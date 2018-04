Nokia 3510i - miláček davů… a také operátorů (recenze)

Low-endové telefony značky Nokia patří mezi ty vůbec nejpopulárnější přístroje na našem trhu. Zákazníci si na nich pochvalují jednoduché ovládání, výměnné kryty a, ač se to odpůrcům finské značky nebude líbit, tyto přístroje se staly takřka kultovními. Nemá nyní cenu polemizovat o jejich poměru výkonu a ceny, na trhu jsou lépe vybavené a levnější telefony, ovšem Nokia je Nokia, a proto po této značce u nás sáhne největší počet zákazníků. Začalo to před lety legendární Nokií 5110, kterou následovaly modely 3210, 3310, 3330 a loni dvojice 3410 a 3510. Kdo si ve své době zvyknul na 5110, buď chtěl příště její přímou nástupkyni, nebo jiný vyšší model stejné značky. Odborná veřejnost a odpůrci značky poznamenávali, že novinky příliš inovací nepřinášejí, jen stojí poměrně vysokou částku. To platilo především o trojici modelů 3210, 3310 a 3330, které se od sebe výbavou opravdu příliš nelišily. Loňské modely 3410 a 3510 již nabídly více inovací a díky změnám na trhu jejich cena poměrně rychle klesla na přijatelnou úroveň. Nyní například model 3410 (3510 je jen o málo dražší) stojí jen o pár stokorun více než dva a půl roku stará 3310 a rozdíl oproti 3330 je ještě menší. Přesto je o tyto mobilní babičky stále zájem.

Pokud toužíte po nové low-endové Nokii, veteránky 3310 a 3330 vás již nezajímají a s ohledem na prapodivné rozložení funkcí u modelu 3410 a 3510 nevíte, který z nich si vybrat, je tu nová Nokia 3510i, která by vás svojí výbavou mohla oslovit. Pokud se obáváte tradičně vysokých cen nových telefonů značky Nokia, máme pro vás dobrou zprávu: není to tak strašné, ba dokonce naopak. Trh je přesycen a už ani Nokia nemůže svůj nový low-end prodávat za deset tisíc, jak tomu bylo v minulosti. Ba právě naopak; ač se jedná o novinku, s ohledem na svou výbavu má Nokia 3510i cenu velmi konkurenceschopnou. Ve volném prodeji ji seženete zhruba za 6 000 až 7 000 Kč(*), to podle původu telefonu a umístění prodejny, u operátorů pak stojí například 6 999 Kč v Twist sadě, u Eurotelu ji najdete v balíčku Komplet a jako dotovaný, či nedotovaný telefon, cena již ale tak výhodná není. Jen pro porovnání: v Twist sadě je nová Nokia 3510i jen o 2 000 Kč dražší než letitý model 3310. Rozdíl ve schopnostech obou telefonů je ale obrovský. Nokia 3510i si totiž nezadá s mnohými manažerskými telefony, její vzhled ji ale jasně pasuje na krále telefonů pro mládež. (* - všechny ceny včetně DPH)

Vzhled

Asi nejkontroverznější stránkou nové low-endové Nokie je její vzhled a rozměry. 3510i totiž není žádný diblík, ale pořádný kus telefonu (118 x 49,6 x 17,1 mm). Při letmém srovnání s modelem 3310 zjistíte, že novinka je ještě o kousek větší. To není příliš dobrá vizitka, naštěstí je novinka výrazně lehčí (rozdíl téměř 30 gramů), na standard třídy to ale stejně nestačí. V dnešní době již ani low-endy nemají žádný problém s hmotností pod 100 gramů, Nokia 3510i tuto metu o šest gramů překračuje. Na druhou stranu, telefon se dobře drží v ruce, klávesnice má přímo královské rozměry a kapsu bundy telefon rozhodně neprotrhne. Pokud byste chtěli 3510i nosit na krku, máte možnost, ačkoliv na první pohled žádné poutko na jejím krytu nenajdete. Je totiž skryté pod zadním krytem, hned vedle mohutného tlačítka pro vypnutí a zapnutí přístroje. Očko je velmi malé, silnější šňůrku jím budete protahovat obtížně, ale s pomocí špendlíku se to nakonec povede. Samotný kryt ale žádnou mezeru na šňůrku nemá, takže po jeho zavření kvůli šňůrce nedoléhá k telefonu v horní části úplně dokonale. Provozu by to bránit nemělo, ale pochválit toto řešení nemůžeme. Poutko není umístěno přesně uprostřed telefonu, takže na krku se Nokia 3510i bude houpat mírně nakřivo (v rámci originálního příslušenství zatím Nokia nabízí jen pouzdra na krk, ale k dispozici by časem měly být i samotné šňůrky).

Nokia již tradičně nabízí u svých low-endů výměnné kryty a nejinak je tomu i u této novinky. V základní nabídce jsou tři barevné kombinace krytů: námi testovaná kombinace zlatého předního panelu a krémově bílého krytu baterie, žluto-červená kombinace a asi nejelegantnější je modré provedení, které má stejnou barvu předního a i zadního krytu. Ve všech případech jsou boky a spodní část telefonu z oranžového, částečně průhledného plastu. To platí i v případě krytů z originálního příslušenství výrobce, kterých je k dispozici několik druhů. V jejich případě se změní nejenom barva telefonu, ale i tvary kláves (aktuální nabídku najdete na této webové stránce výrobce). To samé ale výrobce nabídl již u modelu 3510. Zaměření Nokie 3510i na klientelu školou povinnou potvrdí podsvícení přístroje, které je stejně křiklavé jako barevné varianty samotných krytů. Klávesnice je podsvícena jasně bílým světlem, oranžové boky pak svítí jak jinak, než jasně oranžovou barvou. Mládež bude nadšena, klienti zakládající si na solidním vystupování asi po tomto telefonu nesáhnou. Kvalita zpracování je na solidní úrovni, přesto telefon v ruce malinko skřípe. Pochválit naopak musíme černý výstupek na zadním krytu telefonu, který je vyroben z adhesivního materiálu, takže položený telefon po podložce neklouže.

Baterie

Nižší hmotnost nových low-endových Nokií má na svědomí baterie Li-Ion, zatímco u starších modelů se standardně dodávala nepoměrně těžší NiMh baterie. Její kapacita je 950 mAh, což je poměrně hodně a telefon díky ní má i velmi slušnou výdrž na jedno nabití. Při našem testu nebyl problém vydržet na jedno nabití na příjmu téměř sedm dní včetně půlhodiny hovoru a několika odeslaných textovek. Barevný displej se na spotřebě nijak výrazně negativně neprojevoval, výrobci si již s tímto problémem poradili, takže se není nutné jeho přítomnosti v mobilu obávat. Trochu nás překvapila doba nabíjení této Nokie, přibližně tři a půl hodiny s dodávanou nabíječkou je poměrně hodně.

Displej

Hlavním tahákem Nokie 3510i je její barevný displej. V případě Nokie se jedná o vůbec první low-end s barevným displejem a i s ohledem na konkurenci zatím jde o jeden z prvních telefonů své kategorie s barevným displejem. Když jsme měli v ruce první vzorek Nokie 3510i (září 2002), měli jsme o kvalitu displeje značné obavy. Výrobce ale udělal pořádný krok kupředu a musíme prohlásit, že displej se opravdu povedl. Podporuje 4096 barev a jeho rozlišení je 96 x 65 obrazových bodů. Nepatří tedy k žádným obrům, ale v low-endové kategorii telefonů je to jasný premiant. Nejde jen o počet zobrazených barev, 4 096 jich žádný jiný telefon v podobné cenové relaci nenabízí, ale i jeho nadprůměrně dobrou čitelnost a kontrast.

V druhé části článku najdete fotogalerii barevného displeje Nokie 3510i.

Barvy na displeji jsou jasné, rastr sice není z nejjemnějších, ale nevadí. V zhasnutém stavu toho na displeji příliš neuvidíte, to je ale obehraná písnička u všech telefonů s pasivním barevným displejem. Pokud si však aktivujete spořič s hodinami, tak v inverzním módu aktuální čas uvidíte i při zhasnutém podsvícení. Při podsvícení je to hned o něčem jiném a rychle přijdete barevnému displeji na chuť. Po pár dnech si pak budete říkat, jak jste to mohli s černobílým vůbec vydržet. Ne že by barevný displej byl nezbytně nutný, ale pokud nijak výrazně nezvedne cenu telefonu, je rozhodně lepší volbou. Podle nás je displej Nokie 3510i v současnosti u low-endových telefonů nejlepší. Konkurence má jen 256 barev a z ní je podle nás asi nejlepší Sagem X5; ostatní si nemohou vzájemně nic vyčítat.

Vedle jednoho jediného spořiče displeje (s nastavitelnou prodlevou aktivace) lze u 3510i nastavit tapetu displeje, na výběr je z mnoha obrázků. Barevné schéma menu má čtyři varianty, všechny jsou dobře čitelné, takže při výběru záleží jen na vkusu uživatele.

Ovládání

Testujeme Nokii, takže je jasné, že žádná překvapení se nekonají a vlastně se dle tradice ani konat nemohou. Drobné problémy by mohli mít jen zákazníci přecházející z modelů 3310/3330 a starších, které se ovládaly pomocí jediného tlačítka NaviKey. Nokia 3510i totiž využívá dvou kontextových kláves, stejně jako všechny modely výrobce vyšší třídy a i jako modely 3410 a 3510. Dvě kontextové klávesy jsou jistě lepším řešením, starší řešení pomocí NaviKey je v dnešní době již překonáno, někomu se ale po jeho „jednoduchosti“ může stýskat.

Výtku máme k samotnému zapnutí telefonu. Ač je tlačítko pro tuto zásadní činnost přímo obřích rozměrů a trůní přes polovinu horního dílu telefonu, jeho stisk je neuvěřitelně těžký. Mačkat, mačkat a držet. Jinou radu nemáme, prsty budete mít otlačené, ale když vydržíte, tak se vám jistě podaří telefon zapnout. Výrazně lepší, ba téměř ideální, je naopak samotná klávesnice telefonu. Nebyla by to Nokia, kdyby neměla dobrou klávesnici a ani 3510i není výjimkou. Tlačítka jsou rozměrná a mají přesný stisk. K dispozici jsme měli základní kryt telefonu, předpokládáme však, že solidní klávesnici budou mít i ostatní varianty krytů, kde je klávesnice trochu odlišná.

Ani samotné menu telefonu zákazníky znalé telefonů Nokia nepřekvapí. Základních položek je třináct (když máte na SIM kartě SIM toollkit, jinak o jednu méně). Položky jsou řazeny jakoby vertikálně, ale tento dojem zapříčiňuje jen boční posuvná lišta, která vás informuje kde se v menu nacházíte. K tomu vidíte i číselnou položku, kterou (když si ji zapamatujete) můžete použít pro rychlý přístup do konkrétního menu přístroje. Hlavní menu je pouze jednopoložkové, stejně jako některá textová menu, kde pak zívá displej prázdnotou. Většina hlouběji zanořených menu již však nabízí své možnosti seřazené hezky pod sebou. Oproti některým starším Nokiím se nám nelíbila hned první položka menu, která nabízí funkce telefonního seznamu. Ta samá položka je totiž přiřazena tradičně v pohotovostním režimu pravé kontextové klávese. Díky duplicitě se tak prodlužuje přístup například do menu zpráv, kde dříve pro napsání zprávy stačilo třikrát zmačknout levou kontextovou klávesu. Na závěr této kapitoly doplňme, že u Nokie 3510i nechybí automatický zámek klávesnice, což je funkce bezesporu praktická.

Telefonování

Všechny parametry Nokie 3510i související s telefonováním nijak nevybočují z průměru, takže zmiňme slušnou kvalitu zvuku s dostatečnou hlasitostí i pro rušnější prostředí. Příjem signálu je bezproblémový, zde není co dodat.

Na příchozí hovor upozorní 3510i jednou z 34 přednastavených melodií (čtyřhlasé polyfonní). Kdyby se vám ani jedna nelíbila, stačí sáhnout do speciální složky vlastních melodií a vybrat tu pravou. Melodie lze buď přijmout pomocí SMS, nebo MMS zprávy, popřípadě si je lze stáhnout přes wap, ale o tom až později. I další výbava související s telefonováním nijak nevybočuje z běžné praxe u telefonů značky Nokia, takže připomeňme šest profilů, které lze časově vymezit. Specifickou vyzváněcí melodii lze přiřadit i každému jménu v telefonním seznamu.

Seznam telefonu pojme 500 záznamů, které mohou být vícepoložkové. To znamená, že ke každému jménu lze přiřadit maximálně pět čísel a čtyři další údaje jako e-mailovou, webovou a poštovní adresu a poznámku. Telefon ukazuje využití paměti jen procentuálně, v případě SIM karty pak ukáže číselný údaj. U každého jména lze vybrat primární číslo, které se pod daným jménem bude ukazovat v telefonním seznamu. Do něj lze vstoupit jak přes menu, tak přes pravou kontextovou klávesu a v neposlední řadě v pohotovostním režimu telefonu i přes jednu z vertikálních směrových kláves. Telefon nabízí i kopírování položek mezi seznamy, a to jak postupně, tak všechny položky najednou, popřípadě jen primární číslo u každého jména. Samotný seznam se pak může zobrazovat jen po jménech (tři na jeden displej), nebo po jednotlivém jménu včetně telefonního čísla.

SMS zprávy

Telefony značky Nokia již tradičně patří mezi přístroje přímo předurčené pro práci s SMS zprávami. Ty se píší díky klávesnici velmi dobře a nápomocny jsou i funkce telefonu spjaté s touto činností. Jedna SMS zpráva může být dlouhá až 761 znaků, při jejím psaní pak displej informuje o počtu zbývajících znaků do 160 celkových pro jednu zprávu a o celkovém počtu napsaných zpráv. Majitel tak jednoduše zjistí, za kolik zpráv zaplatí, popřípadě vcelku jednoduše může text zkrátit, aby se vešel do konce jednotlivé zprávy. Toto počítání je rozhodně praktičtější než jednoduché odpočítávání z celkového dostupného počtu znaků. Při psaní lze využít českého prediktivního slovníku T9, a to včetně české diakritiky. Telefon ale háčky a čárky jen zobrazí na displeji a neodesílá je. To je velká výhoda, protože jinak by byla každá zpráva zkrácena zhruba na 70 znaků, jak je tomu třeba u Panasoniku GD67, nebo některých novějších telefonů Motorola.

Do SMS zpráv je možné vkládat obrázky, nejedná se však o EMS zprávy, ale o klasický Nokia Smart Messaging. Zajímavou možností je položka odeslat e-mail, ve které stačí zadat adresu, předmět zprávy a samotný text. To celé se musí vejít do 160 znaků, jako běžná textovka. Bohužel se nám ale zprávu ani jednou odeslat nepodařilo; kde byla chyba, netušíme. K tématu SMS zpráv se ještě sluší dodat, že i u 3510i nejsou problém doručenky, šablony zpráv, netradiční je pak počítadlo zpráv, stejně jako jsou téměř v každém telefonu počítadla hovorů. Zprávy lze třídit do volně definovaných složek a kapacita paměti na 150 textových zpráv (v případě obrázkových adekvátně méně: jedna obrázková = tři textové) by měla většině zákazníků bohatě stačit. Výtku máme jen k nepohodlnému mazání textu zprávy, podržením tlačítka již nelze text zprávy okamžitě vymazat, telefon odmazává znaky postupně, což je dost zdlouhavé. Řešením je položka v menu při psaní zprávy, kterou lze pak text vymazat najednou, ale řešení u starších modelů Nokií se nám zdálo praktičtější.

MMS zprávy

Již původní Nokia 3510 uměla přijímat MMS zprávy, ale díky monochromatickému displeji to žádný valný význam nemělo. V případě Nokie 3510i pak lze zprávy nejen přijímat, ale i odesílat. Jelikož ale k telefonu nelze připojit fotoaparát, budete si muset vystačit s obrázky v telefonu, popřípadě s těmi, které jste v MMS zprávě obdrželi, či je stáhli přes wap. Velikost multimediální zprávy je omezena na velikost 30 kb a vedle obrázků (podporované formáty: JPEG, BMP, GIF a PNG) lze přidávat i polyfonní melodie ve formátu MID. Paměť na MMS zprávy je u Nokie 3510i sdílená, takže počet archivovaných zpráv záleží na množství dalších aplikací nahraných do telefonu a i na velikosti jednotlivých MMS zpráv.

Wap, data

Jako ostatní low-endové Nokie, ani 3510i nelze běžným způsobem připojit k počítači a tudíž ji použít jako modem. Důvodem je absence datového konektoru (infraportu, či bluetooth), který se u low-endových telefonů nenosí. Teoreticky sice i tuto Nokii k počítači připojit lze, děje se tak pomocí speciálních kabelů a systémového konektoru pod baterií, jedná se o podobné řešení, jako v případě servisních zásahů do telefonu. Běžný zákazník se bude muset smířit jen s přístupem na wap. Tento způsob ale u modelu 3510i dovedla Nokia k dokonalosti, takže by si nikdo stěžovat nemusel a spokojeni jistě budou i operátoři.

Díky wapu totiž lze do telefonu nejen stahovat obrázky a melodie, ale i hry a aplikace v javě. Vše je velmi jednoduché, v každé položce menu, kde je možné obsah stáhnout do telefonu, je i položka pro přímý přístup k těmto položkám na wapu. Netřeba pátrat, netřeba hledat, vše je uzpůsobeno pohodlí uživatele, ten za to ale bude muset zaplatit - a to nejen za samotné připojení, ale někdy i za samotný obsah. Výhodou Nokie je i velmi jednoduché nastavení jak GPRS, tak MMS zpráv u operátora. Jak T-Mobile, tak Eurotel zašlou na vyžádání řídící SMS zprávu, kterou stačí po přijetí potvrdit a telefon je připraven pro wapování, či posílání a příjem MMS zpráv. Připomeňme však, že obě funkce je nutné nejdříve pro danou SIMkartu u operátora aktivovat.

Do paměti telefonu lze uložit až padesát záložek, nechybí několik wapových profilů a, považte, wapovat lze jak přes GPRS (3+1 timeslot), tak i přes HSCSD. To je u low-endového telefonu nadstandardní výbava, bohužel, mimo wapu obě možnosti rychlého přenosu dat nijak nevyužijete.

Hry a další funkce

Z dalších funkcí telefonu musíme nejdříve zmínit hry a další java aplikace. Nokia 3510i totiž na rozdíl od původní verze 3510 podporuje Java aplikace, takže si nadstandardní výbavu telefonu můžete přizpůsobit svým potřebám a požadavkům. Hry jsou v telefonu jen javové a v základní výbavě se jedná o Backgammon, hru Racket a Sky Diver. Popravdě, nijak výrazně nás nezaujaly, Backgammon je klasická desková hra populární hlavně v Asii, Rocket je varianta na známý tenis a ani Sky Diver, což je skákání padákem na cíl, nás nijak neuchvátilo. Hry lze ale vymazat a nahrát si místo nich do telefonu jiné. Jak již bylo uvedeno o kapitolu výše, lze tak učinit jen pomocí wapu, přes kabel to běžný zákazník nesvede. Sehnat však neplacené Java hry není snadné, pár jich naleznete třeba na tomto českém webu. Přístup na stránky výrobce s nabídkou her je pak přednastaven přímo v telefonu.

To samé pak platí i pro ostatní Java aplikace, které však mají svoji samostatnou složku v menu telefonu. Telefon má i povedený kalendář, který ale poněkud netradičně neukazuje měsíc od prvního dne, ale po týdnech, takže pokud například letošní únor začíná v sobotu, kalendář ukazuje i předchozí lednové dny tohoto týdne. To je ale běžné řešení u telefonů značky Nokia. Dobrou zprávou je pak skutečnost, že například oproti Nokii 6210, která má subjektivně stejně velký displej, umí novinka ukázat o jeden celý týden více. Ve výbavě nechybí ani budík, kalkulačka odpočítávač času, či stopky. Z vyšších modelů výrobce si nová 3510i vzala i funkci elektronické peněženky, do které si můžete uložit důvěrné informace.

Jaká tedy je?

Nokia 3510i je velmi povedený low-endový telefon, u kterého nad několika drobnými nedostatky bohatě převáží její přednosti. Pozitivem je solidní cena telefonu, která se pár týdnů po uvedení do prodeje dostala k hranici 6 000 Kč, což je s ohledem na výbavu cena přiměřená a konkurenceschopná. Nokia 3510i je jedním z prvních low-endů s barevným displejem a nutno podotknout, že právě její displej je v současnosti nejlepší ve své kategorii. To se však může rychle změnit, letos jistě přijde masivní nárůst barevných displejů do všech kategorií mobilů a třeba se do konce roku dočkáme low-endu s aktivním barevným displejem.

Výbava Nokie 3510i by jistě vyhověla i mnohým zákazníkům požadujících telefon nejen pro zábavu, ale i pro práci. Ve své podstatě Nokia 3510i má velmi podobnou výbavu například s Nokií 8310 (6510), nelze ji sice připojit k počítači a tudíž synchronizovat kontakty, má ale barevný displej, Javu a podporuje MMS zprávy. Nokia 3510i je však poměrně velká a těžká a nejkontroverznější je její design. Ten ji asi předurčuje jako favorita pro mládež, které budou barevné varianty telefonu a výrazné podsvícení po chuti.

Pokud jste zatím čekali s výměnou svého starého telefonu, nyní máte jednu z prvních příležitostí, kdy jej můžete za solidní cenu vyměnit. Nokia 3510i stojí za pozornost rozhodně více než původní model 3510, který je levnější zhruba o tisíc až patnáct set korun. Na druhou stranu, během půl roku přijde na trh množství konkurenčních přístrojů, které jistě nebudou dražší a možná nabídnou i něco navíc. Některé jsou již představeny, jiné teprve premiéra čeká, v každém případě se letos konkurence v kategorii low-endových telefonů (včetně těch s barevným displejem) výrazně přiostří.