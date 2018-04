Nokia 3410 - legenda pokračuje? (první dojmy)

Low-endové Nokie jsou miláčkem obchodníků, kteří na nich skvěle vydělávají, ale i zákazníků, kteří tento telefon potřebují, aby si zajistili alespoň základní sociální postavení ve své komunitě. Kdo totiž donedávna neměl Nokii, nemohl přijímat loga, melodie, obrázkové SMSky a nemohl si měnit kryty podle nálady. Jaká to hanba, když měl někdo něco jiného než Nokii 5110, 3210, 3310 nebo 3330. Strategii finského dominátora mobilního trhu nakonec prokoukli i u konkurence, ale v té době se již staly low-endové Nokie fenoménem současné doby. Doba si však žádá své a ačkoliv i Nokia 5110 by se asi stále dobře prodávala, nastal čas na změnu, protože konkurence na rok 2002 připravuje opravdu nadupané low-endové modely. Nokia na to reagovala představením telefonů 3410 a 3510. Dnes se podíváme na první z obou modelů, jednodušší a levnější. Na CeBITu jsme měli možnost si s telefonem pohrát a vyzkoušet, jestli nám padne do ruky.

Nokia 3410 je téměř stejně velká jako předchůdce - model 3310, přesné rozměry jsou 115 x 49 x 22,5 mm, ale váží o rovných 23 gramů méně, přesto výsledná váha 110 gramů je poněkud nad konkurencí, která své low-endy poslala hravě pod 100 gramů. Vzhled telefonu Nokii v žádném případě nezapře, dominantním prvkem je stříbrné pole okolo displeje, které se se zatím představenými kryty nemění. Ano, i Nokia 3410 bude mít výměnné kryty, vedle standardní trochu mdlé šedozelené zatím výrobce ukázal tři další, ale ani tyto kryty nejsou nikterak nápadné. To model 3510 nabízí daleko bláznivější kombinace. Netradičně řešená je i klávesnice, když tlačítka alfanumerické klávesnice jsou spojena v každé řadě do jednoho bloku. V praxi jsme museli opět ocenit velmi kvalitní mechanické provedení klávesnice, ale spojená tlačítka nám příliš nevyhovovala, asi bude záležet na zvyku. Co je ale podstatnější, modrá navigační klávesa, legendární "Navi-key", je mrtvá. Někdo si hlasitě oddychne a zvolá hurá, jiný zamáčkne slzu v oku a přitlačí si svoji Nokii 3110 až 3330 ještě těsněji do dlaně. Podle nás je to krok k lepšímu, se vzrůstající výbavou již ovládání pomocí pouze jedné kontextové klávesy nestačilo. Dnes si i u low-endových Nokií budou muset majitelé zvyknout na dvě kontextové klávesy jako u vyšších modelů Nokie.

Po sejmutí krytu je jasné, který telefon stál 3410 modelem. Podobnost s 3310/3330 není náhodná. Nokii se recyklace starších přístrojů osvědčila, takže proč nepostupovat tímto směrem dál, když to zákazníci stále velmi rádi kupují. V testovaném telefonu byla použita baterie BLC-2, tedy Li-Ion článek o kapacitě 950 mAh, který by měl zajistit až 260 hodin na příjmu, nebo až 285 minut hovoru. V oficiálních materiálech se však jako o standardní baterii hovoří o článku BLC-1, který má zhruba o 100 mAh menší kapacitu. Jak již bylo uvedeno výše, 3410 má výměnné kryty, ale na CeBITu byl k dispozici jen ten originální šedozelený. Jeho sundání a nandání bylo bezproblémové, stejně jako u starších modelů 3310/3330.

A co výbava? Podrobně jsme telefon na CeBITu testovat nemohli, nejenom že bylo málo času a Nokia nebyla na výstavišti jediná, ale hlavně v případě telefonu, který jsme měli k dispozici, se jednalo o funkční prototyp, který nefungoval přesně tak, jak by to u finálního produktu mělo být. Menu telefonu bylo sice na rozdíl od Nokie 7210 již kompletní, ale telefon se při jeho procházení několikrát restartoval a přítomná dívka od společnosti Nokia byla při každém problému velmi nervózní. Největším tahákem telefonu je podpora Java aplikací, na které je v telefonu vyhrazeno místo o kapacitě 150 kb. Na první pohled málo, v reálu akorát na jednu, dvě aplikace, v případě 3410 asi nejspíše hry. Těch je v telefonu standardně pět, plus jedna v Javě, kterou však lze přehrát. Výhodou je funkce Preview, kdy si můžete novou aplikaci před stažením prohlédnout a vyzkoušet. Nokia na tiskové konferenci tvrdila, že 3410 je prvním telefonem v low-endové kategorii s podporou J2ME aplikací, bohužel Siemens představil svou M50 zhruba o hodinu dříve, a to na stejném patře jako Nokia. Možná se měli od Nokie na tiskovou konferenci Siemensu přijít podívat. Na druhou stranu je otázkou, kdo uvede svůj telefon na trh první, oba výrobci slibují termín do léta letošního roku. Možná bude Nokia i levnější, což by bylo sice proti firemní strategii uvádět na trh i jednoduché telefony za cenu konkurenčních manažerských přístrojů. Když to ale někdo kupuje… Siemens M50 má však i podporu GPRS, takže o něco vyšší cena bude ospravedlnitelná.

Nám se na Nokii 3410 velmi líbila funkce rytmického podsvícení klávesnice podle vyzváněcí melodie. S potěšením můžeme konstatovat, že barevná hudba z laciných magnetofonů vietnamské provenience je zpátky, ač tato móda pominula již před mnoha lety. Rytmické vyzvánění funguje perfektně a je jen škoda, že alespoň testovaný vzorek neměl vibrace (oficiální specifikace vibrace taktéž neuvádějí), pak by telefon mohl na stole do rytmu i tancovat. Daleko praktičtější zdá se být vnitřní telefonní seznam na 200 položek, časově nastavitelné vyzváněcí profily či stopky a odpočítávání. Telefon umí mazat i všechny zprávy najednou, ale jak velkou paměť na SMS zprávy Nokia 3410 má a jestli vůbec, to nevíme. V oficiálních materiálech se o tom nemluví, obsluha na stánku Nokie to nevěděla a testovat se nám v roamingu nechtělo. Detailní specifikace Nokie 3410 najdete v tomto našem článku, i když zatím musíte počítat s tím, že do uvedení přístroje na trh se drobnosti mohou ještě změnit.

Jaká tedy Nokia 3410 je? Není špatná, jako low-endový přístroj za rozumnou cenu (dle našeho mínění zhruba okolo 5 000 Kč) má šanci udržet fenomén Nokia dále při životě. Funkčně nás více oslovil model 3510, kterému se na zoubek podíváme v nejbližších dnech - má výraznější barevná provedení včetně různě řešených klávesnic. Nokia 3410 vedle tohoto druhého nového low-endu působí daleko decentnějším, ale také nenápadnějším dojmem. Podpora J2ME aplikací je výborný nápad, škoda že telefon nepodporuje GPRS. Nokia 3510 naopak GPRS má, ale zase neumí Javu. Výběr bude složitý. Cena Nokie 3410 zatím nebyla stanovena a termín uvedení na trh se plánuje ještě v druhém čtvrtletí letošního roku.