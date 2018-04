Vyzkoušeli jsme Nokii 515, nejdražší obyčejný mobil dneška

Nokia 515 je nejnovější přírůstek do řady běžných mobilů finské značky. Ačkoli tyto telefony zůstávají tak trochu ve stínu chytrých lumií, ve skutečnosti firmu stále dobře živí. A Nokia 515 je důkazem toho, že i nadále slušně živit může.

Obyčejné telefony totiž nejsou jen ultralevné přístroje, které výrobci prodávají vlastně téměř bez marže. Najdou se mezi nimi i zajímavější kousky pro zákazníky se specifickými požadavky. Mezi takové patří i Nokia 515. S cenou 3 750 korun ji můžeme vcelku bez uzardění prohlásit za nejdražší obyčejný mobil na trhu. Vždyť cenovka odpovídá řadě smartphonů střední třídy a za podobné peníze koupíte třeba vynikající Lumii 520.

Jenže Nokia 515 je určena uživatelům, kteří prostě chtějí obyčejný telefon určený především na telefonování a psaní zpráv. Kromě těchto tradičně zaměřených uživatelů vidí Nokia pro 515 odbyt i u majitelů tabletů, kteří považují velký smartphone za zbytečnost. Proto je v telefonu i aplikace pro přenos kontaktů ze zařízení s Windows Phone nebo Androidem.

Model 515 zaujme především konstrukcí. Tělo telefonu, nebo spíše zadní kryt, který obejme i boky, je totiž z kovu, konkrétně z hliníku. Čelní plocha je pak poměrně neobvyklá. Nokia zde použila odolné sklo Gorilla Glass, které kryje jak displej, tak klávesnici. Sklo je nařezáno na jednotlivé díly z jednoho původního kusu a Nokia dlouho ladila právě technologii řezání tak, aby tlačítka působila co nejpříjemněji a nejjistěji.

V ruce tak Nokia 515 působí opravdu příjemným dojmem. Už jsme skoro zapomněli, jaké to je držet pořádný normální telefon. Celé tělo telefonu je velmi pevné a zpracování opravdu výborné. Hliníkový kryt sedí opravdu pevně a měl by se uvolňovat pomocí speciální sponky, podobně jako šuplíček na SIM kartu u řady smarthponů. Jde sejmout i bez tohoto úkonu, je to však náročnější. Telefon působí opravdu bytelně, k čemuž přispívá i vyšší hmotnost 101,1 gramu.

Majitelé dosluhujících legendárních Nokií 6300 a dalších podobných modelů tedy mohou jásat, konečně si mohou pořídit důstojného nástupce. Zajímat bude novinka jistě i třeba ty, kdo mají Nokii C3-01, ale k srdci jim nikdy nepřirostlo její částečně dotykové ovládání. Ve výbavě si však v obou případech zájemci polepší vlastně jen drobně: displej má úhlopříčku 2,4 palce a rozlišení 320 × 240 pixelů a fix-focus fotoaparát je pětimegapixelový.

Chybí i wi-fi, jaksi se počítá s tím, že základní balíček pro internet v mobilu zákazník mít bude, nebo nebude internet potřebovat vůbec.

Je trochu škoda, že oproti běžným telefonům se 515 ve výbavě téměř ničím neodlišuje. Pokud netoužíte po kovovém těle, v podstatě stejnou výbavu dostanete i v levnějším modelu 301, který má jen fotoaparát s trochu nižším rozlišením (3,15 megapixelu). Neliší se ani displej. Škoda, že se Nokia u svého prémiového obyčejného mobilu trochu neodvázala a nedala sem nějaký trochu zajímavější panel, alespoň třeba z hlediska technologie, když už ne rozlišení.

Každopádně je Nokia 515 velmi zajímavý běžný mobil, jakých je dnes opravdu málo. Elegantní vzhled a kvalitní bytelná konstrukce jsou jeho hlavními přednostmi. A samozřejmě celková jednoduchost, byť je možná škoda, že se koncept obyčejných telefonů za poslední roky vlastně nikam neposunul. Na druhou stranu konzervativní zákazníci budou setrvalý stav kvitovat s povděkem.