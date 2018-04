Nokia 3660 realitou - nástupce Nokie 3650 potvrzen

Před časem se na různých internetových fórech objevily obrázky inovované Nokie 3660. První reakce byly smíšené a novinka byla označována za podvrh. Časem se objevily potvrzené informace, že Nokia na novém telefonu s označením 3660 opravdu pracuje. Otázkou však bylo, zda se opravdu jedná o přístroj zachycený na inkriminovaných obrázcích. Nyní je už vše jasné. Nová Nokia, nástupce modelu 3650, opravdu bude a bude vypadat prakticky stejně. Hlavní inovací oproti modelu 3650 je nová klávesnice, která je oproti předchůdci koncipována méně extravagantně, i když si určitý díl nevšednosti ponechala. Na klávesnici se mimo známého „ciferníku“ změnilo i tlačítko pro vstup do menu, které se na Nokii 3650 nacházelo ve středu kruhové klávesnice. Nové místo pro stejná jako u předchozího modelu. Samotná alfanumerická klávesnice je nově seřazena do tří svislých řad, kde jsou jednotlivá tlačítka, opět netradičně, rozdělena designovými vlnkami. Co se nezměnilo, je samozřejmě operační systém Symbian Series 60. Barevný displej má shodné rozlišení 176 x 208 obrazových bodů, ovšem zatím není zřejmé, jestli bude stejně jako u modelu 3650 pasivní a bude podporovat 4096 barev. Podle neověřených informací je pravděpodobné, že v nové Nokii bude displej aktivní (TFT) s podporou 65 536 barev - tedy stejný displej, který má mít další novinka, dlouho očekávaná Nokia 6600. Další změnou by mohla být zlepšená podpora Bluetooth. Ostatní funkce by měly být stejné jako u předchozího modelu 3650.

Nová Nokia 3660 má shodné tvary s předcházejícím modelem 3650. Alfanumerická klávesnice se však dočkala změny. Výměnné kryty Xpress-On zůstaly zachovány.

Nová Nokia 3660 se oproti předchozímu modelu 3650 překvapivě liší i v rozměrech. Výrobcem udávané rozměry novinky jsou 130 x 55 x 23 milimetrů, z čehož je zřejmé, že je oproti modelu 3650 o 2 milimetry užší a o 3 milimetry tenčí. Hmotnost zůstala zachována - 130 gramů, stejně jako objem telefonu 139 centimetrů krychlových. Baterie zůstala také stejná - Li-Ion 850 mAh.

Nová Nokia se bude prodávat pod označením 3660 pro pásma GSM 900/1800/1900 Mhz a pod označením 3620 pouze pro americké sítě GSM 850 a 1900 Mhz. Nokia 3660 je již druhý, zatím výrobcem oficiálně nepředstavený model.