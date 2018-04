Nokia 3650 - podivný tvar, neobyčejné možnosti (první dojmy a exkluzivní fotografie)

Jedna multimediální Nokie již na trhu je, a i když díky své ceně jistě nepatří mezi lidové telefony, zná ji skoro každý. Nokia se svým modelem 7650 opět správně odhadla situaci a díky reklamám operátorů (a nejen těch tuzemských) ji uvidíte v poslední době v televizi každý den několikrát. Pokud vás 7650 uhranula, ale zatím se vám za takto vybavený telefon nechce dávat sumu okolo 18 000 Kč (nedotovaný přístroj), musíte se poohlédnout jinde. Zatím jediným konkurentem 7650, který se běžně prodává, je Sony Ericsson T68i, což je normálně koncipovaný telefon a fotoaparát k němu musíte připojovat. Dohromady tak i toto řešení nevyjde o moc levněji než Nokia 7650 a uživatelský komfort je nižší. Nezbývá než nějaký ten pátek počkat, kdy se na trhu objeví další multimediální Nokia - model 3650. Stane se tak přibližně na přelomu letošního a příštího roku a cena této novinky by se měla daleko více přiblížit běžnému uživateli, než jak je tomu zatím u modelu 7650.

Příznivá cena?

I 7650 samozřejmě do konce roku zlevní, hovoří se o částce pod 15 000 Kč za nedotovaný přístroj, přesto by nová Nokia 3650 měla být ještě levnější. Přitom zákazník o nic nepřijde, novinka má lepší výbavu než Nokia 7650. Na první pohled by se mohlo zdát, že si oba telefony budou na trhu silně konkurovat. Částečně tomu tak asi bude, ale jak je známo - Nokia ví, co dělá. Podobných příkladů, kdy na trhu nabízí zároveň dva výbavou téměř totožné telefony, je více; skoro pokaždé se jí to vyplatilo. Zákazníci mají možnost volby a nemusí se tak obávat, že kde kdo v jejich okolí bude mít stejný telefon. Dobrým příkladem může být třeba dvojice telefonů 8310 a 6510 nebo vlastně i blízcí příbuzní z low-endové kategorie 3410 a 3510. Stejné to bude i s modely 7650 a 3650 - ten služebně starší se bude více líbit spíš konzervativnějším zákazníkům a novinka se zavděčí mladším klientům značky. Zaměření novinky na mladší klientelu indikují i výměnné kryty, kterých výrobce slibuje širokou paletu.

Vzhled, který nemá konkurenci

Design nové Nokie 3650 je opravdu neotřelý a originální. Přístroj není vysouvací jako model 7650, je tedy o něco delší, na druhou stranu je ale lehčí (130 gramů). To ocení vaše kapsa, pokud se tedy do ní telefon vůbec vejde. Přeci jen s rozměry 130 x 57 x 26 mm se nejedná o žádného drobečka - pamětníci vzpomenou dobu před pěti šesti lety, kdy tyto parametry měla široká paleta běžných telefonů; novější zákazníci se budou při pohledu na 3650 divit, o kolik je větší než leckteré současné low-endy. Velké rozměry ale musí většina zákazníků telefonu prominout výměnou za služby, které jim mobil nabídne. Než se ale k funkcím dostaneme, musíme zmínit jednu zvláštnost, která zatím nemá na poli mobilních telefonů obdoby. Tou zvláštností je klávesnice, jež nemá tlačítka hezky seřazená v bloku (jak je tomu u všech ostatních telefonů), ale má je hezky dokola vzdáleně tak připomínajíc staré analogové telefony s otočným ciferníkem. U nové Nokie ničím točit nemusíte, klávesy se mačkají standardně, přesto si na ovládání telefonu budete muset chvíli zvykat. Hned napoprvé jsme museli chvíli hledat tlačítko pro vstup do menu telefonu, které je ukryto uprostřed číselníku. Stejně tak psaní SMS zpráv nám dělalo drobné potíže, ale po chvíli práce s telefonem si zvyknete. Je sice možné, že Nokia touto klávesnicí designově přestřelila podobně jako u modelu 5510, který se stal za poslední dobu asi jediným jejím propadákem. Jak to bude doopravdy, ukáže čas, a zájem zákazníků o tento telefon. Jinak musíme pochválit ergonomii celého mobilu, telefon se v ruce dobře drží a všechny ovládací prvky jsou snadno dosažitelné; pokud je tedy nebudete muset hledat. Drobné výhrady máme k fotoaparátu na zadní straně přístroje, jeho čočka není nijak chráněná, takže si budete muset dávat pozor, abyste její krycí sklo nepoškrábali.

Fotoaparát a kamera dohromady

Právě fotoaparát bude zajisté patřit k největším lákadlům telefonu. V případě 3650 se vlastně spíš jedná o kameru, která dokáže pořizovat jak videozáznamy (MPEG-4, H.263), tak statické fotografie s rozlišením 640 x 480 obrazových bodů. Samotný telefon pak má integrované přehrávače RealAudio a RealVideo, takže se opravdu jedná o plně multimediální přístroj. Při našem krátkém testu se nám výsledný obraz fotografií zdál na stejné úrovni jako u Nokie 7650, přestože novinka má u fotoaparátu menší fixní ohniskovou vzdálenost (2,8 mm oproti 3,5 mm). Stejně tak na solidní úrovni (alespoň vzhledem k displeji telefonu) se nám zdál videozáznam. Přeci jen fotografie i video je v mobilu určeno především pro multimediální zprávy, kde se očekává spíš aktuálnost než ohromující kvalita. Displej Nokie 3650 je naprosto stejný jako u starší sestry 7650, má rozlišení 176 x 208 obrazových bodů a dokáže zobrazit až 4 096 barev. Jeho kvalita je nadprůměrná; pokud je podsvícení displeje aktivní, je vše v nejlepším pořádku, zhasne-li ale, moc toho neuvidíte. To je neřest všech současných neaktivních barevných displejů.

Obrázky či videa bude možné s telefonem odesílat třeba jako MMS zprávy nebo pomocí e-mailu (podpora protokolů POP3, SMTP, IMAP4), a to buď prostřednictvím GPRS (až 40,2 kbps) nebo HSCSD (43,2 kbps). To jsou opět stejné parametry jako u Nokie 7650, stejně jako možnost připojení telefonu k dalšímu zařízení pomocí infraportu nebo Bluetooth. Kabel k telefonu připojit nelze, chybí klasický systémový konektor. Naopak novinkou je přítomnost slotu pro multimediální karty MMC, které 7650 nepodporuje. Ta si musí vystačit s vnitřní pamětí o velikosti 4 MB, kterou ale disponuje i novinka. Výhodu paměťové karty netřeba zdůrazňovat, ocení ji asi každý majitel telefonu. Někomu se může hodit i podpora třetího GSM pásma (1900 MHz), díky níž se s Nokií 3650 neztratí ani na druhé straně Atlantiku.

Pro každého něco

Nokia 3650 umí asi většinu dnes běžných funkcí, které si v mobilu umíme představit. Vedle již zmíněných (například MMS zprávy, GPRS, HSCSD, e-mailový klient) podporuje i Java aplikace, takže si do telefonu budete moci nahrát jakoukoliv dostupnou hru nebo více či méně praktickou aplikaci. Díky operačnímu systému Symbian, na kterém telefon běží, se nebudete muset omezovat jen na Java aplikace, ale i na aplikace postavené na platformě Symbianu. A pro nejvášnivější hráče nabízí 3650 i možnost hrát hry s více hráči pomocí infraportu nebo Bluetooth. V telefonu jsou samozřejmě i další funkce, jako je budík, kalendář, hlasové vytáčení, hlasový zápisník a pro volné ruce i integrované hands free. Co chtít více? V současné době toho již moc nebude, na další funkce si budeme muset počkat, až začnou fungovat sítě třetí generace a na trhu bude i dostatek telefonů, které tyto služby budou podporovat. Zatím představuje Nokia 3650 pomyslný vrchol nabídky.

Ano, či ne?

Nokia se svojí novinkou modelem 3650 opět ukázala, že velmi dobře dokáže předvídat současné trendy a že má před konkurencí velmi slušný náskok. Po pravdě, zatím se žádný přímý konkurenční telefon na trh nechystá, snad jen s výjimkou Sony Ericssonu P800, který ale bude asi o dost dražší. Nokii 3650 teoreticky může konkurovat i Motorola A830 (A820), ta sice nabízí podobné funkce i tvar, ale díky jejímu určení i pro první sítě třetí generace je otázkou, jestli se vůbec objeví na trzích, kde sítě 3G nejsou v provozu. Očekávají se i další multimediální telefony, jako je Panasonic GD87 nebo Samsung V200, ovšem asi ani tyto přístroje nebudou přímou konkurencí pro Nokii 3650. Nokia tak bude vládnout dalšímu segmentu trhu, kde bude mít rovnou dva zástupce a téměř žádnou konkurenci. Může se pak někdo divit, že je pozice Nokie silná?

Pokud vás Nokia 3650 zaujala, můžete začít šetřit a doufat, že se výrobci podaří telefon uvést na trh v předpokládaném termínu. Jak již bylo uvedeno, cena 3650 by měla posunout telefon blíže masovému trhu, takže lze spekulovat o ceně někde okolo 12 až 14 tisíc korun za nedotovaný telefon. Low-end to sice nebude, ale za tu nabídku funkcí jistě mnoho zákazníků uvedenou sumu rádo obětuje. Někomu se nebude líbit hmotnost a rozměry telefonu, které jsou na hraně označení „do kapsy“, někomu se pak asi nebude líbit velmi netradiční klávesnice. Za pár měsíců poznáme, jestli se Nokii tento experiment vydařil a jaký sklidil úspěch.