokud byste s dodávanými sluchátky nebyli spokojeni a chtěli si připojit například nějakého toho Kosse, pak si můžete sluchátka na hudbu připojit redukcí. Smůla je v tom, že taková sluchátka nepomohou při telefonování. Jednak v nich kvůli hardware zapojení nic než hudbu neslyšíte, jednak vám trochu bude chybět mikrofon. Třeba ale alternativu nabídnou asijští výrobci.

Kvalita reprodukce zvuku je podle mého soudu obstojná, vyzkoušel jsem několik polských rádií (telefon testován v Polsku) a reprodukce byla jak stereofonní, tak docela slušné kvality. Připomínám ale, že trpím hudebním hluchem a ani Honza Matura v tomto není měřítko.

K regulaci hlasitosti slouží tlačítka na boku (nebo spodku, jak to vezmete) telefonu. To je dobře – bál jsem se, že by Nokii mohlo napadnout, že by se hlasitost měla dát regulovat z menu telefonu. Jde to zcela nezávisle na tom, co s telefonem samotným děláte, a to je dobře.

Telefon se ke zdroji hudby připojuje dvěma cestami. Pokud máte PC, pak přes USB a speciální software. Telefon ale také můžete připojit k analogovému signálu pomocí jack konektoru vedle USB konektoru. Nokia si sama zvuk uloží do své paměti.

Pokud si chcete do vestavěné paměti nahrát hudbu, mám pro vás zvláštní zprávu. Nokia 5510 ve skutečnosti formát MP3 nepodporuje, podporuje jej pouze dodávaný software Nokia Audio Manager. Nokia se chtěla vyhnout problémům s piráty a hlavně problémům s giganty hudebního průmyslu, a tak celou věc vyřešila šalamounsky. Do vnitřní paměti se ukládá zvuk ve formátu AAC, jenž lze chránit proti nelegálnímu kopírování. Do telefonu lze zvuk poslat pouze přes Nokia Audio Manager. Takže jestli jste si mysleli, že si jednoduše v Průzkumníku přetaháte svoje MP3 soubory do připojeného zařízení Nokia 5510, tak jste na omylu.

Veškeré zvukové nahrávky se totiž musí transformovat do AAC, teprve pak se nahrají do telefonu. Pokud si tedy rozhodnete zkopírovat do telefonu CD, budete zhruba deset minut až čtvrt hodiny ukládat CD do elektronického formátu (kódované AAC) a potom jej již jako normální AAC uložíte do telefonu. Samotné ukládání do telefonu trvá při 64 MB objemu dat dalších deset minut.

Software podporuje tvorbu playlistů, můžete si tedy svoje soubory předpřipravit a do telefonu je během deseti minut kopírovat. Nemůžete ale soubory přenést na jiný počítač ve formátu kódovaného AAC (alespoň to tvrdí výrobce – je to ochrana proti pirátům).

Zajímavé je, že pomocí audiovstupu lze kopírovat hudbu i mezi dvěma telefony Nokia 5510. Bohužel dva telefony nemáme, nicméně mám určitý dojem, že nelze vytvářet kopie mezi telefony z hudby přenesené z CD (aspoň se to uvádí o formátu AAC v diskusích).

Telefon umožňuje ukládat do paměti telefonní hovory i nahrávky z rádia, plus samozřejmě to, co mu přivedete na externí konektor. To je velmi dobré, můžete si uložit skoro hodinový hovor a pak si ho zazálohovat na počítači.

Telefon obsahuje něco jako equalizer, jsou zde přednastavené korekce basů a výšek.

Problémem Nokia Audio Manageru (NAM) je velmi špatné zdokumentování instalace. Experimentujeme s různými druhy instalace a jen málo cest vede ke korektnímu přidání Nokia 5510 do systému. Oceňujeme ale, že NAM nabízí i české ovládání.

Práce s NAM bude největší součástí naší recenze, protože je to opravdu základ kvalitního využití 5510.

Bude to telefon pro vás?

Toto krátké představení vám mělo přiblížit dvě nejčastěji zmiňované přednosti telefonu Nokia 5510 – tedy schopnost reprodukce hudby a velkou klávesnici. Telefon ani na chvíli ale nezastírá, že není určen pro masy, je spíše pro fajnšmekry, kteří chtějí chytře integrované přehrávání hudby, radio, telefon k pohodlnému psaní SMS (nebo emailů ve WAPu?) a k telefonování. Přiznám se, že po chvíli hraní si s telefonem jsem si na jeho příjemné vymoženosti zvykl a nebýt toho, že v metru se mi nedaří hudbu poslouchat pro randál, který soupravy za jízdy vyluzují, neváhal bych si telefon pořídit. Je sice těžký (154 gramů), ale oproti kombinaci přehrávače (jakéhokoliv, walkmanu, discmanu nebo mého oblíbeného minidiscu) a mobilního telefonu je to docela nenáročná sestava. Navíc psaní SMS zpráv na velké klávesnici je docela návyková věc.

Pokud hudbu rádi posloucháte a smíříte se s cca. hodinovou kapacitou úložného prostoru v přijatelné kvalitě, myslím, že se vám bude 5510 líbit. Chce to si ji vzít do rukou a ozkoušet jej osobně, jako každý atypický telefon i ona potřebuje osobní přístup, osobní osahání.

Cena mobilního telefonu je u distributorů Nokia stanovena na 12600 Kč, telefon bude na trhu k dostání během několika dní. Dříve, než prohlásíte, že jde o „debilní telefon“, doporučuji vám opravdu se na něj jít podívat. Třeba změníte názor. A dost možná kromě názoru i telefon. Nu a samozřejmě, pokud chcete podrobné povídání o mobilu, přineseme recenzi v tomto týdnu.

Český manuál k telefonu Nokia 5510 si můžete stáhnout zde u nás v PDF.