Nokia 3650 - buď in, buď on-line (recenze)

Jako první jsme vám v únoru přinesli preview Nokie 3650, jednoho z nejzajímavějších mobilů současnosti. Jako první vám přinášíme detailní recenzi tohoto špičkového přístroje, v níž se zaměříme na využití všech jeho funkcí a na uživatelskou praxi. Nebudeme se věnovat podrobnému srovnávání se starší předchůdkyní Nokií 7650, základní rozdílné parametry těchto mobilů naleznete již v našem preview, podrobné srovnání pak provedla sama Nokia a najdete jej zde.

Nastavení Nokie 3650 pro komunikaci (MMS, WAP, Internet, E-mail) najdete v tomto článku.

Vzhled - multimediální pěstní klín?

Nokia 3650 působí na první pohled velmi netradičně. Pokud byste zakryli dolní polovinu, připomínala by ještě běžný mobil, její dolní polovina, ukončená půlkruhem, se ale vymyká běžným představám o mobilu. Klávesnice, jejíž tlačítka jsou do kruhu a kopírují tak hranu telefonu, tomuto mobilu vévodí. Díky ní si telefon i po jediném shlédnutí okamžitě vybavíte.

Klávesnice tedy zabírá dolní třetinu mobilu, číselné klávesy jsou rozmístěny ve středové souměrnosti. Uprostřed kruhu jsou opět středově souměrně křížek a hvězdička (dolní klávesa je velmi důležitá – vstup do menu) a konečně nejdůležitější a největší klávesa – pětisměrový kulatý joystick pro pohyb v menu. Další tlačítka jsou již rozmístěna podle osové souměrnosti – i zde se ale uplatnila designérská nápaditost. Podlouhlé, zahloubené kontextové klávesy sousedí s kulatými velkými tlačítky (zelené a červené sluchátko) a malými tlačítky (tužka pro změnu způsobu psaní textovek a C pro mazání). Symetrie klávesnice mobilu je rozhodně zajímavá, kruhovou souměrnost oproti osové ještě zdůrazňuje bílý terčík, na němž je číselná klávesnice posazena.

Téměř celé dvě horní třetiny zabírá displej. Na zadní části telefonu opět najdeme oblé tvary, tentokrát elipsy, v jejich průniku zase kulatý tvar – objektiv digitálního foťáku. Ani infraport na levém boku nemá obvyklý hranatý tvar.

Mobil působí masivně. Hodí se spíš do mužské ruky, ve které vzdáleně připomíná pěstní klín. Pěstní klín doby multimediální. Překvapí vás ovšem váha mobilu, na první potěžkání je evidentně lehčí než stájová kolegyně Nokia 7650. Mobil je možné nosit v přední kapse džín, jeho váhu neucítíte, vejde se tam (pravda, třeba krabička cigaret bude muset do druhé kapsy) a navíc kulaté zakončení mobilu netlačí do stehna. Mimochodem, již brzy by se měla objevit speciální pouzdra.

V redakci jsme měli k dispozici mobil v kombinaci bílé a modré, vyrábí se také šedé, žluté a červené kryty. Viděli jsme i model, na jehož zadní straně byly křivky kolem čočky foťáku. Systém Xpress-On umožňuje výměnu krytů.

Nokia 3650 se vymyká běžné představě o mobilu, působí extravagantně, zároveň technicistně. I když velké množství tlačítek, a tedy ovládacích prvků není pozitivní. Majitelé tohoto mobilu budou vypadat jako lidé, kteří jsou "in".

Kauza klávesnice

A teď trochu pohaníme, co jsme před tím pochválili. Ani po několikatýdenním používání jsme si na rozložení kláves nezvykli, tuto zkušenost nám potvrdili i další uživatelé. Za tmy je podsvícení klávesnice funkční a usnadňuje orientaci, ale za světla bílé podsvícení ještě ztěžuje situaci uživatele který není na netradiční klávesnici zvyklý – číslice a písmena na klávesách nejsou vidět. Za dne se mnohem více osvědčilo modré podsvícení, mají ho ovšem jen některé kusy (setkali jsme se s ním u současné prodejní varianty Nokie 3650, snad bylo bílé podsvícení vada prototypů).

Vystouplý gumový joystick u předchozí Nokie 7650 byl lepší. Ovládání pomocí "kulaté bílé placky" u "třišestpadesátky" je méně přesné. Pokud joystick ovládáte bříškem palce, často omylem zvolíte nesprávný směr nebo místo posunu joystick stisknete. To vás nutí ovládat ho horní částí bříška palce s pomocí nehtu. Ovládání je pak přesnější, ale vůbec není tak rychlé a přirozené jako u Nokie 7650. Také tlačítko pro zapínání mobilu na horní hraně by mohlo být citlivější. Ale zarytí nokiáři s ním nebudou mít problémy.

Menu

Operační systém Symbian nabízí přehledné menu, můžete volit, zda bude mít podobu "mřížky" či seznamu. Po vstupu do jednotlivé položky se dostáváte o úroveň níže, zde má menu podobu seznamu. Otevřením další úrovně se ocitáte v konkrétních funkcích či informacích, do seznamu o úroveň výš však stále máte jednoduchý přístup. Volby vyšší úrovně se nacházejí v záložkách, do nichž máte přístup po stisknutí šipek vlevo a vpravo. Chvíli trvá, než si zvyknete na systém, v němž se funkce jakoby dublují a nacházejí se na dvou místech. Na tento princip si ale rychle zvyknete, je praktický.

Na displeji v podobě mřížky je zobrazeno najednou devět položek menu. Položky můžete volně přesouvat jak v rámci hlavní obrazovky (kořenového adresáře), tak v dalších úrovních menu (podadresářích). Bohužel nelze přesouvat všechny položky mezi podadresáři. V menu naleznete položku Oblíbené, do níž by mělo být možné přesunout kteroukoliv položku a zrychlit tak přístup k ní. Ale není. Do oblíbených přesunete zástupce pro obrázek, pro wapovou záložku, snad i pro další média, ale nic jiného. Oblíbené si můžete sice navolit na pravou kontextovou klávesu, ale protože obsah tohoto adresáře není zcela variabilní, tuto možnost jsme nepoužívali.

Nezapomeňte, že se jedná o operační systém. Pokud jakoukoliv úlohu, ve které pracujete neukončíte (adresář, focení apod.), ale pouze z ní vystoupíte, zůstává tato úloha otevřena "na pozadí" podobně jako u počítače. Může se vám pak stát, že najednou mobil ohlásí nedostatek paměti pro otevření další úlohy. Musíte nejdříve některou aplikaci zavřít. Umožňuje vám to ovšem pracovat ve více aplikacích najednou - z jedné nevystoupíte, ale po stisku menu otevíráte aplikaci další.

Doborou orientaci v právě otevřených úlohách vám podá freewarový program Switcher od německé společnosti KI, rozhodně si ho do mobilu nainstalujte. Z této aplikace také můžete jednotlivé úlohy ukončovat, přepínat, dozvíte se detaily o jednotlivých aplikacích.

Telefonování

Správa kontaktů v telefonu a na SIM kartě je společná, využívat však můžete i přímého vstupu do paměti SIM karty. Pokud do mobilu vložíte neznámou SIMku, systém automaticky nabídne její zkopírování do paměti. Vstup do telefonních kontaktů provedete stiskem joysticku, celou strukturu kontaktů včetně navolených (skupin uživatelů) můžete procházet pouze pomocí joysticku. Zahájení hovoru urychlíte stiskem tradičního zeleného tlačítka (volí se číslo zvolené jako hlavní). Příjemná je možnost přidání obrázku ke kontaktu – pokud vám daný uživatel volá, zobrazí se náhled obrázku, který je ke kontaktu připojen. Samozřejmostí je hlasové vytáčení.

Oproti Nokii 7650 nemá mladší model samostatné tlačítko pro zapnutí hlasitého handsfree. Tuto funkci naleznete při hovoru na pravé kontextové klávese. Zapnutí hlasitého handsfree je tak pohotovější a hlavně: podobně jako u 7650 je použitelné. Hlasitost je dostatečná (šipkami si upravujete její úroveň), i uživatelé z opačného konce "drátu" slyšeli dobře.

Zprávy, zprávičky

Veškeré příchozí zprávy se ukládají do složky Přijaté – tedy i "zprávy" přijaté prostřednictvím infraportu či bluetooth (instalační soubory pro různé aplikace, elektronické vizitky, texty apod.) – typ příchozího kanálu je označen ikonou. Složka Přijaté poskytuje celkový přehled o komunikaci mobilu s vnějším světem.

Ke všem typům zpráv (sms, mms, e-mail) máte snadný přístup v položce zprávy. Samozřejmě můžete zprávu jakéhokoliv typu odeslat více adresátům najednou, samozřejmě můžete psát dlouhé textovky. V nastaveních zvolíte, kam se mají zprávy ukládat; pokud budete mobil používat pro multimediální komunikaci, k tomu je ostatně určen, rozhodně volte paměť karty.

Dále třídíte zprávy do vlastních složek, kterých můžete vytvořit libovolné množství. Práci při přesouvání vám usnadní označování položek, se kterými chcete pracovat (které chcete třeba přesouvat nebo mazat). Označení je vyjádřeno zaškrtnutím na pravé straně položky, označit můžete jednu položku nebo všechny položky. Pokud při pohybu po jednotlivých zprávách podržíte drobnou klávesu s tužkou (slouží pro přepínání módu psaní SMS), označujete jen ty zprávy, kterými procházíte - obdobně jako výběr pomocí Shiftu a myši na počítači. Při tomto hromadném označování vám dojde význam spojení "drobná klávesa". "Tužtička" je opravdu malá. Tento způsob výběru položek je univerzální, použijete ho třeba i v adresáři.

Textové zprávy

Psaní textovek na Nokii 3650 je pro začínajícího uživatele peklem. Jak si zvyknout na to, že u "normální" Nokie je mezera dole, zatímco zde je vpravo nahoře? Logiku postupu písmen na tradiční mřížkové klávesnici, která je u všech běžných mobilů, můžete zahodit. Pomáhá rozpomenout se na uspořádání číslic na rotačních cifernících starších telefonů. Tedy pomůže to těm, kteří si na vytáčení na kruhové klávesnici pamatují. Přirovnání pokulhává (pozice kláves neodpovídají), ale jde o to přizpůsobit se "logice kruhu". Psaní významně urychlí použití českého slovníku T9. Ale i tak budete mít při svých prvních textovkách pocit, že jste se vrátili do dob, kdy jste se seznamovali s klávesnicí svého prvního mobilu…

Při psaní držíte přístroj v jeho dolní polovině, a protože těžiště těla mobilu je veprostřed, telefon se převažuje. Ve chvílích, kdy mačkáte "drobnou klávesu" C pro mazání umístěnou na úplném okraji, je to docela nebezpečné…

Pokud náhle přerušíte psaní textovky, uloží se zpráva do konceptů, to platí pro všechny typy zpráv.

Multimediální zprávy

Do multimediálních zpráv můžete vkládat obrázky, zvukové nahrávky (délka 1 minuta, formát .amr), videosekvence. Přílohu lze ve chvíli tvorby mms vytvořit novou (přístupné z kontextového menu), což je výhodné pro užitkové MMS (snad již "klasická" paní v obchodě, která si fotí své potenciální nové botky, pravda pomoci Ericssonu).

E-maily

Díky displeji se na Nokii 3650 dobře čtou i delší e-maily a vůbec delší texty. Protože jednou z položek kontaktu v adresáři je e-mail, je velmi snadné přiřazovat odesílané e-mailové zprávě jednoho či více adresátu. Samozřejmě můžete přikládat multimediální přílohy. Telefon také umí z textu zprávy načíst e-mailovou adresu, zvládá i načtení telefonního čísla či URL adresy. Při vstupu do mailové schránky vám aplikace nabídne připojení k poštovnímu serveru, stahovat můžete jen hlavičky či rovnou celé texty. Odeslat maily lze okamžitě, další možností je střádat je v Outboxu pro chvíli příštího připojení.

Doporučujeme vám zavést si na příchozí zprávy vlastní složky a udržovat si v nich pořádek. Protože telefon má MMC kartu (16 či více MB), mohlo by se vám brzy stát, že se v příchozí poště nevyznáte. Pro správu paměti telefonu můžeme doporučit eFile manager, který bohužel není freewarový. Ale obdobných nástrojů je víc.

Přistupujte k tomuto mobilu podobně jako k počítači. Počítačem samozřejmě není, ale některé aplikace, které si můžete dohrát, vás přesvědčí, že už se počítači blíží. Zkuste třeba IM+, mobilní ICQ (oblíbený počítačový komunikační program). Počítačovému zacházení se také blíží práce s MMC kartou. Nejenže ji můžete formátovat, ale lze na ni také zálohovat paměť telefonu před jejím vymazáním a opět obsah paměti telefonu z karty obnovovat. Až budete instalovat nové aplikace, dejte pozor, do jaké části paměti je instalujete. Některé totiž z karty nespustíte, například zmíněné IM+. (Aplikace se spouštějí v tom typu paměti, v němž jsou uloženy.)

Wap a internet

Tento multimediální mobil se může pochlubit podporou wapových (WAP 2.0) i internetových standardů (xHTML – optimalizovaný jazyk HTML pro mobilní zařízení). Osm řádků dává prohlížení wapu jiný rozměr. Integrovaný prohlížeč (pro oba standardy) naleznete v položce Služby (obrázek zeměkoule). Vyzkoušejte si třeba zkušební stránky iDNESU (xhtml.idnes.cz). Níže vidíte, jak vypadá titulka Mobilu.cz v xhtml.

Překvapující pro nás bylo zjištění, že robustně postavený prohlížeč si poradil i s jednoduššími HTML stránkami! (Pravda, web Karlovy univerzity neskousl...) Na běžný internet se mobil připojuje přes přístupový bod wap GPRS, dejte proto pozor: wap není nejlevnější a HTML stránky jsou velké. A jak vidíte, html stránky nejsou právě nejlépe čitelné, zkuste proto některý ze specializovaných prohlížečů (WebViewer, Doris Browser, NetFront).

Foto

Pasivní, kvalitně podsvícený barevný displej o 4 096 barvách zobrazuje lépe než displej u 7650, je to subjektivní hodnocení. Podle výrobce bylo u tohoto modelu vylepšeno právě podsvícení. V nastaveních telefonu lze měnit nastavení displeje – měníte ovšem zároveň jas i kontrast.

Vylepšena byla čočka objektivu, barvy jsou vyváženější a okraje fotografií nejsou rozmazané. Spokojeni budete i s režimem pro focení v šeru: k úpravě, zjasnění fotografie dochází až po vyfocení, výsledek je proto vždy lepší, než obrázek, který jste viděli v "hledáčku". To je ovšem také jediná funkce, kterou foťák má. Žádný zoom, žádné rámečky. Existují aplikace, které tyto funkce přidají. Prohlédněte si fotografie, které vznikly v "Podmořském světě".

Pro pohotové focení je dobré mít na jedné z kontextových kláves nastavený fotoaparát. Protože na rozdíl od 7650 nemusíte objektiv vysouvat, "exponujete" velmi rychle. Pokud chcete navíc fotit nepozorovaně, zapněte si tichý režim - mobil při focení necvaká. Na kartu se vejde velké množství obrázku, pro přehlednost je opět můžete třídit do složek.

Aplikace "Fotoaparát" bohužel po chvíli vypne zobrazování snímaného předmětu (úspora baterií), před dalším focením proto musíte dvakrát stisknout levé kontextové tlačítko. Už nebudete tak pohotoví. Je zřejmé, že při používání multimediálních funkcí (ale i při brouzdání wapem, na spotřebu je velmi náročné připojení přes GPRS) má mobil velkou spotřebu, ale rozhodně se nemusíte bát, že vám vprostřed výletu, z něhož pořizujete rychlý fotky, mobil "chcípne". Po podobné akci vydržel telefon ještě další den. Vylepšený "power management" je znát.

Video

Nahrávaní krátkých vidosekvencí bylo možné už u 7650, ovšem až po doinstalování příslušného softwaru. Nokia 3650 má již Videorekordér nainstalovaný. Můžete s ním nahrávat dvanáctivteřinové sekvence (formát .3gp). V českém firmwaru (v 2.50) byl videorekordér, který nahrával bez zvuku. Ze stránek Nokie si musíte doinstalovat upgrade videorekordéru, který pak bude nahrávat i se zvukem. Přehrávání těchto záznamů je možné pouze v RealPlayeru, další multimediální aplikaci. Délka záznamu je však kratší (10 s), sekvence se také poměrně dlouho ukládá do paměti (21 s). V anglické verzi firmwaru 2.50 již byl videorekordér, která nahrává se zvukem, a také přehrávání záznamů probíhalo v též aplikaci bez nutnosti přecházet do RealPlayeru. Na stránkách Nokie také naleznete přehrávač do počítače, který soubory .3gp z Nokie přehrává. Pokud tento přehrávač stáhnete a nainstalujete, můžete stáhnout videa nasnímaná Nokií 3650, která v 3gp přehrávači spustíte. (Klikněte na obrázek pravým tlačítkem, zvolte "uložit jako", poté změňte příponu souboru na .3gp.)

RealPlayer

Až si koupíte mobil, budete obdivovat již vložené videoklipy se zvukem, budete je ukazovat přátelům. A na dlouho to taky je jediná věc, kterou s RealPlayerem budete dělat. Do doby, než se najdou takové mechanismy, které umožní firmám zasílat např. reklamní klipy či ukázky z filmů uživatelům zdarma. Zde si přečtete víc o podporovaných formátech videa.

Do Nokie si můžete instalovat mp3 přehrávač (třeba tento je zadarmo). Ouha – s menší než 128 MB multimediální kartou to v podstatě nemá cena. A ouha podruhé – přístroj má pouze mono výstup. Ani levný MP3 přehrávač nenahradí.

Dalším mediální rozšířením je aplikace, která umožní sledovat streamované video. Tuto službu u nás nabízí Eurotel a společnost U-Turn (Videozóna). Streamované video jsme již dříve vyzkoušeli a moc se nám líbilo. Ostatně si přečtěte článek Televize v mobilu je hezká, ale zbytečná…

Oproti 7650 by nový model měl streamované video zvládat lépe (procesor starší Nokie je pomalý). Reproduktor pro hlasité handsfree je dobrý, pro televizi (hudbu) je už nedostačující. Ale každopádně Nokia 3650 nabízí v multimédiích "okno do budoucnosti".

Help! čili Pomoc!

Českou nápovědu jistě oceníte, osvětlí vám funkci jednotlivých položek, i když konkrétní rady pro nastavení v ní nenajdete. Škoda, ale možná je to dobrý typ pro operátory, v brandovaných mobilech by mohly být v nápovědě již konkrétní hodnoty.

Kauza data

Nokia na stránkách, kde popisuje vylepšení Nokie 3650, tvrdí, že nový model má vestavěnou podporu audio Bluetooth, tedy bezdrátových sluchátek. Nám se však sluchátko (Jabra 200) nepodařilo připojit. Přístroje se zpárovaly, ale hovor přijímal i nadále mobil, i když jsme handsfree přiřazovali jakýkoliv profil. Nová Nokia bude zřejmě opět podporovat pouze sluchátka od Nokie. Opět malá domů… Datové Bluetooth spojení se nám podařilo rozběhat (použili jsme MSI Dongle se softwarem od Widcommu), funguje i s Nokia PC Suite.

Když už jsme u datové komunikace: je škoda, že Nokie u svých chytrých mobilů nemá klasický výstup pro kabel (sériový port či USB). Propojení kabelem je nejlevnější a je jisté. Uživatel je nucen koupit si alespoň infraport. Ale musíme uznat, že s ním chodí mobil perfektně.

Drobotina: diář, poznámkový blok, úkoly

Poznámková blok slouží pro zaznamenávání delších poznámek, otevře i .txt soubory poslané infraportem. Přehlednější pro čtení textů je však aplikace mReader, v ní si nejen můžete zvolit velikost písma, ale písmo lze otočit i "naležato". Řádka je pak delší a text se lépe čte. Diář a úkoly mají jsou zcela stejné jako u 7650, mají tedy i stejné výhody. Přehlednost denního a týdenního zobrazení.

Instalování aplikací

V textu jsme vám doporučili několik aplikací, které v mobilu využijete. Jak je to s jejich instalací? Je velmi prostá, soubor stažený z internetu odešlete do mobilu infraportem nebo bluetooth (nesmí být zazipovaný, většinou má koncovku .sis) a otevřete. Poté se spustí instalace a vybíráte, zda se aplikace instaluje do paměti mobilu, nebo na kartu. Jak jsme upozornili výše, některé aplikace musejí být nainstalovány do paměti telefonu (IM+).

Software

Na stránkách Nokie si stáhněte komunikační program PC Suite pro Nokii 3650 v češtině, pokud se budete přes mobil připojovat k internetu, budete potřebovat instalaci modemu (opět česky). Pro operační systém Symbian existuje velké množství stránek, na nichž vždy najdete něco zajímavého, za všechny jmenujme Handago, My Symbian, Mobile2Day. Většina programů určených pro Nokii 7650 na mladší kolegyni pracuje, objevují se však už i optimalizované verze.

Nokia 3650: Vážení přátelé, ano

Nokia novým modelem prorazila běžné představy o mobilu. Ale zde je designérská budoucnost telefonů: najít nové tvary, které by však byly plně ergonomické, funkční. V tomto ohledu má nový model několik slabin. Kdo ovšem má pochopení pro novoty, kdo je ochoten si na nové ovládání zvyknout, nebude mít s kulatou klávesnicí, těžištěm ani ničím jiným problém.

Vybavení je ovšem skvělé. Multimédia doplněná dostatečnou pamětí. To je rozhodně správný tah. I zde se ale najdou slabiny… Mono výstup sluchátek, absence přesnějších korekcí u foťáků. Nechme ovšem telefon, aby zůstal telefonem – komunikačním nástrojem. Multimédia jsou v Nokii proto, abyste je mohli někomu posílat, abyste jimi mohli zpestřit svou komunikaci. A pro to je Nokia opět vybavena dobře – snadná tvorba MMS i e-mailů. Vážení přátelé, ano. Nokia 3650 je zajímavá, všem, kteří chtějí být "in" a "on-line", ji můžeme doporučit. A jaké je její cena? Pohybuje se mezi 14 a 15 tisíci korunami, ostatě sami se na českém internetu porozhlédněte.