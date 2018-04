Nokia 3330 svým zákazníkům rozumí (Recenze)

Právě v těchto dnech se do prodeje dostává nový telefon od firmy Nokia. Model 3330 není ovšem novým typem v pravém slova smyslu. Jedná se o vylepšení dosavadního bestselleru tohoto výrobce – modelu 3310. Porazí Nokia 3330 v prodejních žebříčcích svou starší sestru? Předpoklady pro to rozhodně má.

Poznáte ji?

Nokia 3330 je dobře maskovaná novinka. V obchodě ji snadno přehlédnete v domnění, že se jedná o současný model 3310. Oba dva modely jako by si z oka vypadly. Zkoumáním zevnějšku rozdíl nezjistíte, pro odpověď musíte vyjmout baterii a až z výrobního štítku zjistíte, o jaký model se jedná. Rozdíly jsou v možnostech, které oba telefony svým uživatelům nabízí. Novinka není o nic ochuzena, naopak přináší několik zajímavých funkcí, které její sestře chyběly. Parametry jako jsou rozměry, váha, baterie a výdrž, má Nokia 3330 identické s modelem 3310, který jsme pro vás recenzovali v tomto článku .

Někoho možná zklame skutečnost, že se jedná jen o vylepšení starého modelu, nikoliv o opravdovou novinku. Firma Nokia v tom ovšem není sama. Stejně se k zákazníkům zachovala například Motorola s uvedením modelu T2288R, který se od původního modelu T2288 liší jen v několika funkcích. Podobnou analogii je možno nalézt i u firmy Ericsson a modelů A2618s/ A2628s.

Co je na 3330 nového

WAP

Nejpodstatnější inovací, kterou Nokia 3330 přináší, je implementace wapového prohlížeče. Prohlížeč pracuje ve standardu WAP 1.1 a nabízí všechny možnosti, které od něj můžeme očekávat. V menu telefonu jej najdete na poslední či předposlední pozici, podle toho, jestli vaše SIM karta podporuje SIM toolkit. Pro připojení je možno vytvořit několik nastavení, pro každého z operátorů jeho vlastní. Tato možnost je velmi příjemná pro uživatele s více kartami. Telefon podporuje službu nastavení pomocí textové zprávy , kterou u nás nabízí operátor Oskar. Při připojení je možné zvolit domovskou adresu WAPového portálu, jednu z uložených záložek nebo přímo konkrétní adresu. Mezi záložkami nechybí od výrobce nastavená adresa Nokia Clubu.

Práce s prohlížečem je bezproblémová. K zobrazení textu slouží 3 řádky, další řádek je určen ovládacím příkazům klávesy Navikey a horní řádek zobrazuje název stránky. Potvrzení zvoleného odkazu je možné provést buď pomocí tlačítka NaviKey, které ale nabídne celé menu možností (musíte znovu potvrdit volbu), nebo jednodušeji klávesami „1“ a „3“. Spolu s klávesou „C“ to jsou všechna tlačítka, která pro práci s WAPem potřebujete. Při použití WAPu v síti Eurotel podporuje telefon přenosovou rychlost 14,4kbps, což práci příjemně urychlí.

Telefonní seznam

Další podstatnou inovací Nokie 3330 je vnitřní telefonní seznam s kapacitou 100 záznamů. Tuto novinku nejvíce ocení majitelé starších SIM karet Eurotelu, které mají méně než 100 pozic. S oběma seznamy je možno pracovat současně, telefon dokáže obsluhovat oba najednou. Jediné omezení se týká ukládání čísel do paměti, kde není možné u každého jednotlivého čísla zvolit, zda si přejete uložení na kartu SIM nebo do paměti telefonu. Kam se budou čísla ukládat, určuje nastavení v základním menu. Mezi seznamy lze kopírovat jak jednotlivá čísla, tak celý seznam najednou. Při ukládání telefonních čísel do paměti telefonu může uživatel využít až 16 znaků pro jméno a číslo může být až 30 znaků dlouhé. Jméno je možné zadávat i s diakritikou, ovšem se záludností češtiny se Nokia vypořádala zajímavě. Pokud zadáte jméno bez diakritiky, máte k dispozici celých 16 znaků, pokud ovšem zvolíte například dlouhé é, tak vám místo jedné pozice ubere dvě. Ještě náročnější je například „ď“, které zabere celé 4 pozice.

Další atraktivní možnosti z předchozího modelu 3310 zůstaly zachovány. K osmi telefonním číslům je možno přiřadit hlasový povel pro vytáčení. Stejně tak můžete jednotlivým záznamům přiřadit různý tón pro vyzvánění, což zjednodušeně nahrazuje skupiny volajících.

Hry

Pro velmi širokou skupinu uživatelů Nokie 3330 bude nejpodstatnější novinkou inovace právě v menu her. Nokia 3330 má pět her. Čtyři jsou stejné jako u starší sestry 3310, tedy Snake 2, Pairs 2, Bantumi a Space impact. Novinkou je hra Bumper, která se snaží napodobit velmi populární Pinball. V základním nastavení má uživatel k dispozici dva stoly, tzv. hadí a golfový.

Nebyla by to ale Nokia, kdyby nepřidala nějakou revoluční novinku. Pět her jistě potěší leckterého hráče, ale po nějaké době každá hra omrzí. Nokia je první, která hráčům nabízí dohrání dalších úrovní her. Jiné firmy o této možnosti již dlouho mluví, ovšem Nokia činí. V menu her najdete položku Služby her, po jejímž vybrání se telefon automaticky připojí přes WAP ke speciálnímu hernímu serveru Nokie. Zde si může uživatel vybrat stažení nových úrovní her nebo předat výsledky svého snažení do žebříčku nejúspěšnějších hráčů. Zatím je k dispozici po jedné úrovni pro hry Snake 2, Space inpact a také pro novinku, hru Bumper. V dohledné době jistě přibudou i další úrovně. Stažení nové úrovně je velmi svižné a nezabere více než tři minuty spojení.

Další drobnosti

Nokia 3330 přináší oproti své sestře, Nokii 3310 ještě několik dalších drobností, které zpříjemní práci s telefonem. Praktickou novinkou je přidání možnosti nejdříve vibrovat a pak zvonit. Nokia 3310 mohla buď vibrovat, nebo nikoliv. Takzvané inteligentní vibrace nejprve dlouze zavrní a až poté se k nim přidá vyzváněcí tón. Toto nastavení je možné zvolit pro každý profil samostatně, a tak určit, jak se má telefon v jednotlivých režimech chovat. V souvislosti s profily nabízí Nokia 3330 ještě další novinku, která již nemá tak praktický význam, ale jistě potěší mnoho zákazníků. Uživatel má možnost přiřadit ke každému z profilů symbol, který na displeji nahradí logo operátora. Tuto možnost má ovšem i Nokia 3310. Kde je tedy ona novinka? Symbol profilu může být animovaný! Oficiální název této designérské speciality se nazývá – Animovaný šetřič obrazovky. Animovaných symbolů je celkem 6 a jsou doplněny o dalších 8 symbolů statických. Drobnou vadou na kráse je skutečnost, že animovaný symbol provádí nějakou akci jen pár minut a pak zamrzne do statického symbolu.

Koupit, či nikoliv?

Nokia 3330 přináší oproti své předchůdkyni několik nových funkcí. Některé jsou praktické, jiné pouze doplňují množství specialit, pro které je Nokia právě Nokií. Kdo má Nokii 3310 a nepotřebuje WAP, interní telefonní seznam a další z her, nepotřebuje ani Nokii 3330. Komu naopak absence výše zmíněných vlastností chyběla, má nyní možnost své tužby naplnit. Největším nedostatkem telefonu se může zdát cena. Deset tisíc korun za Nokii 3330 v předplacené sadě Eurotelu či Paegasu je poměrně vysoká částka. Mnozí namítnou, že za stejné peníze mohou mít 2 až 3 konkurenční low-end telefony, které Nokii 3330 předstihnou rozměry, váhou a často i funkcemi. Nebo mohou oprávněně podotknout, že za částku o několik tisíc nižší mohou získat telefon z vyšší kategorie, jako Sony J5, Alcatel 501 nebo nejnověji Panasonic GD93. Nokii 3330 ale nemůžeme srovnávat ani s jednou výše zmíněnou skupinou telefonů. Nokia si vytvořila kategorii sama pro sebe. Zákazníci ocení jednoduché ovládání, které přechází z modelu na model, nedají dopustit na různé specialitky ohledně vlastního doladění telefonu. Výměnné kryty, loga, obrázkové SMS, nejnověji animované symboly profilů, to vše dělá z Nokie svébytný fenomén, za který jsou zákazníci ochotni platit nadsazené sumy. Kdo Nokii nemá rád, tak ho nepřesvědčí ani nejnovější model 3330. Naopak kdo na Nokii nedá dopustit, má podle svých osobních kritérií možnost udělat si radost. Nokia svým zákazníkům rozumí.

Podle informací z českého zastoupení společnosti Nokia se ve třetím čtvrtletí tohoto roku objeví na trhu plnohodnotný "CarKit" pro telefon Nokia 3330.