Nokia 3650 a 7650 - nastavení komunikace

Nejprve je třeba aktivovat u operátora datové přenosy GPRS i službu MMS. E-mailovou schránku u některého z freemailových poskytovatelů asi máte. Mobil stahuje standardem pop3, umí ale i IMAP.

Recenzi Nokie 3650 si můžete přečíst v tomto článku.

Tento návod je použitelný i pro Nokii 7650.

Vstupte do hlavního menu, volte: Nastavení > Připojení. V záložce přístupové body je třeba nakonfigurovat na stavení pro tři služby: MMS GPRS, WAP GPRS a pro GPRS internet. První připojení se používá pro odesílání a příjem MMS zpráv, druhé pro WAPování, tedy prohlížení mobilního internetu, třetí pro připojení do e-mailové schránky a prohlížení internetových stránek v xHTML.

Pro všechny služby můžete volit i alternativní technologii připojení HSCSD. Pamatujte, že při jejím použití platíte za čas připojení k internetu, u GPRS platíte za stažená data. Například pro stažení objemného e-mailu je o něco výhodnější HSCSD, protože je na Nokii 3650 rychlejší (43,2 kbps). Pro vyřízení běžné pošty je výhodnější GPRS (stažení pouze hlaviček mailů, z nichž vybrané stáhnete celé a na ně odpovíte), které je sice o něco pomalejší (40,2 kbps), ale platíte za stažené kilobyty. Ale pokračujme v nastavování přístupového bodu pro multimediální zprávy.

Operátor Eurotel T-Mobile Název připojení ET GPRS MMS TM GPRS MMS Datový nosič GPRS GPRS Název příst. bodu (APN) mms mms.t-mobile.cz Uživatelské jméno žádná hodnota mms Vyžadovat heslo ne ne Heslo žádná hodnota mms Ověření normální normální IP adresa brány 160.218.160.218 10.0.0.10 Domovská stránka http://mms.eurotel.cz:8002 http://mms/ Zabezpečení připojení vypnuto vypnuto Režim připojení trvalé trvalé

Nastavení můžete provést také automaticky odesláním SMS zprávy. Eurotel: "mms no gc" na 999111, pro GO karty "gomms no gg". T-Mobile: "MMS N" na číslo 4603.

Obdržíte zprávu, jejímž otevřením se hodnoty nastaví. Poté je třeba manuálně či automaticky nastavené připojení aktivovat, tj. zvolit přístupový bod MMS GPRS jako primární pro příjem a odesílání MMS zpráv. Vstupte do Zprávy > Volby > Nastavení > Primární připojení > zvolte mms bod vašeho operátora.

Podrobný návod, jak aktivovat zasílání MMS Video (zprávy a jiné tématické vidosekvence se zvukem) naleznete na stránkách Eurotelu i T-Mobilu.

Nyní tabulka pro nastavení GPRS pro wap.

Operátor Eurotel T-Mobile (tarif i Twist) Oskar Název připojení ET GPRS wap TM GPRS wap Oskar GPRS wap Datový nosič GPRS GPRS GPRS Název příst. bodu (APN) wap (Go: gowap) wap.t-mobile.cz wap (Oskarta: owap) Uživatelské jméno eurotel wap wap Vyžadovat heslo ne ne ne Heslo žádná hodnota wap wap Ověření normální normální normální IP adresa brány 160.218.160.218 10.0.0.10 10.11.10.11 Domovská stránka http://wap.eurotel.cz/ http://wap/ http://wap/ Zabezpečení připojení vypnuto vypnuto vypnuto Režim připojení trvalé trvalé trvalé

Podrobný návod pro nastavení GPRS u Oskara naleznete zde. Na této stránce je také "automat" pro zasílání textovek, které váš mobil nastaví (pro tarif i Oskarty). Obecné parametry nastavení GPRS zde.

Nastavené připojení pro GPRS wap musíme opět aktivovat, tj. zvolit přístupový bod WAP GPRS jako primární pro wapový prohlížeč. Vstupte do Služby > Volby > Nastavení > Výchozí přístupový bod > zvolte wapový GPRS bod vašeho operátora.

Pro přístup na internet (xHTML) a pro stahování mailu nastavíme třetí přístupový bod.

Operátor Eurotel T-Mobile Oskar Název připojení ET GPRS internet TM GPRS internet Oskar GPRS internet Datový nosič GPRS GPRS GPRS Název příst. bodu (APN) internet (Go: internet) internet.t-mobile.cz internet (Oskarta: ointernet) Uživatelské jméno žádná hodnota žádná hodnota žádná hodnota Vyžadovat heslo ne ne ne Heslo žádná hodnota žádná hodnota žádná hodnota Ověření normální normální normální IP adresa brány 160.218.160.218 10.0.0.10 10.11.10.11* Domovská stránka Zabezpečení připojení vypnuto vypnuto vypnuto Režim připojení trvalé trvalé trvalé podmenu -> Přesnější nastavení IP adresa telefonu dynamická dynamická dynamická Primární server DNS 160.218.10.201 62.141.0.1 217.77.161.130 Sekundární server DNS 194.228.2.1 62.141.0.2 217.77.161.131 Adresa serveru žádná hodnota žádná hodnota žádná hodnota

* Prohlížeč Nokie 3650 má s přístupem na internet přes Oskara problémy. Je nutné používat externí prohlížeč, alespoň zatím. Více se dozvíte v $1#reply_564." target=_blank>této diskuzi. Pokus se vám stane, že nevidíte APN (přístupový bod), vyplňte (nepovinnou) kolonku Domovská stránka. Tato chyba firmwaru ovšem byla pouze ve anglickém firmwaru v. 2.50.

Jako primární pro mail jej nastavíme v Zprávy>Volby>Nastavení>El. Pošta>Schránky>Použitý přístupový bod>GPRS pro internet vašeho operátora. Pro zprovoznění mailu musíte v tomto menu nastavit další položky.

Název schránky: libovolný

Moje el. sdresa: celá elektronická adresa vaší schránky

Server odchozích zpráv: viz. Tabulka níže (nejsou to jediné možné smtp servery, ale jsou ověřené)

Poslat zprávu: Okamžitě (mobil se ihned připojí) nebo Při příštím připojení (vyčká na příští připojení)

Jméno uživatele: obvykle to, co je před zavináčem v el. Adrese

Heslo: vaše heslo pro vstup do schránky

Server přích. zpráv: pop3.váš sever.cz (např. pop3.centrum.cz, pop3.volny.cz apod.)

Typ schránky: pop3

Zabezpečení: Vypnuto

Zabezp. přihl. APOP: Vypnuto

Eurotel

GPRS T-Mobile Oskar

GPRS GPRS Datové volání Internet via T-Mobile Vytáčené číslo - - +420 603 12 4620 nebo 4620 - APN internet internet.t-mobile.cz - internet IP adresa přidělena (automaticky) (automaticky) (automaticky) (automaticky) Primární DNS 160.218.10.201 62.141.0.1 62.141.0.1 217.77.161.130 Sekundární DNS 194.228.2.1 62.141.0.2 62.141.0.2 217.77.161.131 Server pro odchozí poštu (SMTP) smtp.iol.cz smtp.t-email.cz smtp.t-email.cz smtp.mujoskar.cz

