Nokia 5210 – nový lowend je zde

Když jsme při představení telefonu Nokia 5510 upozorňovali na to, že nejde o nový lowend telefon, ptali jste se, jaký bude nástupce Nokia 3330, nebo spíše 5110. Odpověď je nyní zde – Nokia 5210 bude nový low-end telefon, ale přeci jen pro náročnější low-endisty.

Telefon je zaměřený na lidi s aktivním životním stylem, proto má nejenom stopky a časovač, ale také teploměr, abyste věděli, jak moc je vám horko. Telefon je zároveň vyroben z materiálů odpuzujících vodu a je prachutěsný, to ale neznamená, že byste jej měli máchat ve vodě, spíše je to „odolnější“ telefon, podobně jako Siemens M35. Zajímavé je, že i při této „všetěsnosti“ si můžete vyměňovat jak horní, tak dolní kryt telefonu – stejně jako u řady 33xx. Nu, snad to má Nokia dobře vyřešené, aby to těsnilo i po výměně! Jak to vypadá v praxi, vidíte na obrázku - kryt telefonu se rozlupuje jinak, než jak jsme byli dosud zvyklí.

Hodně se dá vyhrát si s SMS zprávami a profily. Například příchozí hovory může signalizovat i vlastní naprogramování vibračního zvonění, můžete si vytvářet, posílat a ukládat obrázkové SMS zprávy, můžete používat kalendář s kapacitou až 100 záznamů. Můžete si i třeba skrze Club Nokia stahovat další zvonění, další animovaná loga, hry, odesílat výsledky her.

Telefon ovšem oproti lowendům jiných značek nenabízí GPRS, což je pro WAP dost škoda. Stejně tak to zamrzí už pro existenci infraportu - telefon je pro datování dnes prakticky již nevýhodně použitelný.

Další funkce:

Dualband 900/1800

Rozměry 105.5 x 47.5 x 22.5 mm

Hovorový čas až 3 hodiny 50 minut

Pohotovostní čas až 170 hodin

Váha 92 gramů

Telefonní seznam pojme až 250 jmen

Oranžově podsvícený displej

Profily měnitelné v závislosti na čase

Automatický zákem klávesnice a bezpečnostní kód

Umlčení/odmítnutí příchozího hovoru (konečně, Nokia!)

Rozšířené funkce SMS (chat, SMS template, smajlíci, rozesílání více příjemcům)

Možnost změnit si tón pro příchozí SMS zprávu

10 hlasových příkazů, možnost přijmout a odmítnout hovor příkazem do headsetu

5 her (Space Impact II, Snake II, Bumper, Bantumi and Pairs II)

WAP

Infraport, ale data jen vytáčeně do rychlosti 14,4 kbps

Manažerský telefon Nokia 6510 představujeme zde.