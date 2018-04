Nokia 3510 - překvapivě nadupaný low-end

13:42 , aktualizováno 13:42

CeBIT Team: Novinka ve stáji Nokia, která by měla udržet oblibu série 3xxx, nese označení 3510. Ukazuje se, že low-endové telefony již dnes nejsou jen prosté mobily bez nadstandardních funkcí. I tento základní model má totiž nejen WAP a GPRS, ale také multimediální zprávy MMS a polyfonické vyzvánění. Navíc kryt na tento přístroj přinesou to, co dosud žádné značkové housingy - blikající světla, herní ovladače a podobně.