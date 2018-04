Bláznivý crashtest. Nezničitelná Nokia proti rozžhavené kouli

Že na videoserveru YouTube dokáže prorazit mnoho zvláštních nápadů, jsme se přesvědčili v minulosti už mnohokrát. Najdou se tací, kteří nové telefony předních výrobců topí ve vodě, mlátí do nich kladivem, drtí je mezi magnety, střílí do nich či je používají místo brzdových destiček v autě. Kreativitě se zkrátka meze nekladou. V případě série „Red hot nickel ball“ (niklová koule rozžhavená do ruda) jde však o trochu jiný koncept.

Autor se totiž dlouhodobě věnuje testování, jak různě předměty reagují na kontakt s rozpálenou kovovou koulí. Videa samozřejmě nenesou jakoukoliv informační hodnotu, jejich účel je zejména pobavit. Takovýmto způsobem už autor roztavil plastelínu, meloun, obří gumové medvídky, stavebnici lega a spoustu dalších. Ačkoliv se jedná o poměrně zvláštní druh zábavy, videa zhlédly už miliony diváků.

Nyní přišla v tomto testu na řadu i legendární Nokia 3310. Tento telefon bývá označován za nezničitelný model. Nokia 3310 však samozřejmě kontakt s rozžhavenou koulí nepřežije a na konci testu z ní mnoho nezbude. Minimálně jakožto důkaz o smrtelnosti telefonu poslouží video velice dobře, i když se v komentářích nalezla celá řada lidí, kteří tvrdí, že jde o podvrh.