Nokia 3510i - Fotogalerie barevného displeje

Displej Nokie 3510i nás mile překvapil. Kvalit barevných displejů například u telefonů Samsung sice nedosahuje, v rámci své kategorie ale patří k těm nejlepším. Jedním z důvodů je i podpora 4 096 barev, když konkurenční low-endové telefony, popřípadě přístroje v podobné cenové relaci podporují jen 256 barev. Displej Nokie 3510i má i velmi slušný kontrast a při podsvícení je velmi dobře čitelný. Pokud podsvícení zhasne, na displeji toho moc neuvidíte, to ale platí o všech pasivních (STN) barevných displejích všeobecně. Na aktivní TFT displeje si u low-endů budeme muset ještě chvíli počkat, v této chvíli je v této kategorii premiantem právě Nokia 3510i. Dodejme, že rozlišení displeje je 96 x 65 obrazových bodů. Na fotografiích není patrná mřížka displeje, která sice ve skutečnosti vidět je, ale subjektivně se nám zdála být méně rušivá, než například u Panasoniku GD67.

Recenzi Nokie 3510i najdete zde.

V první sadě fotografií barevného displeje Nokie 3510i si můžete prohlédnout kompletní nabídku hlavního menu telefonu. Chybí pouze třináctá položka, pod kterou se skrývá menu SIM tollkitu, pokud jej SIM karta podporuje.

Nokia 3510i má barevný displej, který přímo vybízí ke zkrášlení nějakým tím obrázkem. Ty najdete v menu galerie a vybírat můžete buď z obrázků přednastavených již od výrobce, nebo můžete použít obrázky přijaté pomocí MMS zpráv, poslední variantou je pak možnost si stáhnout obrázek přes wap. Nastavení tapety pak probíhá v menu nastavení telefonu. Obrázky nelze použít pro spořič displeje, ten je v telefonu jen jeden a jsou na něm digitální hodiny. Naopak všechny obrázky v telefonu lze použít do odesílané MMS zprávy.

V základní nabídce nabízí Nokia 3510i tři javové hry. Nabídka se ale může podle verze firmwaru telefonu a trhu, pro který je telefon určen, mírně lišit. Pokud by se vám ani jedna z her nelíbila, žádný problém, stačí je smazat a přes wap si do telefonu nahrát jiné. Názvy her ukazuje první obrázek, další tři představují hru Backgammon, následují dvě fotografie tenisu a tři obrázky ke hře Sky Diver. Telefon nabízí i kontrolní pohled na zbývající volnou paměť pro java aplikace (hry).

GPRS lze u Nokie 3510i použít jen pro wap. Telefon totiž nelze bžným způsobem připojit k počítači. Přes wap si do telefonu můžete stahovat obrázky, melodie, nebo třeba java aplikace. Vše je velice jednoduché, Nokia myslí inejen na zákazníky, ale i na operátory, takže u každé položky, do které lze něco stáhnout nabízí okamžitě tuto volbu. Nikdo nemusí nic hledat a pokušení jistě bude velké. Barevné schéma menu lze volit ze čtyř variant, všechny jsou vcelku přehledné a dobře čitelné. Na spodním řádku jsou vyobrazeny displeje kancelářských aplikací. Kalendář je přehledný, budík, kalkulačka, nebo stopky jsou stejné, jako u jiných Nokií.

V poslední sadě obrázků si můžete prohlédnout některá hlouběji zanořená menu přístroje. V horní řadě se jedná o menu zpráv (SMS a MMS), v dolním řádku si pak můžete prohlédnout menu související s vyzváněcími tóny.

