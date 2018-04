Nokia 5110 bez antény - snadno a bez homologace

Mezi uživateli mobilních telefonů je překvapivě hodně lidí, kteří vlastní Nokii 5110. Ačkoliv jde o poměrně starý telefon, stále je velmi oblíbený ( Proč je Nokie 5110 nesmrtelná? ) a najde se dost nováčků, kteří si právě Nokii 5110 pořídí. Přesto existují i tací, kterým na Nokii 5110 něco vadí. S funkcemi jsou spokojeni, podpora pouze pásma 900 MHz jim vyhovuje, ale - bohužel - anténa překáží. Teď už nemusí, protože na trh se dostal nový zadní kryt pro tento přístroj XPress Cover, který obsahuje integrovanou anténu. Výška telefonu se tak zmenší o celých 15 mm. Stejnou možnost má i majitel typu 6110.

Většina majitelů Nokie 5110 zná možnost výměny krytů, někteří ji dokonce již využili a jejich telefon se nyní odlišuje od ostatních nějakou výraznou barvou. Jak je však vidět, možnosti Nokia XPress krytů tím nekončí. Anténa je součástí právě zadního krytu a se zbytkem telefonu je spojena jednoduchým kontaktem v horní části. Použijete-li nový kryt, místo vystupující antény v něm naleznete několik centimetrů dlouhý úzký plíšek, vinoucí se okolo levé a horní strany krytu. Kryt bohužel není originální, vyrábí ho některá z tchajwanských firem a do České republiky ho dováží společnost CPA. Kryt lze zakoupit za 159 korun včetně DPH. Výrobce se prý chystá vyrábět stejné kryty s integrovanou anténou také pro Nokii 7110 a 6150; kdy by se tyto verze měly objevit, však zatím není známo.

Integrovaná anténa má bohužel negativní dopad na kvalitu příjmu signálu, která se o něco zhorší. V místech, kde je s normální anténou příjem problematický, můžete po úpravě na volání zapomenout. Proto není vhodné brát si takto upravenou Nokii 5110/6110 do přírody a na místa se slabým signálem vůbec.

Dalším problémem je, že telefon ztrácí záruku, podobně jako při používání dual-SIM baterie. Co je však horší, výměna krytu s anténou je zásahem do RF části telefonu, která podléhá homologaci. Tím pádem, používáte-li tento kryt, máte vlastně nehomologovaný telefon a vystavujete se riziku pokuty. Podle informací z Českého telekomunikačního úřadu je toto skutečně zásahem do telefonu, který homologaci ruší. Zástupci českého distributora, firmy CPA, jsou o celé věci informováni a rozhodli se výrobek poslat na detailní testy, které ověří jeho nezávadnost.

Výměna zadního krytu bohužel není tak snadná, jak je tomu u krytu předního. Je třeba odstranit čtyři drobné šroubky, které kryt k telefonu poutají. Ty mají nezvyklý hvězdicový zářez, takže potřebný šroubovák dost možná ve své sadě nářadí nenajdete. Stačí však zajít do servisu nebo do některé z větších prodejen, které kryty nabízejí, a tam výměnu provedou za několik desítek korun. Pokud si necháte kryt vyměnit rovnou tam, kde ho kupujete, nejspíš provedou záměnu zdarma.

Jednu ze slabin Nokie 5110 a 6110 tedy lze konečně odstranit. Mnoha majitelům zmíněných telefonů to jistě udělá radost.