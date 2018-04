Nokia 3610: buďte styloví (první dojmy)

Díky velmi široké nabídce mobilních telefonů i jejich solidní základní výbavě už mnoho uživatelů nevybírá nový přístroj podle jeho funkcí. Hlavní slovo dávají vzhledu, který by se měl, pokud možno, odlišovat od masy. U lowendů proto jednoznačně vedou modely, u nichž můžete snadno měnit kryty. Ovšem ani to k plné spokojenosti mnohých zákazníků nestačí. V nabídce dealerů vždy hledají něco trochu exotického. Takové požadavky dokáže bohatě splnit nová Nokia 3610.

Na rozdíl od stávajících modelů trojkové řady přináší novinka úplně jiné základní tvary. Po obvyklých baculatých tvarech nejsou památky, základní linie designu dokonce připomíná modely vyšší cenové kategorie. Tento odklon od oblíbené koncepce není však samovolný. Nokia 3610 totiž byla vyvíjena pro asijský trh, kde by se s „evropskými parametry“ jen těžko prosadila. Díky německému distributorovi, společnosti Semec, si však jejích kvalit mohou cenit i zdejší zákazníci.

Stoupenec značky v prvních okamžicích ocení především relativně malé rozměry (105 x 44,5 x 21 mm), kterým se z evropských lowendů dokázala nejvíce přiblížit 5210. S ní má novinka společnou ještě hmotnost 92 gramů. Tím však vzájemná příbuznost končí.

Dominantním prvkem 3610 je bílá klávesnice s rozměrnými tlačítky, jejichž obsluha nebude činit nejmenší problémy ani starším spoluobčanům. Pokud by se snad někomu zdál mobil přesto nevýrazný, svůj názor bezpochyby změní ve chvíli, když na něj zazáří čtveřice bílých, vysoce svítivých LED diod ve stylu Nokie 8310. Půjdete-li tedy večer ztemnělou chodbou, mobil velmi dobře zastane rovněž funkci jednoduché příruční svítilny. Subjektivně mi oslňující schopnosti telefonu přijdou spíše nepraktické, ale uživatelé si to zřejmě žádají.

Příznivé dojmy vyvolává modře podsvícený displej o velikosti 96 x 65 obrazových bodů. Pravda, do šasi by se jistě vešel i větší, ale s tímto se potýká naprostá většina finských mobilů. Práce s ním je však přesto solidní. Díky použitému fontu dokáže zobrazit čtyři řádky textu. Ten správný efekt mu pak dodává modré podsvícení, které při příchozím volání bliká do rytmu vyzváněcí melodie. Bohužel ale citelně chybí vibrátor.

Vestavěné funkce odpovídají spíše nižší kategorii lowendů. Přístroj totiž nepodporuje paketovou technologii přenosu dat GPRS, takže možnost stahování nových her je dosti teoretická. Konvenční rychlostí 9,6 kbps to přijde totiž relativně draho a dlouho to trvá. Volný čas vám proto pomůže zaplnit především pět základních her- Dance 2 Music, Link5, Magic Draw, Space Impact, Snake II, Bumper.

Originálním způsobem si výrobce poradil také se skupinami volajících. Zatímco v Evropě je tato funkce samozřejmá až u vyšších modelů, 3610 tento problém vyřešila šalamounsky. Rozřazení volajících do skupin sice přímo nepodporuje, ale každému kontaktu můžete přiřadit individuální vyzváněcí melodii. Zdánlivý detail, který však potěší nejednoho uživatele.

Podstatně veselejší jsou však textové zprávy. Kromě možnosti využívání prediktivního psaní textu T9 (anglický slovník) máte k dispozici všechny související užitečné funkce. Podpora zřetězování zpráv umožní psaní dlouhých vzkazů (automatické rozdělení do několika SMS) a své literární projevy můžete obohatit obrázky vytvořenými v jednoduchém grafickém editoru. Samozřejmostí je odesílání SMS několika příjemcům a funkce chat. Potěší rovněž možnost výběru vlastního tónu pro indikaci příchozí textovky, nemusíte se tedy vázat na několik přednastavených zvuků výrobcem. Ovládáte-li asijské jazyky, pak vás jistě osloví funkce lunárního kalendáře. Ta je však dostupná pouze při používání čínské znakové sady.

Poměrně zajímavý je typ použité baterie. Výrobce totiž sáhnul po BLB-2, běžně používané v „osmičkové“ řadě, například u modelu 8910. Přestože se jedná o Li-Ion s kapacitou 750 mAh a výrobce udává výdrž až 170 hodin v pohotovostním režimu respektive čtyři hodiny hovoru, máme obavy, že reálné údaje budou mnohem nižší. Přístroj jsme však měli k dispozici krátkou dobu na to, abychom to mohli důkladně otestovat.

Nokia 3610 osloví především ty, kteří chtějí své okolí zaujmout nekonvenčním mobilem. Vzhledem k tomu, že ho v místních obchodech nenajdete, tak se nemusíte obávat ztráty jeho jedinečnosti. Intenzivním podsvícením i modrým displejem si pozornost bezpochyby vymůže. Na druhou stranu se budete muset smířit jen s průměrnou výdrží a funkcemi odpovídající lowendové třídě. Propracování textovek i her je však příkladné. Na druhou stranu citelně chybí přítomnost vibrátoru. Tento telefon pořídíte za 289 euro, což je přibližně 8700 Kč.

Pokud vás tento telefon zaujal, můžete si ho pořídit u společnosti SEMEC, která rovněž zajišťuje dvouletou záruku.