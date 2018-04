Nokia 5140 - vyrážíme do terénu (recenze)

Mít ve svém portfoliu vždy alespoň jeden telefon se zvýšenou odolností je dobrým tahem každého výrobce. Nokia se o tento postup snaží, a tak vám po modelech 6250, 5210 a 5100 můžeme představit novou odolnou Nokii 5140. Tento typ telefonů od finského výrobce charakterizuje zvláštní uložení těla uvnitř pevně spojeného krytu, které nejvíce připomínají ruskou matrjošku. Nokia 5140 se právě chystá do prodeje, více se dočtete v aktualitě Nokia 5140 v prodeji, známe cenu.

Nokia 5140 není stejně jako její předchůdkyně mobil určený přímo do vody nebo pod kola osobního automobilu a žádný jiný výrobce u nás v tuto chvíli podobný přístroj nenabízí. Jedná se pouze o další telefon, kterému byl přidělen poněkud alibistický přívlastek zvýšená odolnost. Nokia 5140 tedy nepřežije potápěčskou exkurzi, ale náhlá průtrž mračen ani pád z kapsy na podlahu by jí rozhodně uškodit neměli.

Podobá se Nokii 5210

Pro inspiraci si Nokia při návrhu 5140 nešla daleko a telefon jednoznačně vychází z modelu 5210. Pouze základní křivky klávesnice vzdáleně připomínají Nokii 7250. Klíčovým materiálem pro konstrukci krytů byla měkká guma, která pokrývá všechny hrany a boky telefonu. Zbytek je zhotoven z hladkého plastu. Naše verze byla provedena v červené barvě charakteristické i pro 5210. Druhou základní barvou telefonu bude modrá doplněná a sérii výměnných krytů.

Červená guma chrání vršek telefonu nad otvorem k reproduktoru, další bloky měkké gumy jsou na stranách a mizí v místech, kde na sebe dosedá horní a spodní část výměnného krytu. Na přední části 5140 na sebe oba kryty navazují několik milimetrů pod displejem, v zadní části je spoj posunut asi o centimetr výš. Při prvním pohledu na telefon zaujme v levém horním rohu poskakující bublinka olejové vodováhy. Vzhledem ke zpracování krytu, který neumožní Nokii 5140 ani ležet stabilně na stole, se ovšem nedá o vodorovině příliš hovořit a využití vodováhy je pouze orientační.

Zadní část telefonu bývá vyhrazena čočce digitálního fotoaparátu a Nokia 5140 tento trend respektuje. Jak se na odolný telefon sluší, je ochranné sklíčko proti poškrábání zapuštěné asi o milimetr do krytu a možná by se hodila i přídavná krytka. Téměř ve spodních rozích nejdete také dvojici symetricky umístěných poutek pro zavěšení telefonu. Telefon bude tedy na poutku viset „hlavou dolů“. Logo výrobce natočené o 90 stupňů je tím posledním, co ještě může na zadním krytu zaujmout.

Boky telefonu téměř celé pokrývá ochranná guma. V okolí spoje obou krytů se nachází několik výstupků, které se promačkávají jako tlačítka. Pokud stisknete palcem a ukazovákem ty na spodním krytu, po krátkém zápase se vám podaří oba kryty od sebe oddělit. Jde to skutečně velmi ztuha, ovšem outdoorovému telefonu se nemůžou kryty rozskočit při prvním klepnutí. Rozhodně to tedy nepovažujeme za nedostatek.

Vlevo nahoře najdete známé plus a mínus k regulaci hlasitosti. Napravo je tlačítko vyhrazené pro aktivaci funkce Push to Talk (přeloženo jako Stiskni a mluv - zkráceně SAM). Toto nastavení bohužel nelze změnit. Vzhledem k tomu, že tuto službu zatím žádný domácí operátor nenabízí a bez jeho podpory jí nespustíte, našlo by se pro jedno pohotovostní tlačítko jistě lepší využití.

V horní části telefonu jsou v krytu otvory pro reproduktor a baterku (ano, Nokia 5140 má i baterku). Těmi může v případě ponoření do telefonu vnikat voda, ačkoliv ani uvnitř by neměla natropit velkou škodu. Celé tělo Nokie je totiž chráněno ještě jednou gumovou barierou. Baterie je ukrytá pod gumovou záklopkou. Reproduktor je usazen v kruhovém těsnění. Pokud tedy do telefonu voda pronikne, ten se rychle otevře a vysuší, nic by se mu stát nemělo.

Horní tlačítko pro vypínání slouží standardně také pro přepínání profilů. Na spodu se pod krytkou s logem výrobce ukrývají před vodou datový a nabíjecí konektor. Celkové rozměry Nokie 5140 jsou 106.5x 46.8x 23.8 mm a včetně Li-ion baterie váží 101 g. Na plné nabití by měla vydržet 300 hodin v pohotovosti nebo 5 hodin hovoru. Nám při testu vydržela standardní tři dny.

Klávesnice má jedinou velkou chybu

Jak jsme se již zmínili, základní linie klávesnice trochu připomíná extravagantní Nokii 7250. Jejich podobnost je ovšem pouze vizuální. Klávesnice 5140 je zhotovena z jediného bloku černé gumy, ve kterém jsou tlačítka jen zvýrazněna výstupky. Toto řešení se zdá velmi praktické, protože podél jednotlivých tlačítek nemůže do telefonu pronikat voda a hlavně písek nebo prach. Klávesy nelze tak snadno odlišit pohmatu, ale u odolnéhu telefonu lze přimhouřit oko.

Ačkoliv se musí guma promačkávat na spínače tlačítek, je velmi měkká a psaní ani ovládání problémy nedělá. Spínače kláves vydávají při stisku znatelné cvaknutí. Celý dojem z klávesnice se ovšem obrací pokusem o zmáčknutí tlačítka nula. Při jejím stisknutí je potřeba vyvinout několikanásobně větší sílu než u zbytku klávesnice. Může to být nedostatek jen u našeho vzorku, ale pravděpodobně se bude jednat o sériovou chybu a takové telefonům neodpouštíme.

Menu nepřináší žádnou revoluci

Vzheledem menu a ovládáním Nokia 5140 rozšiřuje rodinu telefonů S40, lze jí tedy zařadit k modelům 6610, 7210, 5100 a dalším. S tím rozdílem, že tlačítko pro potvrzení volby se přesunulo na střed navigačního a palec tedy při volbě není potřeba tak často přesouvat k levému spodním rohu displeje. Pokud se nacházíte v základní obrazovce, můžete použít stisk jednotlivých směrů k rychlé aktivaci některých služeb (vlevo nová zpráva, dolů seznam, vpravo skupiny SAM a nahoru kamera).

Kdo má s některou Nokií této série zkušenost, pravděpodobně bude souhlasit, že logika menu a ovládání jsou celkem intuitivní. Menu může mít podobu seznamu nebo matice 3x3. Jeho rychlostí zapadá Nokia 5140 do průměru. Pro rychlejší listování nabídkou lze použít číselné zkratky. Pod jednotlivé číslice můžete také uložit často vytáčená čísla a aktivovat je pouze dlouhým stiskem. Grafické zpracování menu není podle našeho názoru příliš zdařilé a zejména u maticového uspořádání ztrácí na přehlednosti.

Displej je klasika

Pokrok se nezadržitelně řítí kupředu a to, co se dalo před rokem označit za technologickou špičku, je dnes již průměrnou záležitostí. Od prvních informací o Nokii 5140 uplynulo hodně času a její displej již dnes nelze pochválit. Pasivní displej s rozlišením 128x128 obrazových bodů a 4096 barvami jsme již měli naservírovaný na spousty způsobů. Nenabízí žádný velký komfort, ale pro obsluhu základních funkcí stačí.

Špatná čitelnost na slunci mrzí u telefonu určeném do přírody o to víc a s digitálním fotoaparátem budete o letních prázdninách fotit téměř poslepu.

Kromě nuly se píše rychle

K digitálnímu fotoaparátu patří neodmyslitelně multimediální zprávy MMS. Kromě standardních SMS je vybavena Nokia 5140 také e-mailovým klientem stejně jako všechny novější Nokie S40. Javová aplikace bohužel stále neumožňuje přikládat k poště přílohy. Obvyklou položkou je u Nokií také SMS Chat. Na jednu obrazovku se vejde 5 řádků standardního textu. Kdo vidí dobře, může si písmo i zmenšit a počet řádků se tak zvýší na osm. Většina uživatelů má ovšem problém opačný a telefon nabízí i větší font, se kterým se vejdou na displej tři řádky.

Pro rychlejší vkládání textu slouží automatický režim T9. Česká diakritika se při psaní používá, ale Nokia zprávu odešle bez ní. Při psaní se zobrazuje v pravém horním rohu displeje počet znaků, které zbývají do vyčerpání limitu zprávy a za lomítkem množství již napsaných zpráv. Přijatých SMS lze v telefonu archivovat maximálně 150, multimediálních MMS se vejde 50.

Telefonování

Nokia 5140 je triband telefon. Pro kontakty nabízí prostor 500 paměťových míst a do paměti SIM i telefonu lze přistupovat současně (nebo odděleně, záleží na nastavení). Z minulých volání si telefon pamatuje 20 vytočených čísel, 10 přijatých a 10 ztracených. K záznamům v telefonu lze přiřazovat fotografie, které se zobrazí při příchozím hovoru. Telefon nabízí rychlou volbu pod číslicovými tlačítky a kontakty můžete rozdělit do volajících skupin. Důležité kontakty lze vytáčet také hlasem.

Nokia 5140 podporuje také službu Moje Účast, která ovšem vyžaduje také spolupráci operátora – žádný jí do konce roku neposkytne. Hlasitost reproduktoru je výborná a Nokia má integrované také hlasité handsfree. I při maximální hlasitosti není zvuk deformovaný, hlas je pouze trochu hlubší než ve skutečnosti.

Na příchozí hovory vás mohou upozorni různé polyfonní melodie v závislosti na tom, kdo vám volá. Jako každá lepší Nokia podporuje i 5140 vyzváněcí profily, které lze přepínat krátkým stiskem tlačítka pro zapínání telefonu. Profily se dají také časovat například na konec porady nebo polední pauzy.

Outdoorové funkce

Již víme, že Nokia 5140 má vlastní vodováhu. Na horní straně telefonu se vedle vypínače nachází také svítilna. Ta se aktivuje dlouhým stiskem #. Není to žádný halogen, ale při hledání klíčové dírky nebo vchodu do spacáku vám bude užitečná.

Další funkce, která není u mobilního telefonu zrovna všední, je kompas. Zajímavý prográmek najdete v menu Aplikace – Extra. Ukazuje světové strany vizuálně rotací ciferníku a také číselně ve stupních. Tajemství jeho funkce se nám nepodařilo odhalit a život bychom mu uprostřed pouště raději nesvěřili. Mezi Extra aplikacemi se nachází také teploměr, který nám v kanceláři ukazoval teplotu přes 30 stupňů.

Předposlední neobvyklou funkcí v telefonu je hlukoměr. Jím ukazované hodnoty jsme neměli možnost ověřit, jeho praktické využití je ovšem stejně minimální. Nokia 5140 je určena pro všechny aktivní lidi, kteří se potřebují na telefon spolehnout i v náročných podmínkách. Pro ty nabízí Nokia 5140 poněkud úsměvnou aplikaci Fitness Coach. Osobní trenér si vás nejprve upozorní, že zná jen obecné informace o tělesné zdatnosti a nezaručuje žádné výsledky. Pak se zeptá, jakou snesete zátěž a jakou aktivitu hodláte provádět. Na základě těchto informací vám poradí, že se máte rozcvičit a stanoví hranice, v kterých máte během tréninku udržovat svůj tep.

Data a organizace času

Aktivním lidem nezbývá mnoho volného času, a tak i Nokia 5140 nabízí funkce pro jeho organizaci. V jejich čele stojí tradiční kalendář následovaný úkoly a poznámky. Kalendář umožňuje měsíční i týdenní pohled, záznamy mohou být ve formátu Jednání, Volat, Narozeniny, Poznámka a Upomínka. Všechny tyto záznamy lze také synchronizovat s MS Outlook. Pro spojení s PC nebo kapesním počítačem nabízí Nokia 5140 infraport nebo USB kabel.

Každý zájemce o mobilní internet jistě ocení GPRS třídy 10, zákazníci Eurotelu mohou využít i HSCSD. Naši slovenští sousedé se mohou těšit také na EDGE, se kterým dokážou přenášet data rychlostí až 177 Kbps. Wap je u nových telefonů téměř nutností (verze 2.0). Hlasový záznam je limitovaný 3 minutami a jejich maximální počet záleží na aktuálním vytížení sdílené 4 MB paměti.

Další funkce

Součástí výbavy Nokie 5140 je také integrovaný fotoaparát s VGA rozlišením (640x480 pixelů). Ten nabízí noční režim, samospoušť a pořízení sekvence 5 obrázků. Kvalitu snímků si můžete prohlédnout ve fotogalerii, kterou jsme pořídili během sobotní návštěvy pražské ZOO. Snímačem jdou pořizovat také minutové videosekvence. Pro zábavu vám na cestách poslouží stereo FM rádio a hry, nebo lépe řečeno hra. V telefonu je standardně uložena pouze jedna, ale Nokia si rozumí s Javou MIDP 2.0, a tak je jejich stažení záležitost několika minut.

Nokia 5140 je jeden z mála telefonů na trhu, který se může chlubit zvýšenou odolností. Poptávka po takto upravených telefonech není příliš velká, ale za to poměrně stabilní a uvedení Nokie 5140 tak pravděpodobně nebude krokem zpět. Kdo se s ní na trhu utká? Nokia 5140 se k její smůle dost opozdila a na pultech naní bude čekat velmi silný soupeř v podobě nového odolného Siemensu M65. Jejich souboj tak rozhodne hlavně cena, protože odolný telefon má především vydržet a při jejich výběru se zákazník na značku ani funkce většinou tolik neohlíží. Nokia 5140 se začne prodávat za cenu 10 990. V základním balení naleznete originálně tvarovaný stereo headset a poutko pro přichycení telefonu k opasku. Siemens M65 by se měl s cenou dostat pod hranici 10 000. Čeká nás tedy zajímavý souboj.

Vybrali byste Nokii 5140 nebo raději Siemens M65?