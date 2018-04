Nokia 3510 - recyklace 3310 s inteligencí 6210 (první dojmy)

Máte Nokii 3310, či 3330, nebo snad ještě starší model 3210? Jestli ano, je nejvyšší čas porozhlédnout se po novém low-endu od značky Nokia, protože předpokládáme, že jinou značku mobilního telefonu si zřejmě jen tak nevyberete. Letos pro všechny své příznivce, kterých je z celkového počtu mobilně pozitivních obyvatel země 36 procent, připravila Nokia dva nové low-endové telefony. První a zřejmě levnější model 3410 jsme vám představili podrobněji již v tomto článku, dnes je na řadě chytřejší sourozenec, model 3510. Dodejme, že pro americké fanoušky Nokia připravila několik derivátů těchto modelů, s různým označením a s rozdílnou výbavou, podle možností té které sítě, pro níž jsou určeny. V Evropě bude výběr jednodušší, vedle dvou nových hvězdiček se asi bude nadále prodávat jak model 3310, tak 3330 a k tomu lidový komunikátor 5510. Hardwarový základ všech vyjmenovaných telefonů je velmi podobný a jeho vzorem jistě byla Nokia 3310. Výrobce tak ukazuje, jak se ekonomicky dá těžit z dva roky staré platformy. Konkurenční telefony z té doby již tlí na smetišti dějin.

Abychom ale Nokii nekřivdili, model 3510 je sice modelu 3310 nápadně podobný a má i téměř shodné rozměry, ale jeho inteligence si za vzor vzala spíš Nokii 6210. Na low-endový telefon toho tak bude umět docela hodně, na druhou stranu nelze předpokládat, že low-endová bude i zaváděcí cena 3510. Podle posledních informací, by však zaváděcí cena 3510 neměla překročit 8500 Kč, což by nebylo až tak moc, to se nám jako méně výhodná jeví předpokládaná cena modelu 3410, který by měl stát jen o 1000 korun méně. Nokia 3510 by se měla v Evropě začít prodávat ve druhém čtvrtletí letošního roku, což v překladu znamená před letošními prázdninami a možná že ještě o pár týdnů dříve.

Nokia 3510 je pravý chameleon. Výrobce dotáhl personifikaci telefonu na absolutní možnou míru a přímo jako originální příslušenství bude k 3510 dodávat několik typů výměnných krytů. Ty se od sebe nebudou lišit jen barevností, ale i rozměry a rozmístěním kláves. Něco podobného chystá i Motorola u řady 330, kde by mělo být možné měnit s kryty i tvar telefonu. U Nokie 3510 je proto těžké uvést přesné rozměry, ty se kryt od krytu liší a stejná je pouze výška telefonu - 118mm. Šířka se pak může pohybovat v rozmezí 42 až 50 mm a hloubka mezi 19 a 20,5 milimetry. Váha telefonu je pak ve všech případech stejná, rovných 110 gramů, což je sice o dost méně, než u Nokie 3310, ale stále o trochu více, než u konkurenčních modelů stejné kategorie. Jednotlivé varianty krytů pro Nokii 3510 si můžete prohlédnout na této stránce společnosti Nokia. My jsme měli možnost na CeBITu vyzkoušet 3510 s kryty mající jméno: Pixelated, Red Game Cover, Glow In a standardní Blue, který však vypadal spíše jako černý. Pokud by vás na webu Nokie zlákalo lesklé a jasné provedení všech uvedených krytů, vězte, že v praxi jsou poněkud matné a nevýrazné. To platí především pro standardní modrý kryt a pro kryt Glow In, který by měl zazářit především ve tmě. My jsme však na CeBITu zhasnout nemohli a v přímém osvětlení byl tento kryt dost nenápadný. Naopak červený kryt pro hráčské nadšence je tak výrazný, že jej určitě nepřehlédnete. Výstřední je i výrazně pomalovaný kryt Pixelited, ale podobné variace bylo možné nakoupit i pro starší Nokie od šikovných asijských výrobců příslušenství. Výměna krytu je bezproblémová, přesně podle nejlepších tradic finské značky. Poněkud rušivě však působí horní tlačítko pro vypnutí a zapnutí telefonu, které je podle všeho vždy vyvedeno ve žluté barvě. Ke žlutému krytu se hodí, u jiných působí jako pěst na oko.

Revoluce si každý majitel starší low-endové Nokie od modelu 3110 do modelu 3330 všimne ihned. Ve své době převratné ovládání modrou navigační klávesou je pryč a i levné Nokie přecházejí na ovládání známé z vyšších modelů této značky. To platí i o modelu 3410, takže příznivci Navy Key musí zůstat u svého oblíbence, nebo se přeškolit na nové ovládání. Pokud si do uvedení 3410/3510 na trh půjčí některý z vyšších modelů, budou mít seznamování s novinkami usnadněné. V případě modelu 3510 pak doporučujeme nejdříve vyzkoušet model 6210, který má menu velmi podobné až na rozdílně umístěné položky menu s poněkud inovovanými obrázky. To se ale do uvedení telefonu na trh může ještě změnit, protože testovaný vzorek neměl finální verzi firmwaru, což bylo při procházení menu patrné na první pohled. Rychlost nebyla zrovna excelentní a telefon se nám podařilo dvakrát zamrznout. Vyndání baterie se ukázalo jako správný recept, ale obsluha stánku se netvářila nejvřeleji.

A co v menu telefonu najdete? Na low-endový telefon toho není málo a každý jistě najde tu svoji oblíbenou funkci. Začněme u těch, které využijí zřejmě všichni majitelé 3510 a začít musíme u vnitřního telefonního seznamu, který by měl pojmout 500 jmen, když ke každému by mělo být možné přiřadit až tři čísla a textovou poznámku. Podobnost s vyššími modely Nokie není čistě náhodná, což dokládá i paměť na SMS zprávy, která stejně jako u 6210 pojme až 150 SMSek, nebo až 50 obrázkových zpráv. Kombinace obou typů zpráv jsou samozřejmě možné, jedna obrázková zpráva se pak bude rovnat třem klasickým SMS zprávám. A abychom paměť telefonu zaplnili až po okraj, sluší se podotknout, že do kalendáře se vejde 100 až 500 záznamů, vše záleží na jejich délce a způsobu použití. Nepotřebujete takovou paměť, a co třeba GPRS? Není problém, GPRS letos u low-endů již nepřekvapí, tak proč by ho nemohla mít i Nokia 3510. Jeho konfigurace by měla být 3+1, či 4+1 timeslot, zde se zatím informace liší. Že ale WAP bude již ve verzi 1.2.1 je jasné již v této chvíli.

Nokia a SMS patří k sobě a proto i model 3510 bude vítanou zbraní zběsilých psavců SMS zpráv. Aby také ne, když 3510 nabízí dlouhé textovky až o 459ti znacích, SMS chat, šablony, českou T9, oblíbené obrázkové zprávy, smejlíky (kdo si vzpomene na Philips Savvy, který s nimi začal) a v neposlední řadě i multimediální MMS zprávy(?!!). Hračičkové pak jistě s potěšením přijmou různé varianty spořičů displeje, v nabídce budou celodisplejové a animované spořiče a také spořič s hodinami. Pokud vás již spořiče omrzí, jsou tady hry. Ale kde je had? Nevíme, ale v nabídce her 3510 chybí. Místo něj najdete v telefonu motokáry, Space Impact 2, Bumper, Link5 a hudební hru Dance2music. Snad si vyberete, když ne, můžete si pohrát s časově nastavitelnými profily, nebo s vyzváněcími melodiemi, které mohou být jak polyfonické, tak obyčejné. V základu jich je v přístroji 20 + 15 a dalších minimálně 15 si jich můžete nahrát. Kalendář je samozřejmostí, stejně jako budík, nové jsou stopky s odpočítáváním a možnost zaznamenat si narozeniny nejbližších přátel, či nepřátel.

Nová Nokia 3510 je překvapivě velmi dobře vybavený telefon, který by podle posledních informací nemusel být až tak drahý. Cena okolo 8500 Kč za nedotovaný přístroj by mohla zaujmout mnoho zákazníků, jedinou připomínku máme ke vzhledu telefonu, který i přes výměnné kryty za výbavou zaostává. Trochu podivná je i politika výrobce, kdy do slabšího modelu 3410 zabudoval podporu Java aplikací, která této novince chybí a to má GPRS. Mít 3510 Javu, nebylo by papírově co kritizovat. Další připomínky po krátkém seznámení s přístrojem nemáme, funkcí nabízí 3510 více, než donedávna etalon střední třídy, model 6210 a cena bude jistě minimálně srovnatelná. Samozřejmě, 6210 končí a 3510 začíná, přesto se mnoho zákazníků bude mezi těmito dvěma přístroji rozhodovat. Kterou si vyberete vy?