Nokia 3510 - umí víc, než na co vypadá (první dojmy)

Představte si mobil, který ma přední kryt tmavý, zadní světlý, plocha mezi tím je z poloprůhledného plastu a zapínací tlačítko je žluté. A to vše vypadá jako z levné umělé hmoty. Právě tak vypadá Nokia 3510.

Ihned po zapnutí (mimochodem, do pohotovostního režimu se mobil dostane velmi rychle) se ale ukáže druhá tvář 3510. Už displej je velmi kvalitní a v low-endu byste jej možná nečekali. Vejdou se na něj čtyři řádky textu, horní řádek se záhlavím a ještě popis funkčních kláves (jsou dvě). Klávesnice, umístěná standardně pod displejem (ano, je to samozřejmost, ale u tohoto telefonu by nás nic nepřekvapilo), také na první pohled nevypadá jako ukázka kvality. Spíše vypadá jako vylisovaná z kusu gumy. Je pravda, že Nokia dokáže udělat lepší klávesnici, ale ta v 3510 je opravdu dobrá, navzdory své vizáži. Její nevýhodou je, že je umístěná přímo v horním krytu telefonu, takže možná více pruží, než kdyby byl kryt nevýměnný.

Výměnné kryty jsou doménou Nokií již delší dobu (je to vlastně průkopník výměnných krytů, byť si jistě vzpomenete na mobily, které již před 5110 měly výměnné pozadí klávesnice); u low-endů jsme si již zvykli na to, že kryty se mění oba. Nejinak je tomu u 3510. Takže pokud vás barevné ztvárnění 3510, které si přinesete z obchodu, příliš nenadchlo, nic vám nebrání v tom investovat pár stovek do nových krytů. A možná se díky tomu dočkáte i jiné klávesnice - ta je totiž součástí horního krytu a Nokia předpokládá, že budou k dispozici i jinak vypadající klávesnice. Na kvalitu kláves si ovšem stěžovat nemůžeme - i když na to nevypadají, textové zprávy se psaly pohodlně.

Dvě největší zajímavosti se týkají multimédií. Nokia 3510 totiž dokáže přijímat multimediální zprávy MMS. Neumí je vytvářet, nepodporuje je ani jedna česká síť, ale dá se předpokládat, že se s nimi i u nás setkáme ještě letos. A pro úspěch MMS je potřebné, aby byly k dispozici právě levné telefony, které budou umět MMS alespoň přijímat a případně je přeposílat dál.

Z toho, že Nokia 3510 umí MMS, ti znalejší jistě pochopili, že umí i GPRS. Kromě připojení k WAPu (datový konektor 3510 nemá, stejně jako bluetooth či IrDA) se GPRS bude hodit i pro stahování dalších úrovní her nebo vyzváněcích tónů z Nokia Clubu. Tam totiž najdete několik dalších polyfonních melodií právě pro 3510. I když zpočátku tuto službu jistě nebudete potřebovat, protože většina melodií v telefonu již polyfonní je (a nejsou tam jenom melodie, které Nokia používá již od dob 5110).

V menu Nokia 3510 najdete i další lahůdky. Pro budík už nemusíte do nastavení, ale najdete jej v položce Organizér. Tam je mimochodem i jednoduchý (pro Nokii však standardní) kalendář. Zaujme vás jistě i telefonní seznam, který je kromě karty SIM umístěný i v telefonu (zvládne 500 vícepoložkových záznamů). Zkrátka, Nokia 3510 toho umí opravdu více, než na kolik byste ji tipovali. O tom už se ale dočtete v podrobné recenzi, kterou přineseme v nejbližších dnech.