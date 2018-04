Nokia 540 - NMT systém přežívá (recenze)

Minulý týden nám EuroTel představil nový produkt Go Felicia. Jedná se o mobilní telefon Nokia 540 pracující se systémem NMT s novým programem předplacených služeb. A k tomuto balení, za které vysolíte u dealerů Škoda nějakou tu stovku tisíc vám Škoda zdarma přidá i novou Felicii.

Vraťme se ale k telefonu samotnému. Je dodáván v krásné zelené krabici s nápisy Go Felicia a s obrázky Škodovky. V tomto obalu je uložen další obal (že by inspirace ze známých bábušek??? :-) a v něm je uložen váš nový telefon. U telefonu nalezneme kromě baterie, sířové nabíječky a osobní handsfree sady (bondovky) také spoustu nepotřebných papírů, mezi kterými nalezneme velmi potřebný kupón v hodnotě 500 korun.

Kupóny jsou shodné s klasickými GSM kupóny, takže pokud si neznalý zákazník nevšimne drobného nápisu na krabici s Nokií, která je uvnitř větší "bábušky", bude si myslet, že má GSM telefon.

V krabici dále nalezneme poukaz, po jehož vyplnění a odeslání by vám mělo přibýt na účtu 100 kreditů. Jejich připsání vám údajně EuroTel sdělí SMS zprávou. (Že by už fungovaly SMSky na NMT??? A to nám na tiskové konferenci nechtěli nic říct, tajnůstkáři.) Bohužel to ovšem platí pro GSM Go sady, jelikož na NMT vám zatím SMS nepřijde. Leda, že by vám ji někdo přišel napsat na displej osobně.

Dále je zde manuál k telefonu, který je v češtině a velmi užitečný a vhodný i pro začátečníky. Pak by jim obsluha telefonu neměla dělat problémy. Další mauál se vztahuje k službě, poskytované operátorem. Je zde popsán postup při nabíjení karty, při konfiguraci schránky a vše, co potřebujete vědět.

Jak jsem již psal, je v balení telefon a baterie. Stejně jako u Felicie můžete i zde rovnou začít telefonovat (v přeneseném smylu). Stačí zasunout baterii, zapnout mobil a na čísle *88 nabít kartu (aktivovat) pomocí přibaleného 500Kč kupónu. Částka se na účtu objeví okamžitě. Ovšem odečet z účtu po telefonátu neprobíhá v reálném čase, ale po několika minutách. A nebo se provede okamžitě, ale na infolince o kreditu se to projeví až po pár minutách. Kdo ví, kde je zakopán pes?

Pro uživatele je ale hlavní to, že telefon je schopen pracovat okamžitě.

Technické parametry

Hmostnost telefonu je 239 gramů. Tomuto údaji se ale nesmíme divit, neboť je k telefonu dodávána 1500mAh Li-Ion baterie.

Photovostní režim Nokia 540 udrží po 139 až 169 hodin. To závisí na podmínkách sítě. Hovořit s telefonem můžete až po 3 hodiny.

Rozměry telefonu jsou 138x47x37 milimetrů. Jeho vzhled připomíná "žehličku" (Motorola TX770) s tím rozdílem, že Nokia je trochu užší a vypadá i lépe. Co se designu týká, vypadá velmi pěkně i vylisovaný nápis "NOKIA" na anténě přístroje. Myslím, že bez této ozdoby by anténa vypadala mnohem hůř.

Do paměti se uloží 5 naposled volaných i přijatých čísel. Dále má telefon 97 pozic v paměti pro uložení telefonních čísel včetně jmen.

Příchozí hovory vám jsou sdělovány pomocí jedné ze 7 možných melodií. Jsou to klasické, Nokiácké, a nejlepší z nich (pokud nechcete mít klasické zvonění) je asi Vilém Tel.

Telefon má poměrně velký grafický displej, na který se vejdou 4 řádky textu a jedna řada ikon. Displej má jednu menší nevýhodu - jeho podsvětlení je pevně dáno a nejde vypnout. To není bohužel jediná nevýhoda. Na rozdíl od klávesnice, která večer svítí jak o závod, je displej podsvětlen výrazně méně, takže se vám pak zdá, že je podsvětlení nedostačující.

V telefonu si můžete zvolit i zobrazení hodin, o co se pak už stará síť NMT. Výhodou je povědomí o tom, že čas na vašem mobilu by měl být s největší pravděpodobností poměrně přesný.

Klávesnice a ovládání telefonu je podobné (ale ne shodné) s ovládáním a klávesnicí telefonu Nokia 5110.

Z lepších funkcí telefonu je snad možné zmínit pouze automatické zvednutí telefonu. Například pokud používáte osobní handsfree a telefon máte uložen někde, kde by vám nepřekážel. Dále si telefon pamatuje délku posledního hovoru a odchozích hovorů. Toť vše, co se statistiky týká.

Další lahůdky, jako vibrční zvonění nebo psaní SMS zde nejsou. Je to samozřejmé, jelikož se nejedná o nový systém a telefon se u EuroTelu již nějaký ten pátek prodává s tarifem TIP a TIP TOP.

Ovšem i přes své míry a parametry telefon působí docela příjemně. Myslím, že jako telefon na cesty autem a na chalupu je tento přístroj ideální. Navíc má vcelku výhodný tarif a jedná se o předplacenou službu, což by si mělo také získat příznivce.

Jedinou nevýhodou je asi jeho cena, která se pohybuje kolem 250 tisíc korun. Tuto nevýhodu ale kompenzuje bohaté příslušenství, mezi které patří osobní handsfree sada, velká baterie, se kterou vydržíte bez nabíjení telefonu asi 3 až 4 dny v provozu, GO kupón v hodnotě 500 korun a také osobní Škodu Felicia.