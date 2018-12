První Nokia s výřezem displeje míří na náš trh. Drahá nebude

Nokie s výřezem se zatím dostaly jen na asijské trhy: modely X6 a X5 byly představeny už v průběhu roku, ale ani při oznámení nové řady telefonů v Moskvě, ani později jsme se jejich potvrzení pro evropský trh nedočkali. To přichází až teď. Pro světové trhy dostaly modely označení 6.1 Plus a 5.1 Plus, ale širší dostupnost je zatím potvrzena jen u slabšího typu 5.1 Plus.

Jak nový název napovídá, zařadí se novinka v nabídce Nokie po bok modelu 5.1.. Zatímco ten má 5,5palcový displej s klasickým tvarem a poměrem stran 18:9, Nokia 5.1 Plus má panel s úhlopříčkou 5,85 palce a poměrem stran 19:9, za což vděčí právě výřezu. Zářez je tu poměrně mohutný, takže nebude moc praktický, moc notifikací a dalších informací ze systému se do „uší“ nevejde. Navíc je tu jeden podstatný ústupek: zatímco Nokia 5.1 má displej s rozlišením 2 160 x 1 080 pixelů, model 5.1 Plus si musí vystačit jen s 1 520 x 720 pixely.

Novinka má procesor Mediatek Helio P60, který by měl být o trochu výkonnější než čipset Helio P18 v modelu 5.1. Navrch má varianta Plus i v paměti: vnitřní je se 32 GB u modelu 5.1 Plus dvojnásobná oproti u nás prodávané verzi typu 5.1, RAM má kapacitu 3 GB oproti 2 GB u sestry. Samozřejmostí je opět čistý Android z iniciativy Android One a garantované aktualizace na dva roky.

Nokia 5.1 Plus bude také nejspíš aktuálně nejlevnější nokia s duálním fotoaparátem: rozlišení je 13 a 5 megapixelů a sestava slouží k hrátkám s hloubkou ostrosti.

Cena novinky je velkým otazníkem. Zatím víme, že v Číně vyjde základní konfigurace na 3 300 korun, což by po přičtení DPH a nějakého příplatku za dovoz a distribuci u nás mohlo znamenat cenu tak 4 500 korun. Jenže sesterská Nokia 5.1 u nás stojí 4 999 korun a je otázkou, jestli „plusko“ nebude o něco dražší. I přes nižší rozlišení displeje má totiž přece jen o trochu lepší výbavu. Ale moc prostoru nemá, typ 6.1, který je v hierarchii výše, vyjde na 6 499 korun.