Nokia 3610 - zbrusu nový low-end

První den veletrhu ELE/Expo Comm 2002, který právě probíhá v čínské Šanghaji, měl premiéru nový low-endový model Nokie - 3610. Ač označení tohoto telefonu zapadá do běžného číslování výrobce pro evropské trhy, nikdy se na nich oficiálně neobjeví. Nokia 3610 je primárně určena pro nenasytný čínský trh, s tím, že bude k dostání třeba i na Tchaj-wanu, v Hong Kongu, Indii, na Filipínách a v Indonésii. Podobný osud mají v současnosti i některé další Nokie jako 3350, 3315 a 8855. Ty jsou k dostání ve většině asijských zemí a v podstatě se od svých evropských sourozenců nijak výrazně neodlišují, právě až na svůj vzhled. Nejinak tomu bude i u nové Nokie 3610, která překvapí především designem, když funkční výbavou odpovídá zhruba postaršímu modelu 3330 s několika vylepšeními.

Nokia 3610 vůbec nevypadá jako současné low-endové modely výrobce, včetně novinek 3410 a 3510. Naopak, je velmi podobná připravovaným Nokiím 7210 a 6610. Z toho lze odtušit, kam se bude vzhled nových Nokií ubírat. Zaoblené tvary se už asi okoukaly a nastupuje období přísnějšího geometrického designu. Sami můžete posoudit, jestli vám nový trend Nokie bude vyhovovat více než současné zakulacené a bachraté low-endové Nokie. Design dnešní novinky nedokážeme objektivně posoudit, protože výrobce zatím uvolnil jedinou fotografii, ale podobně tvarovaná Nokie 6610 se nám při živém setkání docela zamlouvala. V každém případě však nečekejte jakoukoliv změnu v ovládání telefonu, novinka má pro Nokii standardní počet kláves ve variantě s dvěma kontextovými tlačítky. Žádné překvapení by neměla doznat ani struktura menu, drobné odlišnosti lze očekávat jen v grafickém zpracování jednotlivých položek. Nokia 3610 bude mít výměnné kryty, které by svým provedením měly vyzdvihnout schopnost telefonu zuřivě poblikávat při příchozím hovoru. Stejnou funkci má třeba i nová Nokia 3510. V Asii jsou nejrůznější blikátka k telefonům neuvěřitelně populární, takže Nokia vlastně šetří majitelům peníze za nákup příslušenství.

Výbava telefonu je orientována především na zábavu, takže nelze očekávat žádné náročnější funkce, jako je třeba rychlý přenos dat nebo nějaká forma bezdrátové komunikace. Nechybí ale WAPový prohlížeč ve verzi 1.1. Výrobce zatím neuvolnil přesnou technickou specifikaci, takže nevíme, jak velký vnitřní telefonní seznam bude novinka mít nebo jestli bude mít paměť na SMS zprávy. Ta by se ale opravdu hodila, protože SMS zprávy budou jednou z nejdůležitějších předností telefonu. Nokia 3610 umí jak dlouhé SMS zprávy, tak SMS chat. Nechybí ani další vymoženosti nových low-endových Nokií, jako je obrázkový editor, možnost nastavení upozornění na příchozí SMS zprávu, odeslání SMSky více účastníkům najednou nebo samozřejmě obrázkové zprávy. Pokud byste si pro tuto Nokii chtěli do Asie dojet, možná oceníte podporu prediktivního vkládání textu T9 v čínštině nebo asi poprvé implementovaný slovník T9 v hindštině. Pokud byste pak do Číny jezdili častěji nebo měli v tomto regionu známé či přátele, mohl by se vám hodit čínský lunární kalendář s možností upozornění na nejrůznější místní svátky a v případě telefonního seznamu třídění podle čínské „abecedy“. Pokud tyto funkce nevyužijete a menu telefonu raději necháte v anglickém jazyce, jistě vás potěší šest integrovaných her (Dance 2 Music, Link5, Magic Draw, Space Impact, Snake II a Bumper) nebo v Asii dnes nezbytný otvor pro poutko, který starší Nokie neměly. Telefon umí i opakující se budík, stopky nebo nové, prostorové spořiče displeje. Ten je plně grafický a má rozlišení 96 x 65 obrazových bodů, když samotný telefon má rozměry 105 x 44,5 x 21 mm a jeho hmotnost je necelých 92 gramů. Dodejme, že výrobce svou novinku vybavil dobře známou baterií s označením BLB-2, která při kapacitě 750 mAh a technologii Li-Ion dokáže dodat telefonu energii až na 170 hodin v pohotovostním režimu nebo na téměř čtyři hodiny nepřetržitého hovoru.

Nová low-endová Nokia 3610 se s největší pravděpodobností do Evropy nedostane a až na její vzhled by to nemělo zákazníkům na starém kontinentu vadit, protože dvě nové Nokie stejné cenové kategorie - 3410 a 3510 - toho umějí více. Jelikož se jedná už o třetí představenou Nokii s novou tváří, lze očekávat podobnou vizáž i u dalších výrobků tohoto premianta světového trhu. Na veletrhu CommunicAsia nám bylo řečeno, že další nové Nokie by se měly veřejnosti představit na podzim. Tou dobou již bude model 3610 na asijském trhu v prodeji, cena je však zatím tajemstvím.