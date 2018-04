Recenze: Nokia 5 je nejpovedenější z modelů obnovené finské značky

Značka Nokia při svém návratu na trh chytrých telefonů zvolila zatím cestu levnějších modelů, na ty špičkové si musíme ještě nějakou chvíli počkat. Ale model Nokia 5 ukazuje, že i ve střední třídě mohou existovat opravdu lákavé smartphony. V porovnání s konkurencí sice možná neoplývá superlativy, ale v praxi je to velmi povedený smartphone. Boduje nejen čistým Androidem, ale také parádním zpracováním a solidní sadou funkcí. Výbava opravdu nepostrádá nic podstatného.

Plusy a minusy Proč koupit? špičkové zpracování

čistý Android

solidní výbava

DualSIM a paměťová karta zvlášť

Proč nekoupit? občas pomalejší reakce

podprůměrný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 5 500 Kč

Ale musíme přiznat, že jsou tu samozřejmě i zádrhele: ani Nokia 5 není zrovna z nejrychlejších smartphonů, byť je tu situace mnohem lepší než u levnější sestry 3. Zdá se, že se finská firma poněkud potýká s vyladěním softwaru, respektive jeho sladěním s hardwarem. Je to poněkud ironické, protože za stejné nedostatky padala kritika na hlavu Nokie i v dobách, kdy se symbianovými telefony vládla trhu. Jenže teď by mohly tyto přešlapy zbrzdit ambiciózní návrat. Na druhou stranu právě modelu 5 s cenovkou 5 500 korun můžeme tento nedostatek docela snadno odpustit.

Cože, zase pomalá?

Ne, nebojte se. Tentokrát to není jako v případě Nokie 3, která by opravdu potřebovala nutně zrychlit. Nokia 5 je v tomto ohledu mnohem vyladěnější a plynulejší smartphone, jen jsme se občas přistihli, že hlavně v případě spouštění některých aplikací musíme čekat o trochu déle, než jsme zvyklí. Nokia 5 prostě není žádný rychlostní ďábel a i někteří soupeři v podobné cenové hladině dovedou být svižnější.

Hlavní důvod rozvážnějšího tempa, kterým telefon občas reaguje, musíme hledat v použitém procesoru. Snapdragon 430 není nic zázračného, a i když mu sekundují slušné 2 GB RAM, na velkou slávu to nestačí. Doufejme, že se Nokia časem trochu poučí, čistý Android 7.1 totiž slibuje rychlé a časté aktualizace (během testu přišly dvě), a situace se tak může časem zlepšit. Dlouhodobá podpora systému je pak něco, čím Nokia 5 nad soupeři výrazně vyniká. V kategorii cenově dostupných telefonů v podstatě nikdo žádné aktualizace na nové verze systému negarantuje, ale u Nokie by měly být dostupné poměrně krátce po představení nové verze systému. Sami jsme zvědaví, jak to bude fungovat, ale morální životnost telefonu se tím oproti soupeřům výrazně prodlužuje.

Navíc s novou generací Androidu by mohlo přijít zrychlení, zatím se z dosavadních zkušeností obecně zdá, že sedmičkový Android je pro hardware často silnou zátěží a zvládnout jeho implementaci správně a ideálně není jednoduché.

Fajn, a jakou má výbavu?

Solidní. Nechybí tu nic podstatného, byť někde možná dostanou zákazníci za své peníze trochu více muziky. Tak třeba displej s úhlopříčkou 5,2 palce má „pouze“ HD rozlišení, někde už se dá za dané peníze pořídit Full HD. Ale upřímně, řada uživatelů rozdíl nemusí poznat. My jsme jej zaznamenali zejména při čtení některých webových stránek, především těch, které nebyly optimalizovány pro displeje mobilních telefonů. Displej je typu IPS, má příjemné barevné podání a pochlubit se může dobrou čitelností na přímém slunci.

Oproti modelu 3 je tu celá řada kroků kupředu. Kromě o něco výkonnějšího hardwaru například dostal model 5 čtečku otisků prstů pod displej coby home klávesu, vedle jsou pak senzorová tlačítka, která jsou tentokrát podsvícená. Telefon však zůstal u 16 GB vnitřní paměti, což je podle nás v této kategorii stále dostačující hodnota, ale někteří soupeři nabídnou i více. Na druhou stranu má Nokia i jednu zajímavou výhodu: je to dvousimkový mobil, ale zároveň není druhý slot duální. To znamená, že Nokia 5 má dva samostatné sloty pro SIM (v jednom šuplíčku) a vedle toho je tu ještě další samostatný slot na paměťovou kartu. Uživatelé si tak nemusejí vybírat, jestli chtějí telefon vybavit dvěma SIM nebo větší porcí paměti, Nokia 5 zvládne obojí zároveň.

Z dalších prvků výbavy zmiňme třeba FM rádio, nechybí tu ani NFC a další moderní vymoženosti. Při telefonování jsme ocenili dobrou kvalitu hovoru, na druhou stranu kovová Nokia 5 může v místech, kde je špatný signál, vysílače chytat trochu obtížněji, než někteří plastoví soupeři.

Je ten kov nutný?

Nutný ne, ale vypadá to parádně. Zpohledu designu a zpracování je to opravdu povedený cenově dostupný smartphone. Nokia zvolila pro své modely elegantní design s tenkým tělem a oblými hranami a modelu 5 to v kovu opravdu sluší. Matný materiál se nezapatlává, působí bytelným dojmem a máme z něj až pocit luxusu. Zpracování se opravdu povedlo a Nokia 5 z tohoto hlediska snese srovnání s těmi nejlepšími a nejdražšími smartphony.

Baví nás i způsob, jakým se Nokia popasovala s tradičními pásky, které mají kovové smartphony kvůli prostupu signálu. Jsou zde posunuty na horní a spodní hranu telefonu, kde vlastně splynou s křivkami přístroje, a nehyzdí tak jeho vzhled. Navíc při telefonování je menší pravděpodobnost, že je uživatel zakryje rukou a zhorší si tak příjem signálu.

Jak fotí?

Foťák je pro nás opět trochu zklamáním. Nokia 5 dostala třináctimegapixelový čip a optiku se slušnou světelností 2.0. Jenže trpí hlavně tím, že opět nezvládá protisvětlo nebo boční světlo ve scéně a pak jsou snímky trochu nepřirozeně osvětlené. V horším světle rychle šumí, ale na druhou stranu zachovává dobrou barevnost, takže snímky nemusí být vyloženě nepoužitelné.

Za horšího světla také není žádným přeborníkem v ostření. A duální blesk, který má snímkům dodávat přirozenější barevnost, dělá v některých případech pravý opak. Foťák tedy celkově moc dobrý není a je to asi nejslabší část telefonu. Ale žít se s ním dá.

Co výdrž baterie?

S výdrží baterie jsme velmi spokojeni. Nokia 5 dostala akumulátor s kapacitou solidních 3 000 mAh a vybít jej za jeden den už chce opravdu hodně snahy. Jeden den jsme vydrželi vždy bez problémů, v některých případech jsme se dostali i na dva dny. Toto rozhodně není smartphone, který vás nechá na holičkách. Co se nabíjení týče, to stále funguje přes klasický microUSB konektor, Nokia se zatím nevydala cestou moderního USB-C, a tak se i na cestách bude snáze hledat nabíječka.

Mám si ji pořídit?

Nokia 5 je opravdu povedený cenově dostupný smartphone. Jejími přednostmi jsou především špičkové zpracování, dobrá funkční výbava a čistý Android. Horší je to s kvalitou fotoaparátu a mírnou nejistotu v nás také občas vyvolává rychlost reakcí na některé pokyny. Záleží tedy na tom, co je pro vás důležité. Ono perfektní zpracování a čistý systém totiž dávají tušit, že by to mohl být trvanlivý přístroj, kterého se jen tak nebude potřeba zbavovat. Za 5 500 korun je to lákavá volba.

Velkým soupeřem může být třeba Honor 7 Lite, jehož displej o shodné úhlopříčce 5,2 palce má Full HD rozlišení a telefon má trochu výkonnější hardware a snad i povedenější foťák. Jenže zpracováním, podporou nebo třeba tím, že má lepší podporu DualSIM a paměťových karet je o něco suverénnější Nokia. Honor stojí 4 990 korun.

Další zajímavou možností může být třeba Asus Zenfone 3 Max, který má podobné parametry jako Nokia, ale boduje ještě větší baterií s kapacitou 4 130 mAh. Android je tu opět ve starší verzi 6.0, cena znovu těsně pod pět tisíc. Za 5 500 korun se prodává Motorola Moto G 5. generace s Full HD pětipalcovým displejem a novým Androidem i Snapdragonem 430.

To třeba Samsung Galaxy J5 Duos (2016) má starší Snapdragon 410, ale s podobnou výbavou jako Nokia stojí 4 500 korun a určitě fotí o hodně lépe. Huawei nabídne za pět tisíc trochu opomíjený model Nova. A Alcatel třeba svítivý A5 LED.