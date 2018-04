Nokia 3650 - odvážný mobil? (preview)

Nokia 3650 – očekávaný telefon, který na sebe poutá pozornost: svým designem, svou výbavou a v neposlední řadě svou cenou. Jestliže v čitateli pomyslného zlomku výkon/cena jsou velké možnosti zajímavě vyhlížejícího multimediálního telefonu, bude očekávaná cena pod 12 000 za nedotovaný mobil v jeho jmenovateli dávat ve výsledku obrovský zájem o něj jak ze strany operátorů, tak ze strany uživatelů.

Rozhýbe Nokia 3650 trh s multimediálními zprávami? Stane se věta „pošlu ti ‘ememesku’ stejně běžnou, jako je dnes „pošlu ti ‘esemesku‘“? Zdá se, že Nokia 3650 může být tím průkopníkem, který přinese „multimedia messaging“ běžným uživatelům. A spolu s ním množství vyspělých funkcí. V redakci jsme měli na testování první exemplář tohoto průkopnického modelu, jedná se o nedefinitivní, nepočeštěný, nicméně plně funkční přístroj.

Designéři bez bázně

Lidé milují nové tvary. Nedávno jsem při spatření siemensovského modelu pod novou značkou Xelibri chvíli nevěřil, že ještě jde o mobil. Nových tvarů se nebojí ani ve Finsku: podlouhlou 3650 zakončuje klávesnice do tvaru kruhu, na „svých“ místech zůstaly pouze kontextová tlačítka, umístění zeleného a červeného sluchátka nás také nepřekvapí. Při ovládání mobilu jej díky umístění klávesnice musíte držet v jeho spodní třetině, nezakryjete proto objektiv foťáku umístěný výše na zadní straně přístroje. Ergonomie držení přístroje je podřízena jeho funkcím. Vývojáři se vyhnuli „vysunovací koncepci“ přímé předchůdkyně Nokie 7650 – tím se sice mobil zvětšil, ale jeho ovládání je pohodlnější a rychlejší, pohotověji také budete pořizovat fotomomentky (i když objektiv je vystaven většímu riziku poškození).

Design klávesnice: netradiční a funkční zároveň. Tlačítka jsou relativně malá (platí především pro „tužku“ – mód psaní – a C – mazání), ale mají kolem sebe dostatek prostoru, nepřemáčknete se. Až si zvyknete na kruhovou klávesnici, a to si zvyknete, i když vám to bude trvat myslím docela dlouho, zjistíte, že její základní úskalí není v rozložení kláves. Problémy dělají klávesy, které jsou nejblíže spodní hrany. Při jejich stisku je držení přístroje najednou nestabilní, palec je daleko od ukazováčku, který podepírá mobil na jeho spodní straně. Máte zkrátka horší „úchop“.

Uchopení je naopak velmi dobré při ovládaní pětisměrového tlačítka. Nejedná se o joystick, i když jeho funkce plně přebral. Směrové tlačítko je „duší“ ovládání mobilu. Jeho prostřednictvím se pohybujete ve všech úrovních menu, stiskem potvrzujete volbu. Tlačítko je citlivé, ale relativně malé a především ploché: jen těžko budete ovládat všech pět směrů palcem nehybně přiloženým na tlačítko. Prst musíte maličko přesouvat, občas namísto pohybu do stran omylem tlačítko stisknete. Oproti předchůdkyni Nokii 7650 je to změna k horšímu. Ta měla vystouplý gumový joystick, volně položený palec po něm při pohybu do stran klouzal, jeho stisk měl výrazný a přitom měkký zdvih.

Kryty mobilu jsou plastové, vzhledem k velikosti přístroje je to nutné: také díky lehkým krytům udržel výrobce váhu př íjemně nízko – 130 gramů. 3650 je o 24 g lehčí než její předchůdkyně. 3650 vás při prvním kontaktu svou malou váhou překvapí… Infraport je umístěný nenápadně na levém boku. Na zadní straně na obrázcích nic zajímavého nespatříte, kromě objektivu samozřejmě. Když však máte mobil v ruce, upoutá vás jak snadno se vysouvá kryt baterie, pod níž je uložena SIM karta. U Nokie 7650 to šlo mnohem hůř, zvlášť dostat se k SIM kartě, která měla zvláštní kryt, chtělo znát ten správný „grif“. Nokie 3650 má SIMku klasicky pod baterií, také její uchycení je tradiční. A stejným způsobem je uložena paměťová MMC karta.

Přejděme od vnějšku k parametrům a funkcím mobilu. A teď jsme v místě, kde už to nelze dál odkládat. Několikrát jsme ožehavé téma už nakousli. Je nový model od Nokie pouze přebalená „sedmšestpětnula“?

Stejně chytré „chytré telefony“

Především je Nokia 3650 také smartphone čili „chytrý telefon“ platformy série 60 s operačním systémem Symbian 6.1. Prostředí a menu vypadají stejně jako u 7650, drtivá většina klasických telefonních funkcí je naprosto shodná, a je umístěna na stejných úrovních menu. Pokud vás tyto funkce zajímají, směle přejděte na recenzi Nokie 7650.

Při prvním pohledu na mobil vám okamžitě dojde, že přístroje mají zcela shodný displej. Jedná se o pasivní barevný displej s kvalitním podsvícením, který je „zodpovědný“ za skvělý vzhled všech aplikací v mobilu, ale také za relativně velkou spotřebu elektrické energie. Podsvícení nám u novinky přišlo o něco jasnější, lepší, ale může jít o subjektivní dojem.

Integrovaný digitální foťák má stejné parametry (rozlišení 640 x 480) jako u starší 7650. Fotit můžete opět ve třech módech (standard, portrét, šero), podstatným rozdílem je volba úložiště dat – fotky můžete ukládat také na MMC kartu.

Kvalita obrázku Základní Normální Vysoká Standard 55 40 30 Šero 28 18 16 Portrét - - více než 200

Tolik fotografií se vejde do 1MB paměti. Pokud byste chtěli zaplnit dodávanou kartu, násobte šesnácti...

Úplně jiné „chytré telefony“

V čem je tedy 3650 jiná? Tím nejpodstatnějším je právě design. Mobil spojuje mladistvý, netradiční vzhled s vyspělými funkcemi manažerského mobilu. Nokia se podle svých slov rozhodla oslovit populaci mezi 18 až 35 lety, která využije možností multimediálního telefonu, ještě není konzervativní a na netradiční tvar i klávesnici si zvykne. A samozřejmě má finanční prostředky na zakoupení přístroje této třídy. Mladý uživatel rád telefon přizpůsobuje svému vkusu – a Nokia opět vyšla této skupině vstříc, protože 3650 má výměnné kryty.

Dále na rozdíl od starší kolegyně je 3650 připravena i pro Ameriku – je to triband. Jedná se vlastně o první multimediální Nokii určenou i pro uživatele za Atlantikem. Nokia si tímto mobilem nasadila laťku hodně vysoko: oslovit populaci v produktivním věku pokud možno na celém světě…

Možnosti operačního systému Symbian omezovala u 7650 malá paměť. 3650 je proto vybavena slotem pro MMC kartu (standardně se bude dodávat 16 MB karta), již byla zmíněna jako možné úložiště fotek. Na kartu se také mohou instalovat aplikace, karta může sloužit prostě jako prostor pro data jakéhokoliv charakteru – od hudby po textové dokumenty. Originální MMC karty od Nokie by měly podporovat zamykání obsahu paměťového média.

Typ Nokia 3650 Nokia 7650 Operační paměť 3,2 MB 4 MB Paměť pro aplikace 3,2 MB 3,6 MB Paměť pro uživatele 4 MB + MMC (16 MB) 4 MB

V mobilu přibyly některé nové aplikace. Především je to aplikace pro záznam a přehrávání krátkých videosekvencí. Tento software pochází od německé společnosti Hantro, která jej vyvinula pro Nokii 7650. Zcela nově je v Nokii 3650 přítomen RealPlayer One, jenž umožňuje přehrávání klipů se zvukovým doprovodem, videostreaming (mobil má rozsáhlejší podpora videoformátů - .3gp, .avi, .mpeg, .mp4).

Podstatnou novinkou je, že prohlížeč mobilního internetu podporuje jednak standard WAP verze 1.2.1, jednak ovšem prohlí žení webových stránek v progresivním standardu xHTML, který spojuje výhody jasné struktury jazyka XML s grafikou HTML. Prohlížeč Nokie 3650 je připraven i pro i-mode stránky.

Nokia 3650 má širokou podporu prostředí J2ME (Java 2 Micro Edition ), především obsahuje programové rozhraní pro video a audio. Nokia na svých stránkách přímo oslovuje „vývojáře celého světa“: aplikace napsané pro Nokii 7650 budou samozřejmě pracovat i v její mladší kolegyni, která díky podpoře tribandu již nebude geograficky omezena.

Novinka umí bezdrátové přenosy pomocí technologie Bluetooth. Se 7650 bylo však možné použít Bluetooth pouze pro data (přenosy souborů mezi telefonem a počítačem, připojení na internet), nyní Nokia slibuje podporu „bluetooth audio“. V Nokii 3650 je již také záložka pro nastavení handsfree sady, uvidíme, zde slibovaná podpora BT sluchátek bude skutečně fungovat.

V kořenovém adresáři také přibyla položka help. Pod ní se skrývá rozsáhlá nápověda, která zahrnuje například také nastavování datových přenosů, práci s wapem aj. Doufejme, že nápověda bude kvalitně přeložena do češtiny, mnohým uživatelům usnadní první kroky při používání smartphonu.

Asi spíš k zajímavostem patří, že mobil podporuje novou lokalizační technologii EOTD (Enhanced Observed Time Difference), která dokáže na základě měření ze čtyř základnových stanic přesně určit polohu volajícího.

Je zde něco, oč byla 3650 ochuzna? Ano: nemá senzor vzdálenosti pro vypínání hlasitého integrovaného handsfree, pro toto handsfree také nemá samostatné tlačítko, odposlech se zapíná kontextovými klávesami. To jistě není velká ztráta. Nenajdete zde světelný senzor pro regulaci podsvícení displeje, nenajdete systémový konektor (to je ovšem shodný rys, stejně jako 7650 mobil k počítači kabelem nepřipojíte).

Mnohost a přehršle dalších funkcí

Samozřejmě vám dlužím vyjmenování dalších funkcí telefonu. Mobil má dobře strukturovaný vícepoložkový seznam (ke kontaktům si můžete přidávat obrázky, přístroj umí hlasové vytáčení), má polyfonické vyzvánění, odesílá a přijímá MMS zprávy, má integrovaného e-mailového klienta (podpora protokolů POP3, SMTP, IMAP4), umí datové přenosy (GPRS i HSCSD), jeho kalendář je více než přehledný, uložíte si do něj hlasové poznámky atd. atd. To všechno jsou funkce, které má i Nokia 7650 a v preview i recenzi tohoto mobilu jsme se jim již důkladně věnovali.

Odvážná je právem

Nokia 3650 na nás zapůsobila opravdu dobře. Uvidíme, jestli se nám po dnech a týdnech užívání podaří využít všechny funkce, kterými je nadupaná. Je to mobil pro zvídavé, pro technické kutily, které bude bavit nejen fotit a posílat MMS, ale využijí také e-mail či si nastaví mobil pro streamování videa. A především: hned zpočátku projeví svou zručnost a zvyknou si na kulatou klávesnici…