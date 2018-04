Nokia 5510 – preview revoluce

Update: tyto informace již oficiálně potvrdila společnost Nokia - a jsou publikovány v angličtině i na www.nokia.com. Provedli jsme update u funkcí telefonu na konci článku!

Mnoho odpůrců značky Nokia tvrdí, že poslední „opravdový“ mobil této společnosti se narodil v roce 1997 a jmenoval se Nokia 6110/6150. Od té doby prý Nokia nic pořádného nepřichystala. Podle kritiků je všechno ostatní z nabídky Nokia jenom evoluce.

Dnes nás všechny Nokia chce vyvést z omylu. Mobilní telefon, který představuje, je určen primárně pro mládež, pro náctileté.

NOKIA 5510 - revoluce přichází: mobil už není jen sluchátko, mobil už neslouží primárně pro telefonování. Na to nový design reaguje - klávesnice je určena hlavně pro psaní SMS, má plné osazení tlačítek ve stylu QWERTY a horní řadu kláves s čísly tak, jak jsme zvyklí z normálních klávesnic od PC.

Rozšířené SMS zprávy

Model 5510 nezapírá, že hlavním cílem netradičního uspořádání klávesnice a displeje je pohodlná práce s SMS zprávami. Nokia 5510 opět nabízí posílání obrázkových SMS zpráv, zpráv obsahujících vyzváněcí tóny, jakož i spojování SMS zpráv z více kusů do jedné dlouhé a naopak odesílání dlouhých SMS zpráv, s nimiž si umí většina moderních telefonů poradit. Posílat můžete také šablony a smajlíky.

Chat

Klávesnice je velmi důležitá pro SMS chat – i tuto službu, stejně jako model 3330, novinka podporuje. Dost vadou na kráse je, že ji nepodporují naši operátoři, takže v praxi vám bude k ničemu. Nicméně Nokia sama tvrdí, že s 5510 budete najednou moci chatovat na více frontách – jak to ale v praxi vypadá, nevíme. Chatování firmy Nokia se v našich krajích neuchytilo, třeba jeho rozšíření podpoří nové telefony Ericssonu, které mají obsahovat snad kompatibilní platformu pro chat.

MP3 a FM radio

A pozor - skvělé nové multimediální možnosti: telefon je vybaven FM rádiem a také digitálním přehrávačem zvuku, který umí přehrávat nejenom zabezpečený formát AAC (Advenced Audio coding), v němž se distribuuje i legální hudba, ale také klasické MP3. Telefon má paměť 64 MB, a umí tedy přehrávat až 2 hodiny hudby. Můžete poslouchat rádio a pařit při tom hry!

Hudbu si můžete do telefonu nahrávat pomocí kabelu a přiloženého software Nokia Audio Manager. Tento software se dodává i s MP3 headsetem prodávaným pro Nokia telefony.

AAC je vlastně novější formát MPEG-2 AAC (Advenced Audio Coding), původně vyvinutý firmou Astrid/Quartex. Má několik vylepšení oproti MP3. Je to například vícekanálová komprimace (až 48 kanálů), pracuje s frekvenčním rozmezím nahrávky 8 kHz až 96 kHz.

FM rádio (FM=VKV) může mít deset přednastavených stanic v paměti telefonu, telefon má vyhrazené klávesové zkratky pro jejich aktivaci i pro aktivaci MP3 přehrávače. Hudbu lze i nahrávat přes linkový kabel nebo z FM rádia!

K telefonu dostáváte stereo headset, jenž lze použít jak pro reprodukci hudby, tak pro telefonování – hovor lze přijmout přímo ze sluchátek vyhrazeným tlačítkem, a přerušit tak radio nebo přehrávanou hudbu.

Hrajeme hry

Pokud chcete hrát hry (a přitom třeba poslouchat hudbu), můžete telefon používat stejně jako gamepad – tedy držet ho oběma rukama. K telefonu se dodává pětice už z dřívějška znamých her: Bumper, Space Impact (můj favorit), Snake II, Paris II a Bantumi. Podobně jako u modelu 3330 si i pro tento telefon můžete nové hry a nové úrovně stahovat online z Klubu Nokia, jsou ovšem placené a musíte kredity. Za své kredity si ale můžete koupit i animované spořiče obrazovky, obrázkové SMS, nová zvonění atd.

GPRS chybí. Chybí?

Tento telefon sice není typický low-end – je to spíše stylový telefon pro mládež než low-end, ale jako takový podle firmy Nokia není určen pro nasazení s GPRS. Tento argument trochu kulhá a spíše je třeba jej vidět ve světle posledních zpráv o posunutí termínu prodeje Nokia telefonů vybavených s GPRS – Nokia má s GPRS problémy (jako ostatně téměř všichni), a pokud by 5510 vybavila GPRS, na trh by ho rozhodně ještě letos nedala.

GPRS přeci jen trochu chybět bude – telefon je určen pro aktivní wapování a v takovém případě by se GPRS a placení jen za přenesená data, bez časové závislosti, hodilo. Ale mnoho lidí bude umět žít i bez něj, už proto, že typickou skupinou zákazníků budou majitelé předplacených karet. Tam sice Go GPRS nabídne v nejbližší době, ale to je celosvětový unikát, mnoho operátorů GPRS pro předplacné karty nabídne až koncem příštího roku. A to přeci bude ta správná chvíle pro nákup Nokia 5610, ne?

Oficiální výdrž

Hovorový čas je udáván v rozmezí 2:30 hodin až 4:30 hodin v závislosti na síti GSM, pohotovostní čas pak 55 až 260 hodin. S telefonem je dodávaná baterie Li-Ion 950 mAh. Baterie se nabíjí standardně dodávanou cestovní nabíječkou téměř čtyři hodiny.

Kdy a za kolik bude?

Mobilní telefon Nokia 5510 se má na trhu objevit v posledním čtvrtletí tohoto roku a Nokia se netají nadějí, že s ním významně osloví letošní předvánoční trh. Podle všeho by tedy na trhu měl být nejpozději do poloviny listopadu. Telefon není vybaven snad žádnou funkcí, jako je bluetooth nebo GPRS, kvůli níž by se uvedení na trh mělo zdržet – takže se na letošní Vánoce lze spolehnout.

A jak to bude s cenou? Vzhledem k tomu, že vestavění MP3 přehrávače nevyjde nejlevněji, bude se údajně cena pohybovat mírně nad hranicí Nokia 6210. Ta ale už dnes nepatří mezi nejdražsí, cena se tak dostane do rozmezí 11-13 000 Kč s DPH, což může znamenat cenu cca 8-9000 v předplacených sadách. A to už bude mnoha rodičům, jejichž ratolest právě dokončuje základní školu nebo bytuje na škole střední, stát za předvánoční rozvažování.

Zdá se vám to úlet?

Pak si přečtěte článek Model Nokia 5510 si může a musí dovolit jen Nokia. Třeba vám pomůže najít méně kritický pohled na tuto inovaci… a napište do diskusního fóra, co si o telefonu myslíte vy...

Souhrn funkcí:

Váha 155 gramů (ach jo)

dualband 900/1800

Rozměry 134x58x28 mm

paměť na 100 jmen v interním telefonním seznamu

paměť na 150 normálních SMS zpráv či 50 obrázkových

paměť na až 220 kalendářových záznamů

WAP 1.1

42 vyzváněcích melodií (z toho 7 lze měnit)

7 obrázkových zpráv v paměti, z toho jednu lze měnit

SMS obrázky a zvonění

FM rádio s 10ti předvolbami

MP3 přehrávač s 64 MB paměti

Nokia Audio Manager pro práci s CD a digitální hudbou

digitální nahrávání zvuku přes kabel nebo z FM rádia

GPRS NEBUDE

stereo headset HDD-2 pro luxusní poslech hudby.

hlasové vytáčení

dlouhé SMS

můžete si stáhnout nové hry

kalkulačka, hodiny, stopky, budík, odpočet, převod kurzů měn

Flash demo telefonu na stránkách Nokia je zde.