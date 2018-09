Dostupná Nokia si musí své zákazníky zasloužit. Recenze Nokia 5.1

Nokia 5.1 je klasický smartphone střední třídy, který chce zákazníkům za rozumnou cenu dát solidní výbavu a moderní funkce. Ale v rámci dosažení rozumné ceny musí takový telefon zvolit celou řadu kompromisů. Nokia 5.1 na to jde v praxi chytře. Kompromisy dělá tam, kde to na první pohled není vidět: procesor MediaTek Helio P18 a 2 GB RAM znamenají, že Nokia nemíří za kdovíjak vysokým výkonem.

Ale to ani nemusí. Díky čistému Androidu, elegantnímu designu a rozumně zvolené funkční sadě, ve které se zatím Nokia nevydala například cestou výřezů v displeji a dalších ne zcela pozitivních moderních trendů, to může být pro mnohé atraktivní smartphone. S cenou 4 999 korun má soupeřů až až, ale dovede najít argumenty, kterými přiláká zákazníky k sobě.

Jaké jsou to argumenty?

Jak jsme již naznačili, tím hlavním argumentem může být pro řadu uživatelů čistý Android. A to proto, že Nokia u něj garantuje dostupnost aktualizací na novou verzi po minimálně dva roky a tři roky aktualizací bezpečnostních. To dává uživatelům určitou jistotu, že by jejich telefon měl dobře fungovat i po delší době. Systém navíc nemá spoustu zbytečností, které by mohly telefon celkově zpomalovat, což opět dodává určitý pocit jistoty. Čistý systém má i jasně dané ovládání, žádné experimenty.

To vše znamená, že i přes nepříliš výkonný hardware je Nokia 5.1 svižný a plynulý telefon. MediaTek Helio P18 ve spojení se 2 GB RAM paměti patří výkonem kamsi mezi „čtyřkové“ a „šestkové“ procesory Snapdragonu, takže na danou třídu jde o zcela adekvátní řešení.

Ano, 3 GB RAM bychom tu v některých situacích ocenili, ale to spíš v porovnání s tím, co a za kolik nabízí konkurence. Funkčně nemáme potíž, to nám spíš vadí jen 16 GB vnitřní paměti, což už dnes začíná být i ve střední třídě málo. Je tu však slot na karty microSD, takže to není neřešitelný problém.

Zmiňovali jste i design...

Ano, Nokia 5.1 se nám líbí, a to opravdu hodně. Je to jednoduchý elegantní smartphone se špičkovým zpracováním. Ne, že by ve střední třídě takové modely nebyly, ale Nokia jde v detailech svou cestou a v praxi to funguje skvěle. Tmavě modré tělo není zbytečně výrazné, ale provedení v kovu dává uživateli pocit solidnosti a kvality. Slícování jednotlivých částí, třeba chytře umístěných pruhů pro prostup signálu v horní a spodní hraně telefonu, je výborné. Kovové tělo je tu navíc hezky hladké, ale přitom v ruce neklouže.

Plusy a mínusy Proč koupit? výborné zpracování

solidní fotoaparát

rozumná cena

Proč nekoupit? málo vnitřní paměti

chladnější barvy displeje Kdy? V prodeji Za kolik? 4 990 Kč

Model 5.1 je také příjemně kompaktní. Dostal 5,5palcový displej s moderním poměrem stran 18:9. Rámečky tu sice nejsou úplně minimalizované, ale oproti předchůdcům je to pokrok a celkové tvarování těla znamená, že se Nokia 5.1 opravdu dobře drží a nepůsobí přerostle.

Jaký je displej?

Displej je solidní, potěší především rozlišení 1 080 x 2 160 pixelů, které je na dané úhlopříčce hezky jemné. V rámci moderních trendů dostal displej mírně zaoblené rohy, ale výřez tu není. Je to IPS panel s trochu chladnějším barevným podáním a v menu bohužel chybí možnost barvy nějak upravit. Chybí nám tu i dnes tak oblíbený „večerní“ režim pro komfortní čtení, který z displeje odfiltruje modré světlo.

Chybí vám něco?

Na danou cenovou kategorii asi ne. Čtečka otisků prstů je tu umístěna na zadní straně, což je v dané třídě obvyklé. Pravda, soupeři už mají v této třídě i odemykání obličejem, které v Nokii 5.1 chybí, ale to není podle nás tak důležitá funkce. Nokia 5.1 se nevzdala 3,5mm jack konektoru, což by bylo v dané kategorii nadmíru odvážné. Zůstává i původní microUSB konektor, tady je možná škoda, že se Nokia nevydala modernější cestou USB-C.

Jaký je fotoaparát?

U fotoaparátu Nokia 5.1 nezvolila žádný moderní směr, takže tu je jen jedna čočka. Ale upřímně, vůbec to nevadí. V této cenové kategorii většinou duální foťáky slouží pro hrátky s hloubkou ostrosti, což není efekt, kvůli kterému si zvolíte jinou značku telefonu. Navíc, často ony snahy o rozmazání pozadí u takových telefonů působí dost uměle.

Nokia se tedy soustředila na to hlavní a to je samotná kvalita snímků. Ta je solidní. Samozřejmě náročné uživatele foťák neuspokojí, ale Nokia 5.1 je zároveň důkazem toho, že se cenově dostupné modely v oblasti fotoaparátu v posledních letech výrazně zlepšily. Snímky jsou někdy trochu bledé, ale celkově působí přirozeně a mají solidní úroveň detailů. Dobře fotoaparát zvládá kontrasty a slušně funguje i HDR, které je třeba ručně zapínat.

Nokia 5.1 nemá aplikaci Nokia Camera a musí se spolehnout na jednodušší ovládání, manuální režim například nedovolí nastavení délky expozice. To jsou trochu zbytečná „umělá“ omezení, ale většina uživatelů si jich nejspíš ani nevšimne.

Dlužni jsme technické parametry foťáku: rozlišení hlavního snímače je 16 megapixelů, čelní selfie kamera má 8 megapixelů. Nokia neudává světelnost, ale ani ve špatném světle si fotoaparát nevede úplně zle, takže odhadujeme hodnotu 2 – 2,2.

Co výdrž baterie?

I ta je solidní. Hardware není příliš náročný a vestavěný akumulátor má kapacitu 2 970 mAh, což je hodnota, kterou disponují i některé špičkové smartphony. Dva dny na jedno nabití by tak při běžném používání neměly být pro uživatele problémem, na druhou stranu o mnoho delší výdrže jsme v praxi nedosáhli.

Mám si ji pořídit?

Při představení v Moskvě jsme byli u nových cenově dostupných modelů Nokia trochu skeptičtí z hlediska zpracování. Ale minimálně Nokia 5.1 si u nás během testu reputaci napravila. Telefon je elegantní a je skvěle postaven.

Navíc i funkčně mu podle nás nic zásadního nechybí, takže to je jeden z černých koňů cenové kategorie kolem pěti tisíc korun. A to i přesto, že soupeři dovedou v této třídě nabídnout víc výkonu nebo větší vnitřní paměť. To je případ modelů Huawei P Smart nebo Honor 9 lite, které mají i duální foťák a malinko větší displej, v ruce však působí obyčejněji.

Čistým Androidem dovede Nokii konkurovat loňské Xiaomi Mi A1 za něco víc než čtyři tisíce korun a nové Xiaomi Mi A2, které však stojí šest tisíc: ale opět má o dost víc výkonu než Nokia i větší baterii. Redmi 6 má nižší rozlišení displeje, ale trochu silnější procesor a vyjde na necelé čtyři tisíce korun.

Třeba Samsung z moderních modelů má Galaxy J6 s nižším rozlišením displeje a cenou o 1 000 korun vyšší, než kolik stojí Nokia 5.1. Stejný příplatek je třeba pro pořízení Motoroly G6 s duálním foťákem a mírně větším panelem, ale jinak hodně podobnými parametry. Stačí připlatit tutéž částku a můžete mít velký a hodně povedený Huawei Mate 10 Lite. Konkurentů je opravdu spousta, ale Nokia 5.1 se mezi nimi rozhodně neztratí.