Nokia 5210 – dost odolný telefonek (recenze)

Společnost Nokia představila svoji novinku Nokia 5210 před pár dny, nám se ale podařilo již nyní získat k recenzování její betaverzi, abychom se s vámi mohli podělit o zkušenosti s tímto telefonem, jenž se na náš trh dostane z kraje roku 2002.

Telefon Nokia 5210 patří mezi lacinější telefony z nabídky společnosti Nokia a jeho zvláštností je odolnost proti vodě, prachu a povětrnostním vlivům. Telefon tedy patří do skupiny outdoorových telefonů. Na skupinu uživatelů aktivních v přírodě a ve sportu Nokia cílila již vloni s modelem 6250, na něm ale uživatele odrazovala vysoká hmotnost a rozměry.

Byly to pravděpodobně úspěchy Siemensu s modelem M35, které povzbudily firmu Nokia k dalšímu vývoji, a model 5210 se snaží setřít problémy modelu 6250 a zároveň nevýhody Siemensu M35. Nokia 5210 je lehoučká, ale zároveň je opravdu odolná proti vodě i prachu, protože zatímco M35 má pouze pogumované krytky konektorů a strany mobilu, model 5210 je uzavřen v takřka neprodyšném plastovém pouzdře.

Oproti low-end telefonům značky Nokia je model 5210 velmi lehký a kromě infraportu nabízí navíc ještě některé další funkce. Jaké? O tom bude tato recenze.

Odolný proti prachu a vodě

Vzhled telefonu Nokia 5210 je poplatný jeho určení do terénu, deště, pouště či jiné nepohody, zajímavé ale je, že rozměry i váha jsou u tohoto telefonu docela příznivé. S 95 gramy jde o lehoučký telefon a rozměry 105,5 x 47,5 x 22,5 mm jej také pasují rozměrově pod modely Nokia 33xx.

Pokud se pozorně podíváte na snímky, jistě si všimnete, že telefon Nokia 5210 je vlastně uložen v gumovém pouzdře, podobně jako třeba videokamera určená pro natáčení pod vodou. Tlačítka na klávesnici jsou celá zalitá v gumě, jen naspodu mají výstupky, kterými tlačí na opravdová tlačítka na samotné kostře mobilního telefonu.

Gumové pouzdro je rozděleno na horní a dolní díl. Tyto díly do sebe zapadají, přičemž horní díl se zasouvá do dílu spodního. Spodní díl je ale vybaven gumovým lemem, jenž funguje jako těsnění, takže voda to při pronikání do mobilu tímto spojem nemá vůbec jednoduché.

Obdobně jako klávesnice jsou řešeny i regulační tlačítka hlasitosti na boku telefonu a vypínač kombinovaný s přepínačem profilů na vršku telefonu. Jediným fyzickým prostorem pro pronikání vody do vnitřku mobilu jsou otvory na sluchátku a na mikrofonu. Fyzicky jsou to také jediné otvory na telefonu. Tyto otvory kryje membrána funkcí (podobná jako gore-tex), tedy membrána, která má příliš malé mezery ve „tkanině“ na to, aby jimi prošla voda, ale samotné chvění vzduchu přenášející hlas jimi v pohodě projde. Díky tomu by se měl minimalizovat průnik vlhkosti i těmito otvory.

Přijde mi to velmi chytré a zajímavé řešení – a především účinné. Provedli jsme takzvaný Always test, tedy rozhodli jsme se zjistit, kolik kapaliny mobil zadrží. Naplnili jsme kryt telefonu vodou a zkoušeli jsme, zda a kolik vody z krytu vyteče. Pro zvídavé povahy – samotný mobilní telefon jsme však z krytu vyndali…

Ani po půl hodině z krytu telefonu nevytekla ani kapka vody. Membrána spolehlivě zadržela vodu i před otvory sluchátka a zvonění. Ostatně, jak to vypadalo, vidíte na fotografii. Zdá se, že Nokia 5210 bude opravdu kvalitní outdoorový mobilní telefon.

Co se vzhledu samotného týká, vidíte jej na obrázku. Telefon je klasicky řešen dvojbarevným měkkým plastem, existuje více barevných variant, a jak už napovídá rozebíratelný kryt, máte možnost kryty měnit a kupovat si jiné. Od některých dodavatelů neznačkového příslušenství jsem již zaslechl názor, že bude možno sehnat i neoutdoorové kryty, tedy něco jako napodobeniny 8210, které budete používat ve městě a v bezpečí pro váš telefon, zatímco na terénní výpravu telefon převléknete do originálního outdoorového krytu.

Na spodní straně je gumovou čepičkou chráněn proti proniknutí vlhkosti konektor telefonu sloužící pro nabíjení a připojení bondovky.

K vzhledu mobilního telefonu je třeba připomenout ještě dvě věci: jednak v každém rohu je jakési zpevněné očko, jímž můžete provléknout tkaničku nebo provázek, a telefon si tak zavěsit na krk. A také na levé straně telefonu je umístěno okénko pro infraport, jímž je telefon vybaven.

Displej a podsvícení

Nokia se tentokráte rozhodla o bílé podsvícení, tónované mírně do červena. Na fotografiích ten červený tón není vidět a ani ve skutečnosti není nijak silně patrný, je to ale velmi příjemné podsvícení. Na snímku vidíte, jak telefon září ve tmě, všechny nové telefony mohou zpravidla sloužit i jako maličko slabší náhrada baterky…

Příjemné je, že podsvícení je velmi kvalitní a rovnoměrné, nestane se, že byste v horších světelných podmínkách či ve tmě měli problémy přečíst něco na displeji nebo na klávesnici.

Telefonujeme

Základní úlohou telefonu je telefonování a tomu přiměřený komfort. Nokia 5210 má paměť pro 250 telefonních čísel, najednou nemůžete používat paměť SIM karty a telefonu, musíte si přepnout.

Samotné používání mobilu a telefonování s ním se nevymyká standardu, jaký Nokia nastolila s modelem 6110 v roce 1997 – menu se příliš nezměnilo. Stále můžete posílat kontakty pomocí SMS zpráv i pomocí infraportu, můžete ale také přidávat až deset hlasových vytáčení. Klávesám můžete přiřadit také rychlé vytáčení určitého čísla, můžete zapnout funkci automatického přijetí hovoru ve spojení s náhlavní soupravou nebo těžkou hands-free. K dispozici je konferenční hovor, ale také funkce umlčení vyzvánění příchozího hovoru nebo odmítnutí hovoru. Obecně řečeno: asi nepíšu o ničem, na co byste u Nokia telefonů nebyli zvyklí.

Co se základního ovládání telefonu týká, pak je potřeba připomenout, že telefon má ovládání vycházející z modelu Nokia 8210 a dalších vyšších modelů – má tedy kurzorové klávesy pro směr nahoru a dolů a také dvě klávesy pro kontextové menu, zatímco levné modely mají klávesy tři, tedy místo dvou kontextových kláves jen klávesu Navi-Key a k ní ještě C.

Telefon je vybaven vibračním zvoněním a 35 zvoněními vestavěnými a sedmi místy pro vlastní zvonění. Vlastní zvonění si můžete vytvářet či upravovat ve vestavěném skladateli.

Profily a skupiny volajících

Na chvíli se zastavme u profilů a skupin volajících. Telefon má skupiny volajících stejné jako vyšší Nokia telefony – tedy každý kontakt můžete zařadit do určité skupiny (Rodina, VIP atd.) a v jednotlivých profilech zakazovat nebo povolovat příchozí hovory z této skupiny. Každé skupině můžete přiřadit její vyzváněcí tón (odlišný od zvonění, které má profil obecně nastavené) nebo logo.

Na to vše jsme již byli z telefonů Nokia zvyklí, přesto tu jsou určité novinky. Tak především lze každý profil nastavit tak, aby se aktivoval v určitý čas. Například profil Silent si nadefinujete tak, aby se zapínal ve 21 hodin, zatímco profil General si nadefinujete, aby se zapnul v 7:00 – tím se telefon přes noc ztiší a neruší vás zvoněním, ani když vás někdo naléhavě volá. Telefon nemá zapínání a vypínání v určený čas, abych řekl pravdu, ani jsem je nepostrádal.

Další zajímavostí je rytmické blikání displeje, jež můžete u každého profilu nastavit. Komu by to nestačilo, může si nastavit logo profilu na displej. Logo může být statické nebo animované a můžete jej samozřejmě obdržet jako SMS nebo třeba infraportem. Pokud je logo animované, v podstatě nahrazuje screensaver. Stačí si nastavit timeout – tedy dobu, která má uplynout pro nasazení animovaného loga na displej, a po jejím uplynutí se po displeji začnou míhat magická oka nebo EKG křivky či smyšlené sloupce jakéhosi ekvalizeru – to vše máte v telefonu přednastavené.

SMS zprávy

Také u SMS zpráv je pár zvláštností, byť je většinou již známe z předchozích Nokia modelů. Především lze používat T9 (betaverze telefonu neměla českou, ale bude česká T9 k dispozici). Lze také používat desítku předdefinovaných template zpráv. Do SMS zprávy lze vkládat smajlíky, jenže například oproti telefonům Ericsson nejsou smajlíci interpretováni a zastupováni grafickým obrázkem smajlíku, ale jsou zobrazováni jako klasické ASCII znaky.

Pokud by se vám nelíbila klasická textová zpráva o délce až 459 znaků (složená a zaplacená z více normálních SMS zpráv), máte možnost vyšperkovat SMS zprávu obrázkem. Obrázky si můžete vytvářet nebo editovat rovnou v mobilním telefonu v Editoru obrázků. Editor má samozřejmě omezení daná velikostí obrazovky, takže žádný luxus práce ve stylu Photoshopu neočekávejte, při troše trpělivosti se v tom ale naučíte pracovat a dá se v něm i nějaká maličkost nakreslit.

Pomocí SMS zpráv můžete přijímat zvonění, obrázky, loga skupin, vizitky a další drobnosti.

Hrajeme hry

Na cestách se budou hodit hry. Nokia vybavila telefon čtyřmi hrami – Space Impact, Bumper, Bantumi a Snake II. U her se dá nastavit vypnutí podsvícení, zvuky, vibrační odezva, a dokonce i vaše číslo v Klubu Nokia pro soupeření ve výsledcích s ostatními hráči. Přes Klub Nokia je možné si i dohrávat nové části her.

Organizujeme se

Pro serióznější práci má telefon vestavěný kalendář umožňující uložit až 100 položek. Vzhledem k tomu, že kalendář mají všechny telefony Nokia a že bývají vybaveny také synchronizačním software, dá se očekávat, že i 5210 bude mít k dispozici něco na způsob PC-Suite, jímž bude možno synchronizovat kalendář v telefonu minimálně s MS Outlook.

K organizeru patří jednoduchá kalkulačka, pokud zakoupíte čínskou verzi telefonu, budete vybaveni i lunárním kalendářem.

Zvláštní funkce

Nokia 5210 má několik zvláštních funkcí spojených s její „outdoorovitostí“. Především jde o automatický zámek klávesnice, jenž uzamkne klávesnici po určité době. Pokud chcete být ještě důslednější v ochraně svého telefonu, můžete nastavit nejenom uzamčení, ale také zablokování heslem. Zloděj bude mít seriózní problém se do takového telefonu vůbec dostat, pokud na to nebude mít speciální udělátko (předpokládám, že to se záhy stane běžně dostupné).

Mezi lehčí speciality patří budík, stopky a odpočet času. Pokud byste netušili, jaká je teplota, má telefon i funkci teploměru. Ta v betaverzi ale nefungovala moc korektně a telefon měřil spíše vlastní teplotu než teplotu venkovní. Snad na tom Nokia ještě zapracuje.

Data a WAP

Telefon není vybaven ani HSCSD datovými přenosy, ani GPRS – má pouze klasická vytáčená data o rychlosti maximálně 14,4 kbps (využijete pouze u Eurotelu) – a telefon se dá k počítači připojit pouze infraportem.

Telefon je vybaven WAPem, bohužel pro absenci GPRS jste odsouzeni k účtování za čas. Je škoda, že Nokia stále nevybavuje low-end telefony funkcí GPRS, ve spojení s WAPem by to dávalo smysl. Fakt ale také je, že většině uživatelů tohoto telefonu to vadit nebude, protože WAP i podle statistik k srdci přirostl málokomu.

Recyklujeme?

Při otevření telefonu Nokia 5210 jsem se nemohl ubránit dojmu, že jde o převlečenou 8850 nebo 8210 doplněnou o novější firmware. Nebylo by se čemu divit – platforma 8850/8210 je pro společnost Nokia již v podstatě ukončená záležitost, její vývoj se zaplatil a použití hardware části pro nový outdoor telefon je logickým krokem k dalšímu zhodnocení této investice. Koncovému zákazníkovi to vůbec vadit nemusí, do rukou dostává velmi lehký a sympatický mobilní telefon, u něhož upgrade firmware doplnil mnoho zajímavých funkcí.

Jaká je Nokia 5210?

Nokia 5210 je telefon, který mne osobně příjemně překvapil. Při jeho uvedení na trh jsem byl skeptikem – telefony outdoorového charakteru měly mnohá omezení, pro něž se mnohým vyplatilo si investici do nich rozmyslet. Jenže Nokia 5210 spojila dostatečně lehkou konstrukci se skutečně odolným obalem. Vlhkosti i prachu se telefon brání důmyslnou konstrukcí krytu a i proti mechanickému poškození pádem je díky volnému uchycení v plastovém obalu ochráněn docela obstojně. Samozřejmě na přejetí kamionem to není…

Nokia 5210 se svou cenou řadí k low-end telefonům, jako je Nokia 3330, a to je dosti důležitá informace. Telefon je významně lehčí než jiné low-end telefony Nokia a je také vybaven zajímavými funkcemi, takže lidé, kteří hledají levný a odolný mobilní telefon, po něm velmi pravděpodobně rádi sáhnou. Testovaný prototyp na nás udělal dobrý dojem jak ve funkcích, tak v odolnosti vůči vodě i prachu, a pokud patříte mezi lidi s aktivním způsobem života a o podobném mobilu uvažujete, můžete po Nokia 5210 směle sáhnout. Ovšem až počátkem roku 2002, kdy tento telefon dorazí na trh.