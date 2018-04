Nokia 3310 versus Nokia 3210 (srovnání)

Nokia 3310 se ještě před svým uvedením na trh stala velmi diskutovaným fenoménem. Této novince na stránkách Mobil serveru věnujeme v posledních několika dnech dost místa. Dnes se k ní přesto opět vracíme. Ovšem ani ne tak k telefonu samotnému, ale spíše k jakémusi srovnání tohoto typu s jeho předchůdkyní - Nokií 3210. Co je na 3310 nového a co naopak zůstává beze změn? V čem se vlastně tyto dva telefony od sebe liší? To se dozvíte na následujících řádkách.

Shodné rysy

Nejprve si přiblížíme, v čem se oba dva modely podobají. Na první pohled patrná shoda je absence antény, která se schovává pod zadním krytem telefonu. Další společná vlastnost obou dvou modelů je možnost výměny předního i zadního krytu, tzv. X-Press On.

Výměna samotných krytů je také téměř stejná. Zatlačíte na pojistku ve spodní části zadního krytu a tahem směrem vzhůru jej vysunete. Přední kryt je pouze nacvaknutý, tudíž k jeho sundání stačí použít trochu síly. K malé změně dochází v případě výměny předního krytu (viz. níže).

To že oba mobily fungují jak v pásmu GSM 900 MHz, tak i v pásmu GSM 1800 MHz je již téměř zbytečné zmiňovat. Displej je naprosto totožný. Ovládání telefonu a celý systém menu nedoznal také žádných změn. Vzhled a posloupnost menu, funkce v něm obsažené jakoby 3210 z oka vypadly.

Prohlédnete-li si obě Nokie pořádně a zblízka, jistě vám neuniknou velmi podobné tvary a styl designu - např. lemování okolo displeje a ovládacích tlačítek, zasahující až do horní časti přístroje. Také téměř stejná, stříbrná klávesnice se nedá přehlédnout, stejně jako tlačítko na zapínání / vypínání telefonů (Nokia 3310 má tlačítko na vypnutí / zapnutí větší a eliptické, zatímco 3210 malé, kulaté. Ale jinak - žádný rozdíl).

Čas na změnu

První změnou, patrnou na první pohled je samozřejmě velikost. Nová Nokie 3310 je o 10,8 mm kratší, o 2,5 mm užší a v nejvyšším bodě o 0,5 mm nižší, než její předchůdkyně. Také váhový rozdíl se standardně dodávanou Ni-MH bateríí činí o 18g méně, ve prospěch 3310. V případě dokoupení Li-Ion baterie se váhá sníží ještě o dalších 22g. celkový rozdíl tedy může být až 40g, což už je v kapse znát.

Když už byla řeč o baterii, je třeba se zmínit o jejím uchycení k telefonu. Nokia 3210 má pojistku proti uvolnění na samotné baterii, na vrchu. Při každém vyjmutí či vložení baterie je nutné na ni ze shora zatlačit. U 3310 je naopak zajištění proti nechtěnému uvolnění na zadní stěně mobilu, v její spodní části. A to v podobě dvou tlačítek, umístěných proti sobě, která se musí současně stisknout, směrem od sebe a tím lze baterii jednoduše vyndat.

Jak již bylo naznačeno, další změnou je způsob výměny předního krytu. Zatímco u Nokie 3210 je nutné přední kryt uvolnit nejprve v horní části telefonu a dále pokračovat směrem dolů, u 3310 je postup opačný. Nejprve uvolníte kryt dole u postupujete nahoru. Způsob nacvaknutí krytu zpět je přesně opačný. Z vlastní zkušenosti však mohu potvrdit, že u 3310 je výměna krytu podstatně jednodušší, než u předchozího modelu. (nemusíte použít tolik hrubé síly).

Umístění slotu se SIM kartou je také rozdílné. Starší model jej má pod bateríí, u nového modelu je SIM karta umístěna ve spodní časti mobilu, hned pod zadním krytem. Po softwarové stránce je nová 3310 obohacena o několik nových funkcí, jako je např. Chat, upomínky, screen saver, přizpůsobení profilů a další, viz. recenze.

Nyní přistupme k přímému porovnání na základě konkrétních údajů.

Vlastnosti: Nokia 3210 Nokia 3310 Rozměry (výška / šířka / hloubka) v mm 123,8 / 50,5 / 16,7-22,5 113 / 48 / 22 Váha (se standardní baterií) 151 g 133 g Výdrž - V pohotovosti (Stand-by) 55 - 260 hodin 55 - 260 hodin Výdrž - Hovor (Talk time) 150 - 270 minut 150 - 270 minut Hlasitost reproduktoru 103 cc 97 cc Kapacita seznamu v telefonu 0 0 Kapacita editoru zpráv 160 znaků 459 znaků Obrázkové zprávy / Počet ANO / 3 ANO / 13 Blokování hovorů (přes menu) NE ANO Počet vyzváněcích tónů 38 35 Možnost vytvoření vlastní melodie / Počet ANO / 2 (1 vlastní + 1 přijmout) ANO / 7 Výpisy hovorů - Volané / Přijaté / Zmeškané 8 dial / 8 rec. / 8 mis. 20 dial / 10 rec. / 10 mis. Hlasové vytáčení / Počet NE ANO / 8 záznamů Chat NE ANO Screen savery / Počet NE ANO / 13 Upomínky / Počet NE ANO / 10 Nastavení profilů NE ANO Hry 3 (Had, Rotation, Pexeso) 4 (Had II, Space Impact,Pairs II, Bantumi) Šablony / Počet NE ANO / 8 (5 + 3 vlastní) Smajlíci / Počet NE ANO / 8 (5 + 3 vlastní) Hodiny / Datum ANO / ANO ANO /ANO Budík ANO ANO Kalkulačka ANO ANO Odpočet NE ANO (max. 23 h 59 min) Stopky NE ANO

Jak je patrné z tabulky, Nokia 3310 prošla vývojem a může se pochlubit spoustou zajímavých, nových funkcí, o které byla 3210 ochuzena.

Co se týká vzhledu samotného, výrobce si s ním moc hlavu nelámal. S trochou fantazie by se dalo říci, že Nokia 3310 je designově někde mezi 3210 a 8210. Jedná se v podstatě o jakousi 3210i, v novém hávu. Pokud jste snad dosud nevěděli, který model si máte koupit, tak nyní už v tom asi máte jasno.