Nokia 5140i - za devatero horami a řekami

Pro všechny příznivce spacáků, horských kol, cepínů a přírody vůbec připravila Nokia inovovaný model 5140i. Telefon má gumou obrněný dvoudílný skelet, do kterého se tělo telefonu zasunuje. Nesmíte si ovšem myslet, že s ním díky tomu naběhnete do vody a nic se mu nastane.

Podobně jako další odolné telefony si nová Nokia poradí jen s vyšší (blíže nespecifikovanou) mírou vlhka, prachu nebo otřesů. Pro jistotu jsme ji párkrát bez okolků nechali spadnout na zem a náraz vydržela. Pozici přesto nebude mít na trhu snadnou. Mezi outdoorové modely se totiž brzy zařadí také tank M75 od Siemensu. Ten kromě zvýšené odolnosti nabídne také větší displej a špičkovou výbavu.

Vzhled – zakázka pro armádu

Název napovídá, že máme v ruce vylepšený model 5140. Pokud jej tedy znáte, "íčková" verze" vás dvakrát neohromí. Telefon nemá za úkol zahájit mezi outdoorovými modely žádnou revoluci, ale jen trochu oprášit starší 5140 a dodat mu trochu lesku vedle konkurence.

V nabídce bude testovaná armádní nebo černá varianta. Při prvním pokusu o vložení SIM karty zjistíte, že kryty drží u sebe jako přibité. Navzdory tomu se bohužel spodní díl nepatrně viklá. Základní linie modelu 5140i jsou jinak mírně extravagantní a rozhodně se nemusí líbit každému. Odolný mobil si ale nebudete kupovat pro parádu, a tak lze estetický dojem označit jako vedlejší činnost.

Bublinka v levém horní rohu patří vodováze. Ta je v podstatě k ničemu, v praxi ji lze použít jen při kalibraci kompasu, kdy musíte otáčet mobil ve vodorovné poloze. Vodorovinu ovšem určíte zhruba o 20 % přesněji prostým položením telefonu na stůl. S aktivními světelnými efekty se pod vodováhou pomalu rozsvěcí a zhasíná dioda, což vytváří dojem, jak by telefon dýchal.

Klávesnice je zhotovena z jediného kusu gumy a jednotlivá tlačítka jsou jen naznačena výliskem. Do telefonu se díky tomu nedostane kolem kláves žádná špína ani vlhko, má to ale i své stinné stránky. Hůř se odlišují jednotlivá tlačítka po hmatu a při snaze stisknout nulu (mezeru u SMS) musíte vynaložit odhadem dvojnásobnou sílu. Na tuto sériovou vadu jsme si stěžovali i v recenzi 5140 a výrobce ji neodstranil. Pod měkkou gumou je také jasně cítit spínač každého tlačítka.

Velmi se nám líbí, že dlouhým stiskem křížku aktivujete silnou LED diodu na přední straně. Ta poslouží jako baterka při hledání klíčové dírky nebo vchodu do spacáku. Jiné telefony používají diody jako příslušenství fotoaparátu, ale pro jejich aktivaci musíte proklikat hluboko do menu. Konstrukce telefonu je jinak velmi pevná. S rozměry 106.5 × 46.8 × 23.8 mm a hmotností 101 g patří mezi ty středně velké. Na plné nabití by měla Nokia 5140i vydržet 300 hodin v pohotovosti nebo 5 hodin hovoru. Nám při testu vydržela standardní tři dny.

Displej a menu – vzor Nokia 6230i

Stylem grafiky připomíná menu telefonu Nokii 6230i. Animované ikonky jsou docela vydařené. Můžete si vybrat mezi maticovým zobrazením nebo seznamem, kdy se vejde na displej vždy jedna ikona.

Displej nyní dokáže zobrazit až 65 000 barev namísto původních 4096. Na první pohled se zdá také o dost jasnější. Rozlišení i rozměry displeje jinak zůstávají stejné – 128 × 128 bodů a 28 × 28 milimetrů a displej je stále pasivní. Není to na dnešní poměry mnoho, ale pro jeho použití u odolného modelu hovoří fakt, že displej je nejkřehčí částí telefonu. Velké displeje jsou pak na nárazy samozřejmě náchylnější.

Sportem ku zdraví

Nokia 5140i nabízí několik nevšedních aplikací, které mají vypovídat o jejím zaměření pro sport. První je digitální kompas, s jehož pomocí při troše smůly netrefíte ani na záchod. Po jeho kalibraci jsme telefonem několikrát otočili a výsledky posuďte sami. Možná děláme něco špatně, ale menu už žádné další možnosti nenabízí.

Opravdu praktický se v mobilním telefonu zdá být teploměr. Situací, kdy jedete v autobuse a říkáte si: "Tady musí být aspoň 50," je opravdu mnoho. Telefon ale z neznámých důvodů neustále udává teplotu vyšší. Trochu se sám zahřívá voláním a svou roli možná sehraje i tělesné teplo. Co naplat, 45°C o víkendu určitě nebylo.



Během nafocení displejů údajně stoupla teplota o 3°C

V telefonu najdete také hlukoměr. Vypadá zajímavě, ale nenapadá nás žádný způsob jeho využití. Snad jen pokud se chcete bavit tím, že budete měřit řinčení nádobí od sousedů a podávat stížnosti na rušení nočního klidu.

Paletu netradičních aplikací, které jistě najdou široké uplatnění, uzavírá Fitness Coach 2. Javový průvodce posilovnou navazuje na svého předchůdce z Nokie 5140. Po zadání vlastních údajů (pohlaví, výška, fyzická síla atd.) si můžete v organizéru plánovat tréninky. Coach vám dá vždy dobrou radu jako například, že se máte pět minut rozcvičit nebo udržovat tep mezi 128 a 135.

Telefonování – zvoní i MP3

Nokia 5140 je triband telefon, který nabízí 500 paměťových míst pro uložení kontaktů. Telefonní funkce jsou jinak stejné jako u jiných Nokií Series 40. Do paměti SIM i telefonu lze přistupovat současně i odděleně a kontakty se mezi nimi dají kopírovat. Telefon nabízí také rychlou volbu pod číslicovými tlačítky a kontakty můžete rozdělit do skupin volajících, které si sami nadefinujete. Na horách jistě oceníte i možnost filtrovat hovory, aby se vám dovolali jen ti nejnutnější.

Zvláště u telefonu určeného pro volný čas oceňujeme, že externí reproduktor je velmi hlasitý a kvalitní. Nově lze jako vyzváněcí melodii použít také skladbu ve formátu MP3. Celková sdílená paměť o velikosti 4 MB vám ovšem příliš prostoru pro oblíbené album nedává. Nechybí samozřejmě vyzváněcí profily a stejně jako u modelu 5140 je tu Push to Talk.

Zprávy - bleskovka a zvukovka

Inovovaný outdoorový model nabídne také nové zvukové zprávy. Jde o jednoduché rozhraní pro rychlé nahrání maximálně dvouminutového vzkazu a jeho odeslání prostřednictvím MMS. Nápad to není úplně marný, ale vyžadoval by finanční zohlednění ze strany operátora. Bleskové zprávy vám dovolí přeposílat textovky rovnou na displeje kompatibilních telefonů. Nejmenším fontem se vtěsná na displej až osm řádků textu. Predikativní slovník před odesláním ořezává českou diakritiku, a tak mají zprávy standardních 160 znaků. SMS se vejde do paměti pravděpodobně 150, ale výrobce přesné číslo neuvádí.

E-mailový klient si zachovává podobu jednoduché Java aplikace, která není nijak povázána s prostředím telefonu. Pokud ji tedy otevřete, tak vám dovolí vyřídit poštu u jednoho účtu i odeslat pořízenou fotografii. Z menu galerie vám ovšem dovolí telefon odeslat snímek pouze přes infraport nebo MMS. Celkově bychom telefonu vytkli hlavně skutečnost, že na klávesnici se nepíše nejlépe. Odezva tlačítek je velmi jemná a těžko se odlišují pouze hmatem.

Organizace a data

Nejdůležitější aplikací je budík a ten je v nových Nokiích doveden téměř k dokonalosti. Nastavit můžete libovolné MP3 buzení nebo dokonce i rádio. Vyberete dny, ve kterých se bude vstávat, ï prodlení, po jakém vás začne telefon znovu obtěžovat. Přehledný kalendář nabízí měsíční, týdenní i denní pohled. Jako obyčejně mají záznamy různé formáty pro různé příležitosti (jednání, volat, narozeniny atd.), lze u nich nastavit připomenutí i opakování v určitých intervalech. Úkoly mají tři úrovně priorit, poznámky ani kalkulačku není třeba představovat. Diktafon je omezen na tříminutový záznam.

Pro spojení telefonu s počítačem slouží infraport nebo datový kabel. Z datových funkcí se telefon pochlubí GPRS třídy 10 (4+2) nebo EDGE třídy 6 (3+2). Ačkoliv Nokia 5140i stejně jako další nové Nokie zvládá také HSCSD data, na stránkách výrobce už o nich zmínku nenajdete. Zdá se tedy, že Nokia považuje tuto technologii za definitivně mrtvou. Integrovaný prohlížeč si poradí se stránkami ve formátu WAP 2.0.

Zábava a to ostatní

Kvůli malé paměti nemá smysl mluvit o Nokii 5140i jako o MP3 přehrávači. Hudební fanda si ale může pustit FM rádio. V základním balení najdete stereo sluchátka, která mají speciální poutka za ucho a při běhu nebo jízdě na kole tak určitě nevypadnou. Sluchátka lze použít samozřejmě také pro příjem hovoru a můžete s nimi ovládat i mobilní vysílačku Push to Talk. Telefon si dokáže zapamatovat dvacet stanic.

Z Java her jsou zastoupeny Adventure Race a Bowling. K vrcholu mobilní zábavy ale rozhodně nepatří. Simulátor jízdy na kole, kde šlapání simulujete střídavým stiskem dvou kláves, nás nezaujal a radost ze složení všech kuželek se také podruhé už nedostavila. Fotoaparát s VGA rozlišením už známe a jeho popis s ukázkovými fotografiemi najdete hned v několika recenzích Nokíí Series 40. Noční režim, samospoušť a sekvence snímků sice žádného náročného fotografa neuspokojí, ale na druhou stranu si žádný náročný fotograf nepořídí Nokii 5140i kvůli focení - šedý průměr.

Sečteno a podtrženo

Nokia 5140i prošla jen několika drobnými změnami. Telefon se stejně jako jeho předchůdce snaží všemožnými a někdy až trochu komickými aplikacemi vytvořit dojem nezbytného doplňku pro outdoor. Opravdu praktická se přitom jeví jen LED svítilna, která dosvítí v noci dál než samotný displej.

Až budeme mít vzorek Siemensu M75, prověříme jejich nejdůležitější vlastnost – odolnost proti živlům. Pokud ovšem začnete posilovat s Fitness Coach 2 a budete mít chuť, napište nám. Rádi vaše zkušenosti a pokroky s fyzičkou zveřejníme.

