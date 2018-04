Nokia 3510i - první dojmy a exkluzivní fotografie low-endu s barevným displejem

Když před několika dny Nokia představila své dva nové telefony, modely 3650 a 3510i, tak mnohem více rozruchu způsobil prvně jmenovaný přístroj. Nejenom že toho umí opravdu hodně, ale ještě má naprosto ojedinělý design, který korunuje klávesnice ve tvaru klasického číselníku z analogových pevných telefonů. Trochu ve stínu za svojí kolegyní zůstala Nokia 3510i a popravdě trochu neprávem. Na rozdíl od 3650 bude 3510i tím telefonem, s kterým se budeme setkávat v příštím roce nejčastěji. Ne že by si každý druhý zákazník pořídil právě tento model, ale minimálně se bude poohlížet po nějakém velmi podobném přístroji - a že jich bude v příštím roce na trhu požehnaně. A proč právě 3510i a podobně koncipované telefony? Protože za rozumné peníze nabídnou slušnou škálu funkcí a především barevný displej. Low-endy modelového roku 2003 budou stát za to.

Bez barvy to nepůjde

Již teď je jasné, že kdo nenabídne do poloviny příštího roku low-endový telefon s barevným displejem, jako by nebyl. Nokia bude mezi vyvolené určitě patřit, protože hned na počátku příštího roku uvede na trh model 3510i, který výše uvedená pravidla bezezbytku splňuje. Nic nevadí, že tvar a většina funkcí je identická s verzí bez „i“ na konci typového označení. Hlavním tahákem Nokie 3510i totiž bude barevný displej. Že to bude o něco dražší? Nevadí, zákazníci si rádi připlatí a udělají dobře. Displej Nokie 3510i je totiž velmi podobný displeji dvou na dveře klepajících novinek od stejného výrobce - manažerského modelu 6610 a stylového dvojčete 7210. Displeje všech tří telefonů dokáží zobrazit 4096 odstínů barev, když oba vyšší modely mají rozlišení 128 x 128 obrazových bodů a o třídu níže postavená 3510i jen 96 x 65 obrazových bodů. Popravdě, kvalit TFT displeje Samsungu T100 nedosahují, ani nedokáží zobrazit 65 000 barev jako některé korejské telefony (Samsung S100). Ovšem pro pohodlnou práci bohatě postačují a oproti 256 barvám u Sony Ericssonu T68(i), či Philipsu Fisio 820, nebo nejnověji Panasoniku GD67 mají velký kvalitativní náskok.

Na první pohled Nokii 3510i od své starší sestry 3510 nerozeznáte. Oba telefony vypadají úplně stejně, pouze barevné variace krytů jsou trochu odlišné, ale i ty lze vzájemně vyměnit. Téměř stejné jsou i rozměry a hmotnost obou přístrojů, lišící se v milimetrech a jednom gramu hmotnosti v neprospěch novinky. Jak pak při koupi telefonu nenaletět? Jednoduchá rada, stačí pohlédnout na displej a ani nemusí být zapnutý. Ten barevný na 3510i totiž bude tmavý, na rozdíl od monochromatického displeje Nokie 3510, který je výrazně světlejší. Stejné to bude i u zapnutých telefonů bez aktivovaného podsvícení displeje. Naopak při zapnutém podsvícení daleko více září barevný displej 3510i než displej její „chudší“ sestřičky.

Není displej jako displej

A který z obou displejů je lepší? Samozřejmě ten barevný. Subjektivně je na pohled hezčí, objektivně nabízí větší přehlednost práce s telefonem, ačkoliv zrovna telefony Nokia jej zatím nedokáží využít tak jako některé konkurenční značky, které s barevným displejem často nabízí výrazně pozměněné menu. To je sice i u nových Nokií s barevným displejem trochu odlišné než u starších „nebarevných“ modelů, ale ne o moc, jinak by se Nokia připravila o jeden ze svých největších trumfů. Stačilo, že se zarytí příznivci low-endových modelů značky museli přeškolit z NaviKey na dvě kontextové klávesy. Barevný displej zákazníci ocení i při příjmu multimediálních zpráv (MMS). Ty by sice měla umět přijímat i obyčejná 3510, ale v barvě to bude jistě vypadat o mnoho lépe a 3510i by je měla umět i odesílat. Snad v jediném případě má černobílý displej nad barevným navrch, a to při zhasnutém podsvícení. V tomto případě barevný displej moc dobře čitelný není, ale to není přímý nedostatek Nokie, takto postižené jsou všechny současné barevné displeje, s výjimkou těch aktivních, jako má třeba Samsung T100.

Výbava Nokie 3510i je velmi podobná výbavě běžné verze 3510. To znamená, že umí polyfonní melodie, má solidní vnitřní paměť na kontakty a SMS zprávy, diář, kalkulačku a třeba několik her. Novinka navíc disponuje podporou Java aplikací, což u low-endu představuje především možnost nahrávání dalších her, které v barvě jistě získají ještě větší popularitu. Nová je i podpora rychlého přenosu dat HSCSD, když GPRS zvládají oba telefony. Nám se zdá HSCSD v tomto telefonu poněkud zbytečné, Nokia 3510i neumí rychlá data využít jinak než pro WAP a v tomto případě se zdá být podpora GPRS dostačující. Telefon nemá ani datový konektor, ani nemá infraport, či podporu Bluetooth technologie.

Tak kterou vybrat?

Mnoho zákazníků si jistě položí otázku, zda se vyplatí počkat na novou Nokii 3510i, nebo se rovnou vrhnout do obchodů pro stávající verzi 3510. Podle nás se asi počkat vyplatí. Toto rozhodnutí má ale svá pro a proti. Nenáročnému zákazníkovi jistě bohatě postačí běžná varianta 3510 a pár funkcí navíc a barevný displej ke spokojenému esemeskování a telefonování nepotřebuje. Naopak ten, kdo si rád hraje, může zatoužit po podpoře Java aplikací, které běžná 3510 nepodporuje a které umí jen jednodušší model 3410. Zde je i odpověď na frekventovanou otázku z letošního jara. Proč 3410 Javu má a 3510 nikoliv - protože jí bude mít až 3510i. A barevný displej pak bude tou pověstnou třešničkou na dortu. Rozdíl mezi běžnou 3510 a verzí s „i“ na konci bude jistě i v ceně. 3510 dnes stojí zhruba okolo šesti až sedmi tisíc korun, někde možná méně, naopak někde i více. Novinka by měla stát podle předběžných odhadů někde mezi sedmi až devíti tisíci korunami, což není o moc více než současná cena 3510. Ta ale jistě po nástupu novinky zlevní a její cenu lze očekávat někde okolo 5 000 Kč, podobně jako se bude pohybovat konkurence.

Zaváděcí cena 3510i možná bude spíš na horní hranici uvedeného rozmezí, ale velmi rychle bude muset klesnout, protože konkurence tlačí a příští rok lze očekávat podstatné cenové posuny mobilů směrem dolů. Jestli si připlatíte, bude záležet jen na vás a na vašich potřebách.