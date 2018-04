Nokia 3410 - jednoduchost, Java a 3D animace

Nokia vsadila, stejně jako většina výrobců v tomto roce, na podporu technologie Java, díky níž si uživatelé mobilních telefonů budou moci na své mobily nahrávat nové aplikace. I nejjednodušší (vzhledem i funkcemi) a také nejlevnější Nokia z nově představené kolekce pro rok 2002 pracuje s jazykem Java. Kromě toho však má i něco zvláštního, co jiné telefony nemají - hardwarovou podporu zobrazování 3D animací a editor obrázků. Do prodeje by se měla dostat ještě v první polovině roku 2002.

Podpora technologie Java je stejná, jako v jiných telefonech této značky. Standard Mobile Information Device Profile 1.0 (MIDP 1.0) umožní uživatelům nahrávat si na telefon nové aplikace a přizpůsobit tak přístroj svým požadavkům (například lepšími hodinami nebo další hrou). V telefonu je volných 150 kB paměti pro uložení dalších Java aplikací. Stahování lze provést přímo přes WAP. Při tom však můžete pocítit chybějící GPRS a tedy pomalejší přenos dat.

Animované screensavery, které se na mobilních telefonech stále více rozšiřují, budou na Nokii 3410 o něco zajímavější díky podpoře zobrazování 3D obrázků. Telefon zvládne vykreslovat černobílé 3D animace, které si budou moci uživatelé stáhnout ve WAPu. Program pro tvorbu těchto 3D screensaverů můžete najít na webu www.forum.nokia.com.

Pokud jde o hry, nemůže pochopitelně tento low-endový telefon připravit uživatele o zábavu. Najdete na něm pět her: Space Impact, Bantumi, Snake II, Bumper a Link5 plus jednu volitelnou v jazyce Java. Další specialitou tohoto mobilu je editor obrázků. Loga a obrázkové SMS, vytvořené na Nokii 3410 můžete také poslat jiným uživatelům s telefony Nokia, které technologii Smart Messaging podporují.

Vlastnosti telefonu Nokia 3410:

- Screensaver s hodinami a datem

- Budík opakující se denně

- Stopky a odpočítávadlo

- Připomínky: krátké textové připomínky, které můžete také poslat jako SMS

- Podsvícení blikající v rytmu vyzváněcí melodie

- Telefonní seznam v telefonu s 200 záznamy

- Konferenční hovor s podporou až pěti účastníků

- Profily měnící se podle času

- Připomínky, které se mohou zasílat jako SMS na jiný telefon

- Funkce “Smazání všech SMS“ usnadňující vyprázdnění paměti na zprávy

- SCD (Smart Content Download): umožňuje vám na WAPu prohlídnout si screensaver nebo obrázek před tím, než si ho stáhnete na telefon

- WAP 1.1 s podporou stahování

- Java2 Micro Edition

- Výdrž baterie: 55 - 260 hodin pohotovosti nebo 160 - 285 minut hovoru

- Rozměry: 115 x 49 x 22.5 mm

- hmotnost: 110 gramů