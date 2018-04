Nokia 5110 (recenze)

Na první pohled poznáte, že se jedná o telefon vyplňující mezeru mezi Nokií 3110 (končí výroba) a 6110. Zakulaceným designem je blíž spíše 6110-ce, rovněž menu je tomuto telefonu velmi podobné. Zatímco 6110 možnost výměny předního panelu spíše naznačila, má 5110-ka zcela jednoduše vyměnitelný přední kryt. Systém výměny předního krytu telefonu se nazývá "Xpress-on". Od předchozí 3110-ky zdědila 5110 především NaviKey, který se snažila napasovat na menu Nokia 6110 - zda šťastně či nešťastně, posuďte sami. Děkujeme firmě Celadon za zapůjčení telefonu a připomínáme, že telefon i manuál jsou kompletně v češtině.

Displej telefonu je grafický. V horním řádku se zobrazují informační ikonky. V pravém horním rohu je zobrazen čas (pokud zapnete zobrazování), v levém ikona klíče indikující zamknutou klávesnici.Po levé straně displeje je zobrazen sloupek indikátoru síly signálu (4 dílky) a vpravo nabití baterie (4 dílky, ale spodní dílek svítí až do úplného vybití baterie). Dvě velikosti znaků se automaticky mění podle množství zobrazovaných znaků. Displej je dobře čitelný, ze stran podsvětlený zelenožlutým světlem zaručujícím velmi dobrou čitelnost i v absolutní tmě. Bohužel, podsvětlení displeje nelze vypnout.

Klávesnice je dostatečně podsvětlená stejně jako display šesti zelenožlutými diodami. Jednoduše ji lze uzamknout proti náhodnému stisknutí klávesami NaviKey a poté během dvou vteřin hvězdičkou. Bohužel se automaticky nezamkne po delší době nečinnosti, jako tomu je u Ericssonů. Funkční tlačítko NaviKey mění automaticky své funkce podle situace, v jaké se telefon zrovna nachází. Numerickým klávesám lze přiřadit pozice v telefonním seznamu a stiskem jediného tlačítka vytočit číslo na této pozici. V případě, že máte nastavené číslo na hlasovou schránku, je toto číslo automaticky přiřazeno klávese 1. Pozor: šipka dolů listuje telefonním seznamem, šipka nahoru redial listem.

SMS & CB - obojí telefon umí. Mimo jiné také umožňuje odesílání jména a telefonního čísla z telefonního seznamu jako bussines card pro ostatní Nokia smart messaging telefony. Stejně jako 6110 má ale i 5110 podporu smart messagingu velmi omezenou! Lze si nastavit více profilů SMS center a lze mezi nimi při odesílání volit. Možno též nastavit potvrzování doručení zpráv a odpověď přes téže SMSc. Každé klávese jsou přiřazeny 3-4 písmena a další speciální znaky. Mezi malými a velkými písmeny resp. numerickou klávesnicí se přepíná stisknutím resp. podržením klávesy <#>. Aktuální nastavení je indikováno symbolem v horním řádku. Stisknutím hvězdičky se zobrazí všechny speciální znaky, ze kterých si lze pak konkrétní znak vybrat a vložit do zprávy a není tedy nutné zdlouhavě hledat, pod kterou klávesou se speciální znak (včetně eura!) nachází.

CB zprávy je možné zobrazovat buď ze zvoleného kanálu, nebo volbou "seznam" získat informace o všech kanálech. Při zapnutí CB však musíte počítat se snížením výdrže telefonu až o 20% !

Datové přenosy jsou s Nokia Cellular Data suite 1.2 a vyšším. Příslušenství mezi Nokia 5110 a Nokia 6110 je kompatibilní, s jinými telefony řady Nokia nikoliv.

Vyzvánění - na výběr máte z 30-ti typů vyzvánění. Mezi různými typy vyzvánění jsou i známé melodie klasických autorů. Vyzvánění je možné nastavit v pěti úrovních, přičemž při páté úrovni je první zvonění stejně hlasité jako čtvrtá úroveň a až další vyzvánění zesílí. Navíc si mimo úrovně hlasitosti můžete zvolit i vzrůstající hlasitost (crescendo). Úroveň hlasitosti vyzvánění určuje i hlasitost upozornění na příchozí SMS, které je možné vybrat z pěti zvuků nebo vypnout. Krátkým stisknutím vypínacího tlačítka získáte přístup k předvoleným profilům hlasitosti vyzvánění (potichu - žádné tóny; diskrétně - pouze pípnutí; hlasitě - nejhlasitější možné nastavení a vlastní tóny). Vibrační baterii je nutno dokoupit, pokud chcete vibrovat.

Výdrž baterií - uváděná výdrž je až 270 hodin v pohotovostním režimu a 3-5 hodin v provozu. Tuto uváděnou výdrž lze potvrdit. V běžném provozu mi telefon vydržel nějakých 5-6 dnů. bez nabíjení (s nočním vypnutím) se standardně dodávanou baterií (900mAh).V souvislosti s výdrží musím opět upozornit na nemožnost vypnutí podsvětlení displeje. Připravte se na to, že nějakých 45 min hraní her Vám odebere minimálně jeden dílek z plně nabité baterie, za což nepochybně může právě permanentně svíticí displej! Věřím, že kdyby bylo možné podsvětlení displeje vypnout, prodloužila by se reálná výdrž baterií o nějaké 2 dny. Baterie jsou Czech Made - tedy from Bateria Slaný... Níže uvedená tabulková výdrž je měřena v síti D1 Telekom a odpovídá úrovni jak Paegasu, tak EuroTelu.