Nokia 5110 a Siemens C25 - Dáma versus Kavalír

První dojem

Když se mi poprvé dostala do ruky NK5110, byl jsem doslova unesen. Nokia velmi dobře padne do ruky a při nošení u pasu jsem o ní téměř nevěděl. Pokud by Vám nevadila boule, dá se nosit i v kapse u košile. Ve vnitřní kapse bundy nebo saka se zcela ztratí.

Design působí velmi příjemně a elegantně. Všechny detaily jsou dokonale sladěny návrhář zjevně měl už na začátku jasnou představu o výsledku. Na první pohled Vás na tomto telefonu zaujmou dvě věci velký displej a tlačítko NaviKey.

Siemens C25

Menšímenšíaž úplně nejmenší. Tomuto trendu podlehl i tento model o Siemense. Telefon je malý o 15mm nižší a 4mm tenčí než NK5110. I rozdíl ve váze poznáte ihned. 135g je velmi slušné. Přístroj je ergonomicky prohnutý, takže dobře padne do ruky. Chvíli jsem ho nosil u pasu, ale několikrát jsem měl pocit, že jsem ho ztratil - neuvědomoval jsem si jeho přítomnost !!! Pak jsem telefonek vyndal z pouzdra a zkusil ho nosit v kapse u košile a už ho asi ani jinak nosit nebudu

Vzhledově je Siemens C25 velmi vyvážený a decentní. Tento dojem umocňuje příjemná, až uklidňující tmavozelená barva.

Na první pohled Vás zaujme velikost a barva telefonu.

Display a klávesnice

Displej je velký, přehledný a dobře podsvětlený. Celý je tvořený maticí bodů umožňující zobrazit velmi dobře i grafiku. Název operátora je možné nahradit obrázkem.

Klávesnice je podsvětlená stejně jako displej. Tlačítka jsou velká a dobře se mačkají. Pokud telefonujete (přístroj u ucha), jsou všechna ovládací tlačítka (Navi, C, šipka nahoru a dolu) dobře dostupná. Klávesnice se dá zamknout stiskem Navi a *.

Podsvětlení nelze vypnout.

Siemens C25

Displej působí malým dojmem ostatně jako celý telefon. Je rozdělen na dvě části horní řádek ikon, kde není možné zobrazit nic jiného a spodní tři řádky tvořené maticí bodů. Podsvětlen je snad ještě lépe, než u Nokie. Znaky a symboly na displeji jsou namodralé. To v kombinaci se zelenožlutým světlem činí displej velmi dobře čitelným.

Klávesnici podsvětluje stejné světlo, jako displej a i když jsou klávesy černé, jsou za tmy (při podsvětlení) velmi dobře čitelné. Číselné klávesy se zdají být malé, ale přesto se velmi dobře používají. Všechna důležitá tlačítka jsou během telefonování dobře dostupná. Klávesnice se dá zamknout dlouhým podržením #. Podsvětlení příjemně postupně zhasíná.

Podsvětlení nelze vypnout.

SMS a CB

podporují oba telefony v plném rozsahu.

NK5110

Psaní a odesílání SMS : máte k dispozici tři spodní řádky displeje. Na horním se zobrazuje počet znaků a přepnutí klávesnice (symboly malá VELKÁ čísla). Přepíná se stiskem resp. Podržením #. Stisknutím * získáte na displeji přehled speciálních znaků, které můžete vložit na aktuální pozici kurzoru ve zprávě. Zprávu je možné odeslat pomocí pěti předvolených profilů (různá nastavení SMSC a typu zprávy) Čtení SMS : Zpráva se zobrazuje po celém displeji. Posouvá se pomocí šipek. Telefon má paměť na 10 SMS.

Navíc Nokia podporuje v omezené podobě Smart Messaging. Umožňuje odesílat a přijímat záznamy z telefonního seznamu a logo operátora.

C25

Psaní a odesílání SMS : zprávu můžete psát v prostředních dvou řádcích. Ve spodním řádku se zobrazují znaky stisknuté klávesy, které rolují podle počtu stisků. Stiskem * přepínáte malá a VELKÁ písmena. Při odesílání zprávy se vás telefon zeptá na typ zprávy (defaultní nastavení můžete měnit v menu). Čtení SMS : Zpráva se zobrazuje ve dvou prostředních řádcích a roluje se šipkami, nebo se v jednom řádku postupně sama posouvá. Telefon má paměť na 10 SMS.

NK5110 & C25

CB : Příjem CB je možné zapnout (stoupne spotřeba energie) nebo vypnout

Datové přenosy

NK5110Podporuje s NCDS 1.2 a vyšším.

C25

Nepodporuje.

Vyzvánění

Hovor : 30 melodií, 5 úrovní + vzrůstající + vypnuto

SMS : 5 melodií + vypnuto

Klávesy : tóny nebo klik - 3 úrovně + vypnuto

Lze rychle měnit nastavení tónů Vlastní Hlasitě Diskrétně (jedno pípnutí) Potichu

C25

Hovor : 20 melodií + jedna vlastní, 4 úrovně + vzrůstající + vypnuto

SMS : vypnuto nebo zapnuto

Klávesy : tóny, klik nebo vypnuto

Lze rychle měnit nastavení tónů Vlastní potichu jedno pípnutí

Siemens C25 má navíc možnost složení jedné vlastní melodie až 49 tónů

Výdrž baterií

Výdrž baterií velmi závisí na momentálních podmínkách sítě ( kvalita signálu apod.) Oba telefony byly provozovány společně. Časy nebyly měřeny laboratorně a je nutné je brát pouze orientačně.

NK5110

Standardní baterie 950 mAh Nokia vydržela v pohotovostním stavu přibližně 125 hodin nebo 2-3 hodiny hovoru. Průměrně 90 100 hodin stand-by a 30 minut hovoru.

C25

Standardní baterie 700 mAh Siemens vydržel v pohotovostním stavu přibližně 135 hodin nebo 3-5 hodin hovoru (údaj výrobce). Průměrně 110 120 hodin stand-by a 30 minut hovoru.

MENU a telefonní seznam

jméno a číslo jméno velkým písmem seznam jmen

Menu je přehledné a hlavní položky mají svou grafickou ikonu. Listuje se pomocí kláves šipek, o úroveň výš se dostanete klávesou Navi, která mění svou funkci podle aktuálních možností. O úroveň zpět se posunete klávesou C. Je možné použít zrychlenou volbu Navi + číslo submenu. Telefonní seznam si řadí čísla automaticky podle abecedy. Devět čísel je možné přiřadit rychlé volbě. Seznam se může zobrazovat jako:p>Telefon má rozdělené paměti na nepřijatá, přijatá a volaná čísla, u kterých si pamatuje čas.

C25

Menu je textové. Zobrazuje se jako text ve dvou řádcích a ikony v horní řádce. Vzhledem k malému displeji je velmi pěkně vyřešeno. Listuje se kontextovými klávesami, které změní funkci na šipky. O úroveň výš se vchází třetí kontextovou klávesou, která mění funkci podle možností, o úroveň zpět se dostanete tlačítkem zavěšení. Čísla v seznamu jsou řazena podle abecedy a zobrazuje se pouze název. Číslo je možné vyvolat. Nepříjemné je, že při volání nebo příchozím hovoru se zobrazuje jen prvních osm znaků jména. Telefon má paměť na čísla rychlé volby, kterým je možné přiřadit vlastní zvonění. Při vytáčení rychlé volby se zobrazuje ve spodním řádku jméno volaného dřív, než začnete číslo vytáčet, což považuji za velmi výhodné, pokud si nepamatujete, kdo je pod kterou klávesou schovaný. Paměť na přijatá, nepřijatá a volaná čísla je samozřejmostí. Telefon nemá hodiny, takže k hovorům nepřiřazuje čas.

Signál a kvalita příjmu

Toto je velmi diskutované téma a téměř vždy záleží na konkrétním kuse. V místech s lepším signálem jsou výkony telefonů vyrovnané a spíše než citlivost se zde projevuje podstatně vyšší kvalita použitého zvukového obvodu a reproduktoru u Nokia 5110 - zvuk ze Siemens C25 je znatelně méně kvalitní. V místech se slabším pokrytím se ale již ukazuje citlivostní převaha Siemense C25 - ten si poradí i v případech, kdy Nokia 5110 zatvrzele odmítá připustit, že by mohla také mít signál.

Další výhodou u C25 je možnost získat informace o tom, co se právě děje" pokud se nenaváže spojení, telefon zobrazí nad jedou kontextovou klávesou info" a můžete zjistit např. že síť je přetížena"

Kvalita poslechu během hovoru je u Nokie téměř úžasná. Je to jeden z nejlepších telefonů, co se týká poslechu (ve své třídě). Siemens za ní trochu zaostává šumí. Tento šum je možné slyšet například v okamžiku, kdy je na lince ticho. Ale velmi záleží na momentálních podmínkách. Při telefonování do JTS a na NMT byla kvalita horší u obou přístrojů.

Co říci závěrem, aneb shrnutí

Oba telefony mají své plusy a mínusy. Některé mají dokonce společně. Nejprve, co mají telefony oproti druhému navíc :

NK5110

Hodiny s budíkem, hry, kalkulačka, větší možnosti nastavení vyzvánění, logo operátora, odesílání vizitek z tel seznamu, větší displej a výměnné kryty, široký sortiment příslušenství. Datové přenosy (u Twistu k ničemu).

C25

Dualband, SimToolkit, rolování SMS, zapuštěný displej (nepoškrábe se tak lehce), Vlastní zvonění, jiné zvonění pro skupinu tel. čísel, zobrazování hovorového času během hovoru a minutové pípání, konferenční hovor.

Nevýhody:

NK5110

Během hovoru nezobrazuje čas, neupozorní akusticky na navázání spojení. Neumí SIM Toolkit.

C25 Neumí vytvořit vlastní pozdrav, nemá datové přenosy.

SPOLEČNÉ: Není možné vypnout podsvětlení displeje!!!

Myslím, že oba telefony stojí za zamyšlení a najdou si své přívržence, a jak to tak bývá i odpůrce.