Nokia 3510 - barevný kapr s inteligencí delfína (recenze)

Z dálky vypadá sice jako levné polské rádio, z blízka připomíná Nokii, kterou si čtrnáctiletá dívka sestavila z výměnných krytů pro oslnění kamarádek na diskotéce, ale uvnitř se skrývá telefon, který má celou řadu užitečných a u low-endového modelu neočekávaných funkcí, to je nová Nokia 3510. Finský výrobce, který se stále drží na prvním místě v celosvětovém měřítku produkce mobilních telefonů, oprášil design starších modelů řady 33xx, každou část telefonu vyvedl v jiné barvě a do mozku přístroje vmontoval některé nové funkce.

Stejně jako přímá předchůdkyně Nokie 3510, nedávno recenzovaná Nokia 3410, neovládá se již tento mobil pomocí jedné funkční klávesy Navi Key, která si získala velkou oblibu již od dob dávné prababičky Nokia 3110. NaviKey u nejnovějších modelů prostě chybí, s tím se musí každý vyrovnat, jiné už to zřejmě nebude. Nokia svým novým modelem sází hlavně na nejmladší uživatele mobilních telefonů, což evokuje nejen její vzhled, ale i software, který je v 3510 implementován - T9 s českou diakritikou, polyfonní melodie, pět celkem podařených her, WAP, obrázky, stopky atd.

Design

Nokia stejně jako u modelu 3410 nechtěla nijak riskovat se změnou designu a nechala téměř vše při starém. Nokii 3510 si na první pohled snadno spletete s dávno zavedenou 3310, jsou téměř stejně veliké, mají podobná zaoblení a téměř totožný tvar. Přesné rozměry této novinky jsou 117 x 45 x 20 mm (podle typu krytu mohou být míry lehce variabilní) a váží 105 gramů, má tedy téměř totožné míry jako 3410, ale je o téměř jedno deko lehčí. Oproti starším modelům 33xx je tento nový telefon o trošku vyšší, nepatrně užší a o skoro 30 gramů lehčí, což je zapříčiněno použitím jiného druhu baterie.

Jak jsme si u levnějších telefonů Nokie již zvykli, i 3510 má téměř všechno výměnné. Nelíbí se vám barevná kombinace originálních krytů? Můžete se poohlédnout po jiných barvách. Měnit lze nejen zadní a přední kryt, ale vyměnit můžete i klávesnici za jinou - herní, která má úplně jinak postavená tlačítka. Výměnné je dokonce i vrchní žluté tlačítko, kterým se telefon zapne i vypne. Pokud tedy nebudete litovat vynaložených investic, můžete si telefon sladit do vámi oblíbených barev, ať už pomocí originálního příslušenství, nebo nákupem doplňků od šikovných asijských výrobců. Telefon, který jsme měli k dispozici, měl tmavěmodrý přední díl, světlemodrý díl zadní, což k sobě celkem ladilo, ale vrchní žluté tlačítko působilo tak trochu jako pěst na oko, ale proti gustu… Na trhu se již objevily i telefony v kombinacích bílá - žlutá a fialová.

Zadní část je klasický odšoupávací kryt, který vyndáte po zmáčknutí spodního pojistného tlačítka. Kryt je celý hladký a v horní polovině má gumovou protiskluzovou plošku s nápisem Nokia. Kryt lze sundat velice rychle a bez vynaložení většího úsilí, ovšem jeho nandávání může někdy přinést malé komplikace, protože ne vždy kryt plně dosedne do svých drážek. Chce to trochu cviku. Pod zadním krytem je ukryta baterie a pod ním SIM karta.

Obě boční strany telefonu jsou ze tří čtvrtin z bílého průhledného drážkovaného plastu, kterým prosvicuje interní dioda, což je ve tmě docela zajímavé a zvláštní, ale jinak prakticky nevyužitelné. Přední část telefonu nám také asociuje své předchůdkyně. Na první pohled každého upoutá velký displej a velká tlačítka klávesnice. Námi testovaný telefon měl spojené horní čtyři klávesy do křídlového tvaru, tradiční klávesy se zeleným a červeným sluchátkem a tvarově zajímavých 12 alfanumerických kláves.

Vrchní část je z poloviny tvořena žlutým tlačítkem, které slouží pro vypnutí a zapnutí telefonu, stejně jako u starších typů. Oproti nim je ale tlačítko posazeno částečně dovnitř krytu, není vystouplé jako třeba u 3310, takže pro zapnutí či vypnutí telefonu musíte vyvinout poměrně dost velký tlak prstem na tlačítko. Na spodku telefonu najdete otvory pro nabíječku a hands free. Jak jsme již uvedli, standardně je telefon dodáván v modré barevné kombinaci, ale již nyní jsou k dispozici desítky jiných variant krytů.

Hodnocení celkového vzhledu nás přivádí do rozpaků. Na první pohled je to telefon pestrobarevný až křiklavý, nijak moderního tvaru, připomínající dětskou hračku. Ale vezmeme-li v potaz, že telefon je určen především pro mladou generaci, jejíž vkus je často nepředpokládatelný a neodhadnutelný, musíme uznat, že si své oblíbence určitě najde. Přidáme-li k zvláštnosti ještě velká tlačítka klávesnice, velký displej a mnoho funkcí, nemusíme mít o budoucnost Nokie 3510 strach. O tom ale čtěte dále.

Displej

První, co vás při pohledu na mobilní telefon Nokia 3510 zaujme, bude zřejmě jeho poměrně veliký displej. Svojí velikostí a tvarem je velice podobný starším modelům Nokie řady 33xx, bude ale mít určitě větší rozlišení než jeho předchůdci (přesné údaje o rozlišení výrobce neuvádí). Displej je posazen hlouběji do krytu, což jej jednak ochraňuje proti nechtěnému poškrábání, ale na druhou stranu zhoršuje jeho čitelnost, protože v určitém úhlu se integrované krytové sklíčko nepříjemně leskne. Podsvícení displeje, stejně jako klávesnice, je na výborné úrovni. Vzhled textu je klasický pro tuto třídu telefonů - černá písmena jsou zobrazena na šedozeleném podkladě.

Na displej se vejde až šest řádek textu, přičemž první řádka je vyhrazena popisu či nadpisu a poslední slouží k popisu ovládacích kláves. Při čtení příchozí SMS zprávy se zobrazí čtyři řádky textu, při psaní SMS řádky tři. Displej je černobílý, plně grafický a můžeme si jej zpestřit klasickým logem operátora nebo animovaným spořičem displeje. V nabídce telefonu je 19 animovaných spořičů, na výběr je z tradičních pohyblivých i nepohyblivých obrázků, v menu Spořič displeje najdete i dvě verze hodin, digitální a ciferníkové. Při zobrazení digitálních hodin u námi testovaného telefonu, odděloval hodiny a minuty místo klasické dvojtečky úzký obdélník, nevíme ale, je-li to u všech telefonů, nebo to bylo dáno špatnou verzí firmwaru. Pod hodinami se ve spořicím režimu zobrazí také datum. Spořič displeje můžete zapnout, vypnout, nastavit jeho podobu a také zvolit přesnou prodlevu, po kolika vteřinách jej chcete aktivovat.

Baterie

Nokia 3510 je stejně jako její starší sestra 3410 už vybavena Li-Ion baterií, ale s daleko vetší kapacitou. Oproti jiným podobným typům mobilů má 3510 celkem dobrou výdrž baterie. Standardně je dodávána Li-Ion baterie s kapacitou 950 mAh (825mAh u N3410), podle informací výrobce by telefon měl vydržet 150 až 270 hodin hovoru a až 14 dní v pohotovostním režimu. V našem rychlém testu telefon vydržel na jedno nabití téměř týden, při asi 10 krátkých hovorech denně. Výdrž baterie nás skutečně potěšila, navíc telefon dokáže dostatečně dopředu varovat o blížícím se vybití, které vás narozdíl od 3310 tolik nezaskočí.

Baterie je uložena pod zadním krytem a oproti předchůdkyním N3510 není jištěna dvěma masivními pojistkami, ale pevně sedí v plastovém rámu jištěna tenkými pružnými západkami.

Ovládání

Ovládání Nokie 3510 je téměř totožné s předchozím modelem 3410. Oproti předchozím low-endovým modelům Nokie, kde se telefon ovládal pomocí jedné velmi oblíbené klávesy NaviKey a dvou směrových kláves, nové Nokie se ovládají způsobem jako většina vyšších modelů. K dispozici máme dvě tlačítka se zeleným a červeným sluchátkem, pro příjem a ukončení hovoru, nad nimi, u námi testovaného typu klávesnice, je jedna „křídlová“ klávesa, která je vlastně čtyřmi spojenými tlačítky. Níže je dvanáct alfanumerických kláves. Celá klávesnice je vyrobena z poměrně měkké gumy, ale její ovládání je pohodlné, tlačítka jsou dostatečně velká a daleko od sebe, což oceníte především při psaní SMS a hraní her. Gumová klávesnice je dobře přebarvená (naše byla stříbrná) a její měkkost a pružnost nedovolí, aby se lehce poškrábala. Pokud jste si zvykli u své Nokie na NaviKey, veřte, že zvyknout si na nový způsob ovládání vám nebude trvat dlouho a po čase si na jednu funkční klávesu ani nevzpomenete.

Podle našeho názoru velice oceníte automatický zámek klávesnice, který je možné nastavit včetně časové prodlevy, kdy má být aktivován. Pokud není automatický zámek aktivován, můžete klávesy zamknout stiskem pravého horního a dolního tlačítka.

Zvonění a Profily

Zvonění a uživatelské profily jsou dvě neoddělitelné funkce. Nokia 3510 má přímou podporu vibračního vyzvánění, které může upozorňovat na hovor samostatně, nebo v kombinaci se zvukovým zvoněním. Jako první Nokia nabízí 3510 polyfonní tóny, tedy melodie složené z několika nástrojů a zvuků. Telefon dokáže přehrát až 16 různých nástrojů, ale pro konkrétní melodii vybere jen čtyři nejpřijatelnější nástroje. Oproti jiným telefonům s polyfonními tóny, které mají často šestinástrojovou polyfonii, Nokia 3510 nabízí pouze čtyřhlasou. Oproti starším typům Nokií jde ale o výrazný pokrok a některé nové melodie znějí opravdu dobře.

Nokia 3510 má 35 přednastavených tónů (20 klasických a 15 polyfonních), bohužel ale nemá implementován vlastního skladatele, takže nové tóny lze stáhnout pouze z internetu, nechat si je poslat formou SMS či MMS. Pro stahování tónů má telefon speciální funkci Služby tónů, která pomocí WAPu s podporou GPRS novou melodii poměrně rychle stáhne a uloží. V telefonu je volná kapacita pro stažení 15 nových melodií. Ohlášení příchozího hovoru lze nastavit na klasické zvonění, vzrůstající zvonění, jedno zazvonění, jedno pípnutí, nebo jej můžete zcela vypnout. Vybrat si můžete z pěti úrovní hlasitosti. Dále lze nastavit tóny pro příchozí zprávy, zapnout tóny kláves a tón výstrahy.

Na výběr máte ze čtyř přednastavených profilů, které lze dále upravovat, a dvě místa pro navolené profily (Můj styl 1 a 2). Profily je možné aktivovat vybráním položky v menu nebo standardně jedním stiskem vypínacího tlačítka na vrcholu telefonu. O jeho horších vlastnostech jsme již psali, takže i pro předefinování profilu musíte vyvinout poměrně velký tlak. Zajímavá je funkce dočasného profilu, kdy pro daný profil můžete nastavit časové omezení, po jehož vypršení se telefon přepne na předposlední nastavený profil.

Telefonní seznam

Telefonní seznam aktivujete dvojitým stiskem pravého horního tlačítka. V seznamu můžete hledat kontakty, přidávat nová jména, upravovat čísla, mazat položky a kopírovat je z paměti telefonu na SIM kartu a obráceně. Zvolit dále můžete zobrazení paměti telefonu a SIM karty dohromady, nebo pouze jednu z nich, a kontrolovat stav paměti. Navíc je možné pod jednotlivá tlačítka nastavit zrychlenou volbu a přidávat hlasová vytáčení.

Do interního telefonního seznamu můžete uložit až 500 jmen s několika telefonními čísly a textovými poznámkami. V paměti telefonu ke každému jménu můžete přiřadit až pět telefonních čísel (normální, mobilní, domů, kancelář, fax). Vyhledávání v seznamu je velice přehledné, mezi jmény a čísly se pohybujete směrovými klávesami. Při aktivaci obou seznamů vždy snadno a rychle najdete číslo, které potřebujete, zvláště zadáte-li na klávesnici počáteční písmeno hledaného jména. Telefonní seznam je možné aktivovat v pohotovostním režimu, i při zapnutém spořiči displeje, jedním stiskem kterékoli směrové klávesy.

SMS zprávy a MMS

Vedle klasických a velmi oblíbených SMS zpráv, zavádí Nokia poprvé také podporu MMS (Multimedia Messaging Service). Nokia 3510 sice umí MMS pouze přijímat a to v poměrně značně omezeném počtu, ale pro seznámení s touto službou blízké budoucnosti to prozatím postačí, k MMS můžete prostřednictvím této novinky alespoň lehce přičichnout.

Příchozí zprávy se mohou ukládat do telefonu až do počtu 150 textových a 50 obrázkových zpráv. Paměť telefonu nabízí deset přednastavených šablon a stejný počet obrázků. Šablony je možné libovolně upravovat a měnit. Psaní SMS zpráv je na gumové klávesnici s velkými tlačítky bezproblémové. Při psaní krátkých zpráv máte na displeji k dispozici čtyři řádky textu a celých 459 znaků. Dalo by se tedy říci, že 3510 je telefon vhodný pro milovníky SMS, psané znaky se viditelně odečítají, takže o počtu napsaných znaků máme stálé informace. Pošlete-li takto velkou zprávu na jiný telefon, je rozdělena na více zpráv a také takto účtována. Při psaní SMS je automaticky nastaveno první písmeno velké, stejně tak po tečce začnete psát velké písmeno bez nutného přepnutí fontu. Do zprávy můžete vkládat vedle písmen také symboly (stiskem hvězdičky nebo čísla 1, kde jsou nejpoužívanější symboly), vkládat můžete jména, čísla a obrázky. Vkládání emotikonů (smajlíků) Nokia 3510 nepodporuje. Telefon má vestavěnou technologii T9 v češtině pro automatické utváření slov pomocí nadefinovaného slovníku. Nokia 3510 jistě potěší každého psavce podporou české diakritiky, která i při psaní s prediktivním vkládáním textu (T9) funguje bezvadně. Jinak je psaní krátkých textovek stejné jako u ostatních Nokií, do režimu SMS se dostanete vybráním položky Zprávy v menu telefonu. Po vybrání této kategorie je na prvním místě funkce Psát zprávu, na druhém místě je Chat, třetí položkou je čtení zpráv (najednou se zobrazí tři přijaté zprávy). Na čtvrté pozici je funkce Přijaté multimediální zprávy, kde můžete prohlížet přijaté MMS. Kapacita telefonu nabízí místo pro tři přijaté MMS, odesílat multimediální zprávy z 3510 ale možné není. Formou MMS můžete přijímat fotky nebo obrázky nebo přijímat zprávy od operátora.

Telefonování

Nokia 3510 je duální, má integrovanou anténu, ale příjem signálu je tradičně na velmi dobré úrovni. I při velmi malém signálu je možné při troše štěstí uskutečnit hovor. Telefonování s novou Nokií je velmi kvalitní, mikrofon je dostatečně citlivý a zvuk reproduktoru je dobře slyšitelný i v hlučnějším prostředí. O poměrně velké kapacitě telefonního seznamu jsme již psali výše, položku v seznamu lze volit procházením v menu nebo hlasovým vytáčením, které se aktivuje po přidrženém stisku levé horní klávesy. Hlasové vytáčení funguje překvapivě dobře a spolehlivě. Také kvalitou hovoru se Nokia 3510 blíží spíše vyšším modelům finského výrobce.

Hry

Hry najdete ve stejnojmenné položce v menu. Kdo by ale v Nokii 3510 hledal tradičního hada, bude nejspíš zklamán. Had je nenávratně pryč, místo něj ale najdete jiné zajímavé a celkem zábavné hry. Na výběr máte z pěti originálních her - Kart Racing (závody motokár), známý Space Impact II, hudební hru Dance 2 Music, kdy klávesnicí chytáte černou kostičku, a jste-li úspěšní, odmění vás dívka nebo panda tancem, Link 5 jsou klasické piškvorky a poslední hrou je Bumper, kde pomocí vystřelené kuličky získáváte body za strefené cíle na hracím stole. U většiny her máte na výběr ze tří úrovní, přes WAP se můžete propojit s Nokia Clubem, kde můžete u jednotlivých her zaznamenávat nejvyšší počet dosažených bodů, nebo stahovat další úrovně her.

Další funkce

Dalšími funkcemi, které Nokia 3510 nabízí, jsou Budík a Kalendář. Obě najdete v položce Oragnizér.

U budíku je možné nastavovat pouze čas buzení, nikoliv však budicí tón. Kalendář je řešen stejně jako například u Nokie 6210, je šestiřádkový, přičemž první řádek ukazuje měsíc, rok a týden, druhý řádek první písmena dnů v týdnu (pondělí není nijak odlišeno od pátku). Ke každému dni je možné přidat časovou poznámku, mezi dny můžete libovolně přecházet, data můžete upravovat a přenastavovat formát kalendáře. Ke každému záznamu je třeba přidat jeho typ (Upomínka, Volat nebo Narozeniny).

V položce Nástroje najdete následující funkce - Spořič displeje (o něm jste se dočetli v kapitole věnované displeji), Kalkulačka se směnným kurzem pro konvertování měny, kde čísla píšete klasicky klávesnicí a matematické operace se aktivují pravým horním tlačítkem (sčítání, odečítání, násobení, dělení, druhá mocnina, odmocnina, změna znaménka, převod na domácí a cizí měnu), dále zde najdete Měřič pro odpočítávání a Stopky s novým měřením mezičasů jednotlivých kol.

WAP

Jestliže Nokia 3510 umí MMS, zákonitě musí umět i GPRS. Jak jste se dočetli výše, u tohoto telefonu chybí datový konektor, bluetooth i IrDA. GPRS se dobře hodí k připojení WAPu a také pro stahování dalších úrovní her nebo vyzváněcích tónů z Nokia Clubu.

WAPový prohlížeč je ve verzi 1.2.1 a je podporován technologií GPRS. Na internet se dostanete zvolením položky Služby, vybrat si můžete z nabídky Domů (aktivuje se přednastavená stránka), Záložky (například Club Nokia) a v položce Jdi na adresy můžete přímo přejít na zvolenou internetovou adresu. Pomocí WAPu můžete stahovat obrázkové SMS zprávy, polyfonní melodie, nové úrovně her a v neposlední řadě můžete procházet WAPovým internetem.

Hodnocení

Nokia 3510 na první pohled nepředstavuje žádnou výraznou změnu oproti předešlým modelům 3310,3330 a 3410. Její vzhled je jistě originální, ale podle našeho názoru tady designer zašel až příliš daleko a barevná kombinace telefonu není nejpřitažlivější. Vždy je tady ale možnost zakoupit si jiné kryty a telefon si doladit podle vlastního vkusu. Největším rozdílem oproti dřívějším modelům je změna NaviKey na dvě kontextové klávesy. Tato změna pohodlnosti ovládání nijak neubírá, spíše naopak. Velice praktické jsou spořiče s hodinami, automatický zámek klávesnice a různé možnosti nastavení telefonu podle vlastních potřeb. Užitečná je podpora GPRS, ale oproti své přímé předchůdkyni (3410) nemá nová Nokia aplikace JAVA.

Tento telefon si díky velkému množství užitečných funkcí najde oblibu zejména u nejmladší generace uživatelů mobilů. To jasně napovídají podporované funkce - příjem MMS, grafické spořiče displeje, polyfonní melodie a možnost psát rozsáhlé SMS zprávy. Nová Nokia rozhodně nezaostává za low-endovými telefony od jiných výrobců a vzhledem ke své ceně, 6222 bez DPH (7590 s DPH), by se N3510 mohla stát novým hitem majitelů starších Nokií 3310 a 3330.

