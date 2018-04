Nokia 3410 - mírný pokrok v mezích tradice (recenze)

Nokia moc dobře ví, co zákazníci od low-endového telefonu očekávají. Ač se to podle reakcí v nejrůznějších diskusích na internetu nezdá, jen průměrná výbava low-endových Nokií většině zákazníků stačí. Nezvratným důkazem pak je téměř drtivý náskok Nokie před konkurenty v celosvětovém měřítku. Druhá Motorola nemá ani polovinu tržního podílu Nokie a momentálně pátý Ericsson včetně svého japonského souputníka Sony má stěží čtvrtinu podílu Nokie. Pamětníci z doby před pěti lety si vzpomenou na úplně jiná čísla. Jedním z důvodů neutuchající obliby Nokií zřejmě byl legendární model 5110, který jako druhý v pořadí nabídnul jednoduché ovládání pomocí jediné funkční klávesy NaviKey. Úplně první Nokií s tímto jednoduchým způsobem ovládání pak byl model 3110. Je zřejmé, že kdo si na NaviKey zvyknul, jen nerad se s ním loučil. Ovšem všechno jednou končí a s novou řadou low-endových Nokií odchází na zasloužený odpočinek i systém ovládání NaviKey. Tedy alespoň v Evropě, v Asii se bude prodávat Nokia 3315, která tento způsob ovládání nadále používá. Našinec toužící po „modré klávese“ si buď pro tento přístroj bude muset zajet na Dálný východ, nebo může využít možností nového firmwaru pro Nokii 3310 a doplnit ji o funkce totožné právě s asijským modelem 3315. Detailní informace o této úpravě, se všemi důsledky z toho plynoucími, najdete v tomto článku. Všichni ostatní Nokia pozitivní si budou muset zvyknout na ovládání pomocí dvou kontextových kláves, a to i u dnes představeného nejlevnějšího modelu 3410.

Vzhled

Hned v první disciplíně našich recenzí Nokia neriskovala a zanechala téměř vše při starém. A to jak papírově, tak vizuálně. Abychom byli přesnější, musíme uvést rozměry této novinky, které jsou 115 x 49 x 22,5 mm a hmotnost, která je se standardně dodávanou baterií 114 gramů. Co to znamená? Nic víc, nic míň než to, že nová Nokia je téměř na chlup stejně velká jako dvojice modelů 3310 a 3330. Na rozdíl od nich je však o celých 20 gramů lehčí, za což ale může právě použitá baterie. Když se pak na oba telefony podíváte, zjistíte, že i design nové Nokie notně čerpal ze svých předchůdkyň. Samozřejmě detaily jsou jiné, to by asi neskousli ani největší příznivci značky, ale jinak je vše až nápadně podobné a často i naprosto shodné. Jiný je především design kláves, a to jak funkčních, tak alfanumerických. V prvním případě jich z výše uvedených důvodů najdete u novinky o něco víc a v druhém případě Nokia použila u 3410 netradiční spojené klávesy v jedné řadě. Kdo by měl obavy o kvalitu takto vytvořených kláves, může zůstat naprosto klidný, i v tomto směru Nokia experimentovala jen ve vzhledu, nikoliv v mechanických vlastnostech - a to je dobře.

Tradiční jsou i výměnné kryty, fungující na stejném principu jako u modelů 3310 či 3330. Výměna je jednoduchá a kryt padne telefonu jako ulitý. Neozývají se ani žádné pazvuky, kvalita zpracování je v případě nového telefonu perfektní, ovšem dlouhodobý test jsme zatím provést nemohli. Krytů bude Nokia nabízet v rámci originálního příslušenství jistě velké množství, standardně je telefon dodáván v poněkud mdlé kombinaci šedo-modro-zelené barvy se světle šedivými doplňky. Komu by se tento kryt nelíbil a nenašel by svému srdci blízký ani v rámci příslušenství od Nokie, jistě najde množství neoriginálních krytů od asijských výrobců. Stačí počkat, až na východě doladí formy a vymyslí co nejbláznivější kombinace.

Baterie

Podstatná inovace oproti rodičům. Nová Nokia potřebovala shodit přebytečné dekagramy, a proto v jejích útrobách najdete baterii Li-Ion místo dříve používané Ni-MH. Výdrž nová baterie příliš neovlivnila, podle papírových údajů výrobce vydrží telefon na příjmu až 260 hodin nebo až dvě hodiny nepřetržitého hovoru. Tyto parametry odpovídají i staršímu modelu 3310 s baterií Ni-MH. V praxi jsme papírové hodnoty neměli možnost dostatečně a objektivně ověřit, z našeho krátkodobého testu vyplývá, že na jedno nabití by měla baterie u Nokie 3410 vydržet v pohotovostním režimu zhruba pět dní. Kdo moc nevolá a ani nepíše SMS či nehraje hry, bude odměněn o něco delší výdrží baterie. Dodejme, že uložení baterie je identické s modelem 3310/3330, tedy se dvěma pojistkami a šuplíkem na SIM kartu ve spodní části telefonu.

Displej

Displej nové Nokie je trochu zvláštní. Svojí velikostí je velmi podobný starším modelům 3310/3330, ale samotné rozlišení bude podle všeho větší - přesné údaje výrobce neuvádí. Na první pohled připomíná displej 3410 něco mezi displeji Nokií 6210 a 8310. Font působí, jako by jej někdo lehce sešlápnul, proporce nemá nejlepší, ale zde jde asi jen o zvyk. Co ale překvapí, je neschopnost správně zobrazit ryze české písmeno „č“, které ve všech případech za sebou zanechává podivnou mezeru. U jiných znaků s českou diakritikou se tak neděje, stejně tak jsme se s tím nesetkali ani u jiných telefonů Nokia. Možná se jedná o drobnou chybu současného firmwaru telefonu, možná je to stigma přístroje. Za tento nedostatek nikdo Nokii hlavu neutrhne, ale ani ji nepochválí.

Displej jinak dokáže zobrazit až čtyři řádky textu, což se děje v případě čtení příchozí SMS zprávy, nebo maximálně řádky tři v případě psaní SMS zprávy nebo procházení menu přístroje. Podsvícení displeje nepatří zrovna mezi to nejlepší ze současné nabídky telefonů, ale pro běžnou práci je dostatečné. Čitelnost trochu kazí kryt telefonu, jehož integrované krycí sklíčko se pod určitým úhlem nepříjemně leskne. Naopak velmi dobré je podsvícení klávesnice, které jistě oceníte v případě příchozích hovorů, kdy se bláznivě rozbliká do rytmu vyzváněcí melodie.

Displej Nokie 3410 si můžete zpestřit klasickým logem, tak jak jej známe i z jiných telefonů Nokia, nebo nově i animovaným spořičem displeje. Animovaných spořičů je k dispozici sedm a všechny lze dle libosti editovat. Výsledný efekt pak může připomínat rotující nápis známý ze spořičů operačního systému Windows. Komu by se rotující a třeba i inverzní nápis nelíbil, může použít jeden z 22 přednastavených spořičů, mezi kterými najdeme i dvě verze hodin - digitální a analogové. Zajímavé však je, že v případě analogových hodin a nastavené češtiny telefon zobrazuje v dolním pravém rohu název dne v angličtině.

Ovládání

A jsme u nejvýraznější změny oproti předchozím low-endům z dílny Nokie. Místo jedné NaviKey a dvou směrových kláves používá Nokia 3410 ovládání dobře známé ze všech vyšších modelů telefonů Nokia. K dispozici je zelené a červené tlačítko pro příjem a ukončení hovoru, dvě směrové a dvě kontextové klávesy. Vše je asi otázkou zvyku, nám se ale jeví ovládání pomocí dvou kontextových kláves přehlednější než pomocí NaviKey. V každém případě se ale nejedná o příliš výraznou změnu, a to především s ohledem na stále velmi podobné menu telefonů Nokia. Kdo již měl s nějakou soudobější Nokií tu čest, skamarádí se s N3410 velmi rychle. Oproti 3310 není na prvním místě menu telefonní seznam, který se přestěhoval na tradiční pozici pravé kontextové klávesy. Významnou novinkou je automatický zámek klávesnice, který lze nastavit včetně časové prodlevy, kdy se má aktivovat. Zámek ale zamkne klávesnici jen v případě, že telefon je ve stavu „pohotovostního displeje“. Není-li tomu tak, nic se nezamkne a ani se neinicializuje spořič displeje. Na to je třeba dát pozor.

Telefonování a práce se SMS zprávami

Nokia má s integrovanou anténou již letité zkušenosti, a proto ani u modelu 3410 nezažije její majitel žádné významnější nepříjemnosti v příjmu signálu. Subjektivně asi lze najít telefony s větší ochotou vymáčknout ze zbytku signálu ještě použitelný hovor, ale ani s touto Nokií se do velkých problémů nedostanete. Kvalita hovoru je na tradičně vysoké úrovni a velmi dobře slyší jak majitel 3410, tak díky citlivému mikrofonu i protistrana. Zvuk reproduktoru je dostatečný i v hlučnějším prostředí. Podstatnou inovací je vnitřní telefonní seznam, na který mohli majitelé starších low-endových Nokií myslet jen v bujných snech nebo si museli pořídit TOP low-end model 3330. Oproti němu má však novinka paměť na 200 záznamů, tedy na dvojnásobek. Paměť však nabízí uložení jen jednoho čísla k jedné položce a telefon neumí zároveň pracovat s vnitřní pamětí a se SIM kartou. Jiné Nokie modelového roku 2002 touto propracovanou funkcí již disponují. Naopak zajímavá je schopnost telefonu listovat v záznamech. V nabídce je možno listovat vertikálně se třemi položkami najednou, jako je tomu u jiných Nokií, ale i jen po jedné zobrazené položce. V druhém případě si může majitel N3410 vybrat, zdali chce vidět jen jméno v gigantické velikosti nebo o něco menší, zato ale i s číslem. Nokia 3410 má profily (6) včetně časového nastavení, umí přiřadit ke jménu konkrétní vyzváněcí tón a deset čísel lze vytáčet i pomocí hlasových povelů. Vyzváněcích melodií nabízí telefon 42, z čehož je sedm editovatelných. Kombinovat je pak můžete s vibracemi a blikáním klávesnice.

Jako každá Nokia, i novinka má rodinné dispozice pro příkladnou práci se SMS zprávami. První devizou je hned klávesnice, která sice na první pohled příliš důvěry nevzbuzuje - především díky spojeným alfanumerickým klávesám - ale hned po napsání jedné textovky si ji většina majitelů tohoto telefonu začne pochvalovat. N3410 nabízí dlouhé textovky o 459 znacích, které se ale odešlou jako více zpráv. Výhodou je možnost smazat celou zprávu najednou, a to i v režimu T9. Trochu nepraktické je však vkládání méně používaných symbolů. K těm se již nedostanete mnohonásobným stiskem klávesy „1“, ale pomocí volby levou kontextovou klávesou. Pod jedničkou jsou jen nejpoužívanější znaky. Naopak ale můžete do zprávy vložit rovnou celý smajlík. Těch je v telefonu přednastavených osm a všechny lze editovat. Telefon samozřejmě umí i chat, obrázkové SMS zprávy nebo šablony pro často používané zprávy. Co zamrzí, je absence paměti na zprávy; přeci jen, tento telefon je určen především mládeži a ta, jak známo, využívá komunikaci pomocí SMS zpráv s maximální intenzitou. Být v telefonu paměť na textovky, mělo by mnoho majitelů tohoto telefonu o nirvánu postaráno.

WAP a podpora dat

Jednoduchá odpověď. První ano, druhé ne. Nokia 3410 nepodporuje datové přenosy a nemá k tomu ani přizpůsobené připojení k externímu zařízení. Infraport nebo Bluetooth by v tomto low-endu hledal jen blázen a datový konektor se v této cenové kategorii přístrojů již delší čas nenosí a nejedná se o žádnou specialitu Nokie. Naopak WAP se stává v případě Nokie hlavním komunikačním prostředkem telefonu se světem. Téměř v každé hlavní položce menu najdete funkci, která vás přímo spojí s WAPem, abyste mohli svého miláčka doplnit o nějaký obrázek, melodii či hru. Operátoři jásají, majitelé telefonu si musí rozmyslet, kolik procent svého měsíčního rozpočtu na mobil věnují samotné komunikaci a kolik stahování nejrůznějších „blbůstek“. Aby bylo lákadlo co největší, jedna položka hlavního menu je vyhrazena čistě pro stahování. Stahovat můžete obrázkové SMS zprávy, které si ale na druhou stranu můžete upravit i v zabudovaném editoru. Stahovat lze i melodie, Java aplikace nebo nové hry. V neposlední řadě samozřejmě můžete pomocí WAPu i brouzdat okleštěným WAPovým internetem, ale to je vlastně jen tak na okraj.

Další funkce

Hlavním tahákem Nokie 3410 je podpora Java - J2ME (Java Micro Edition) aplikací. Tímto fenoménem poslední doby bude zanedlouho vybaven asi téměř každý mobil, a proto lze s trochou nadsázky považovat Nokii 3410 za vizionáře. V současnosti se totiž jedná o jeden ze dvou prvních low-endů s podporou Java, a to po boku Siemensu M/MT50. Nokia 3410 disponuje pamětí o velikosti 180 Kb, což v případě Javy znamená možnost instalování zhruba tří až čtyř aplikací. Standardně je v telefonu nainstalována jedna Java hra s názvem Munkiki, která se sice tváří jako 3D, ale moc zábavná nám nepřišla. Trochu problém je spuštění této hry, telefonu to trvá trochu déle a nezkušený by si mohl myslet, že přístroj zamrznul. Hra zabírá z paměti telefonu na Java aplikace 39 kb, takže lze předpokládat, že u Nokie 3410 neplatí omezení velikosti jedné aplikace na 30 kb jako u starší a chytřejší sestry 6310i. Jiné aplikace se nám do telefonu nahrát nepodařilo, protože jsme zatím nikde žádné nenašli. Komu by se zdálo 180 kb na Java aplikace málo, musí se poohlédnout po přístroji typu Siemens SL42i, nebo dokonce SL45i. V kategorii low-endů totiž víc očekávat nemůže. I výše zmíněný Siemens M/MT50 má paměť jen o velikosti 228 kb, a tu je ještě sdílejí další funkce telefonu.

A co dále - telefonu samozřejmě nechybí kalkulačka, budík, stopky, měřič intervalů - vše hezky umístěné do samostatného hlavního menu s názvem "další funkce". Tam dále najdete spořič displeje, obrázkový editor nebo skladatele vyzváněcích melodií. Hned o jednu položku menu před "dalšími funkcemi" je menu Java aplikací, které ale najdete v základním stavu telefonu prázdné. O další položku zpět jsou hry, kterých je v telefonu pět (Snake II, Space Impakt, Bumper, Bantumi a Link5) a lze je doplnit jak o nové úrovně, tak o úplně nové hry v rámci Java aplikací. Tyto hry, aktuálně jen Munkiki, najdete v položce další hry, nikoliv v menu aplikací. Tak tomu alespoň bylo v případě testovaného telefonu. A půjdeme-li hlavním menu dále proti směru hodinových ručiček, najdeme menu upomínek, kterých se do telefonu vejde 10. Na klasický kalendář v tomto telefonu zapomeňte. A na závěr ještě o jednu pozici v hlavním menu zpět, kde je již zmíněné menu pro stahování.

Hodnocení

Nokia 3410 na první pohled nepředstavuje žádnou výraznější změnu oproti předchozím modelům 3310 a 3330. Jen kvůli vzhledu by si ale nový telefon pořizoval jen málokdo. Nová 3410 má několik vylepšení, která asi většinu majitelů starších low-endových Nokií potěší, ale jen některé donutí vyměnit telefon za novější. Z našeho pohledu lze nejvýše hodnotit přechod od ovládání pomocí NaviKey k systému se dvěma kontextovými klávesami a vnitřní paměť telefonu na 200 záznamů. Praktické jsou také vyzváněcí profily s časovým nastavením a automatický zámek klávesnice. Tyto dvě funkce však v dnešní době lze aktivovat i ve starší Nokii 3310, podrobnosti najdete v tomto článku. Všechna další vylepšení včetně podpory Java aplikací spadají do kategorie funkcí pro mládež. Při běžném používání je využijete jen minimálně, ale právě junioři a juniorky jistě přijdou nejrůznějším možnostem osobního nastavení telefonu na chuť. Kdo by si nechtěl při hodině matematiky raději hrát hru než počítat příklady nebo editovat obrázek než poslouchat učitelku. Junioři na svoji budoucnost v té chvíli asi myslet nebudou.

Velkou devizou nové Nokie je, s ohledem na tradici značky, velmi přijatelná zaváděcí cena okolo 6 500 Kč s daní za nedotovaný přístroj. To je zhruba o tři tisíce méně než při uvedení předchůdkyň 3310 a 3330 na trh. S ohledem na předpokládané zlevnění v průběhu delšího pobytu na trhu lze předpokládat, že si Nokii 3410 vybere jako svůj další telefon hodně současných majitelů Nokií 3310 a 3330. Dilema jim ale může způsobit další novinka od Nokie, model 3510. Jeho cena bude o trochu vyšší, ale výbava zase o trochu lepší, včetně podpory GPRS. Naopak v ní ale nenajdeme Java aplikace. Zájemci o novou low-endovou Nokii budou mít v příštích měsících hlavu zamotanou, protože i ceny dalších dvou modelů, konkrétně odolné 5210 a podivné 5510, klesají zhurta k hranici šesti tisíc korun, tedy nebezpečně blízko do teritoria nové 3410.

Za zapůjčení telefonu k testu děkujeme společnosti Celadon Group.