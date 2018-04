Test: Nová Nokia 3310 je jen odkazem na legendu

Novodobá Nokia 3310 rozdělila fanoušky finské značky na dva tábory. Jedni retro telefon vítají s nadšením, druzí mluví o laciném marketingovém tahu. Nová 3310 totiž nemá s tou původní kromě jména v podstatě nic společného. Mobilní legendou se inspiroval design, ale jinak je tu vše jinak.

Nokia 3310 je totiž obyčejným mobilem dnešní doby a z řady vystupuje právě jen vzhledem, díky kterému je snadno identifikovatelná a lidé v záplavě tlačítkových telefonů anonymních tvarů v obchodě jistojistě zamíří právě pro tento model. A to i přesto, že je trochu dražší než odpovídající jiné telefony. Vždyť Nokia 222, ze které tento kousek technicky vychází, stojí oficiálně 1 390 korun, Nokia 3310 je o dvě stovky dražší. Ale tento příplatek většina zájemců řešit nebude.

Plusy a mínusy Proč koupit? malé rozměry a nízká hmotnost

solidní zpracování

přijatelná cena

výborná výdrž baterie

Proč nekoupit? nepohodlné ovládání

jen průměrná kvalita hovoru

špatný fotoaparát Kdy? V prodeji Za kolik? 1 599 Kč

Na druhou stranu to, že je 3310 vlastně převlečeným obyčejným modelem s prostředím S30, je tak trochu škoda. Jednoduchost a přímočarost někdejšího modelu je ta tam a některé vlastnosti novinky tradičnímu modelu prostě rozhodně neodpovídají.

Takže co je to vlastně zač?

Dnešní Nokia 3310 je prostě obyčejný telefon, jaké pod touto značkou najdeme už hezkou řádku let. Technicky je to jen převlečená Nokia 222, přístroj dostal nový kabát a tím to v podstatě končí. Novinka tak má tenkou konstrukci a na dnešní poměry relativně základní výbavu, která však majitelům a uživatelům původního modelu stejně může přijít zbytečná. Grafické menu, fotoaparát i nový způsob ovládání mohou být prvky, které vlastně ani řada uživatelů nechce.

Chceme tím vlastně říci, že nová 3310 není přístrojem, který by si šli koupit ti, kdo dodnes používají původní model. Je to prostě stylový retro telefon, pro který zamíří uživatelé z nostalgie. Někdo si jej pořídí jako svůj hlavní přístroj, někdo třeba jako záložní telefon nebo telefon na víkendy, kdy se nechce nechat rušit smartphonem.

Je opravdu tak stylový?

Nám se design nové 3310 líbí, vtipně odkazuje na původní model a přitom jde i svou vlastní cestou. Hlavní barva, tmavě modrá, ve které se 3310 prodává, odpovídá základní barevné variantě sedmnáct let starého modelu. 3310 pak lze koupit i v dalších barevných variantách, ale je tu jeden háček – o určitý prvek stylovosti původního typu totiž nová 3310 přišla, protože nemá výměnné kryty. Tedy, on by i čelní kryt sejmout šel, ale už to nejde tak hladce jako u původního modelu a je k tomu zapotřebí nějakého nástroje. A upřímně, už jenom sundat zadní kryt baterie je o nervy a zlámané nehty. Kryt tu drží velmi pevně a doslova se nechce pustit.

Takže je nová 3310 bytelná?

No, rozhodně ne ve smyslu toho, jak to bylo u starého modelu. Nový typ působí i díky nízké hmotnosti a použitým materiálům velmi subtilně. Krásně padne do ruky a je velmi lehoučký, což je zásadní rozdíl proti legendě. Na druhou stranu na kvalitu zpracování si určitě nemůžeme stěžovat, ta je perfektní. Odolnost telefonu jsme však zatím nezkoušeli, nicméně se domníváme, že na dnešní poměry by mělo jít o velmi trvanlivý přístroj. Vzhledem k nižší hmotnosti by se nemuselo plastové tělo rozkřápnout po prvním pádu na zem a 3310 by měla něco vydržet.

Jak se ovládá?

To je asi největší problém nové 3310. Ovládá se totiž špatně. A ti, kdo si pamatují původní model nebo jej dokonce stále ještě používají, to potvrdí dvojnásob. Ovládání nové 3310 totiž zapomnělo na původní recept jednoduchosti a snaží se být univerzální a poplatné dnešní době. A to je velká škoda. Myslíme si, že kdyby Nokia udělala opravdu primitivní telefon s jednoduchým ovládáním původního modelu, který si v podstatě vystačil se třemi tlačítky, bylo by to skvělé.

Novinka má totiž ovládacích tlačítek nepočítaně: je tu směrový kříž s potvrzovacím středem (to je tedy 5 tlačítek) a vedle něj tlačítka pro přijetí a odmítnutí hovoru a také dvě kontextové klávesy (čtyři tlačítka). To je celkem devět tlačítek, která tu jsou rozeseta na ploše snad menší, než tři tlačítka původního modelu. A v tom tkví zásadní problém: kdokoli s většími nebo trochu „nemotornýmí“ prsty bude mít s ovládáním zásadní problém. Směrový kříž se nedá tisknout jinak než nehtem, jak je titěrný, větší prst snadno s potvrzovacím středem zmáčkne i některý ze směrů kříže, což volbu změní a uživatel bude zmaten. Podobně jsou od sebe velmi málo odlišena kontextová tlačítka a ta pro ovládání hovoru, je snadné se splést a zmáčknout jiné. To je něco, co stará 3310 nezná, tam se splést nešlo. Mačkalo se tlačítko jediné a jak to náramně fungovalo.

Dávno pryč je také tradiční dvojhmat na zamčení klávesnice telefonu. Teď je potřeba položku pro zamknutí nastavit na první řádek rychlého menu pod levou kontextovou klávesu. Pak lze klávesnici zamknout tak, že uživatel stiskne levou kontextovou klávesu a potvrzovací střed. Odemčení je složitější, vyžaduje dvojí stisk tlačítka pro ukončení hovoru a následně stisk levé kontextové klávesy.

Orientaci neprospívá ani „moderní“ grafické menu s v podstatě náhodným počtem položek a nesrozumitelnými ikonami. A i struktura řádkového menu o úroveň níže může být pro mnoho uživatelů matoucí. Najít něco v nastavení tohoto přístroje není jen tak. Ještě že se toho vlastně moc nastavovat nemusí nebo to vůbec nejde.

A jaké funkce tedy telefon má?

Především funkce pro volání a psaní SMS. Po dlouhé době jsme si například díky Nokii 3310 zkusili psát SMS s predikcí T9 a funguje to překvapivě dobře. Slovník je kvalitní a dobře vyladěný, tady nemáme výhrady. Pohodlná pro psaní je tentokrát i klávesnice, byť opět kvalit té u historické 3310 z hlediska přesnosti a odezvy nedosahuje. Paměť na telefonní čísla má kapacitu 1 000 kontaktů, horší pak je, jak je do telefonu dostat. Přenos přes Bluetooth z androidího telefonu totiž nebyl moc spolehlivý, u některých přístrojů zkolaboval, jinde se zase nepřenesly všechny položky kontaktů.

Co se volání týče, je dobré zmínit, že se Nokia 3310 prodává i jako dvousimková, ale u operátorů jsou k dispozici modely jen s podporou jedné SIM. Samotné volání s 3310 také není kdovíjaký zážitek: oproti moderním smartphonům se superčistým zvukem je sluchátko 3310 dost chraplavé a těžko se na něm nastavuje ta správná hlasitost. Při každém hovoru v různých podmínkách je třeba ji seřizovat, což je vzhledem k ovládání miniaturním ovládacím křížem k vzteku. Něco jako potlačování okolního hluku samozřejmě 3310 nezná.

Vyzvánění i zvuk ze sluchátka při hovoru mohou být hodně hlasité, ale slabé jsou vibrace. Za pozornost stojí i takový detail, jako že telefon používá miniSIM velikost SIM karty. Většina uživatelů tedy bude potřebovat nějakou redukci.

Telefonu nechybí internetový prohlížeč a „obchod“ s aplikacemi od Opery, ale obojí je jen nouzové řešení třeba pro vyhledání jízdních řádů nebo nějakého důležitého kontaktu. Telefon podporuje jen EDGE data a jakékoli akce na webech tak trvají velmi dlouho. A na barevném displeji s úhlopříčkou 2,4 palce není prohlížení webového obsahu komfortní. Relativně dobrá je však čitelnost displeje na slunci. Java aplikace z Opera Mobile Storu se dají instalovat jen na paměťovou kartu, k jejímuž využití se ještě dostaneme.

Telefon má dále hudební přehrávač, FM rádio, nechybí tradiční aplikace jako kalendář, poznámky, kalkulačka, budík nebo hlasový záznamník. Hitem má být hra Had, která má v matici ikon základního menu prominentní pozici hned vpravo od středové ikony zpráv. Ale moderní pojetí hada opět vlastně postrádá onu jednoduchost a přímočarost původní hry – had tu totiž mění směr nikoli vždy o 90 stupňů, ale v podstatě libovolně. Volnost pohybu trochu kazí dojem z oné retro-hry. Ale samozřejmě had zabaví. Stejně tak i pár dalších vestavěných her nebo javové hry od Gameloftu.

Má i fotoaparát?

Ano. Má rozlišení 2 megapixely, nemá automatické ostření a doplněn je přisvětlovací diodou. Kvalita snímků je však na dnešní poměry doslova tragická, foťák tak spíše poslouží jako obrazový zápisník než k zachycení snímků pro jakékoli další použití.

Jenže s tím se pojí další nedostatek – snímků se do vnitřní paměti vejde jen několik, zhruba devět, takže kdo chce foťák alespoň občas použít, musí si pořídit paměťovou kartu. V balení s telefonem není.

A co výdrž baterie, vydrží měsíc?

Měsíc je pouze teoretická výdrž a k té se v praxi nepřiblíží snad žádný telefon. Ale oproti dnešním smartphonům je samozřejmě výdrž doslova obrovská. Baterie s kapacitou 1 200 mAh stačí na mnoho a mnoho dnů provozu. My jsme telefon nabili na začátku našeho testu a po osmi dnech testování ukazatel stále ještě hlásil asi 40 % baterie – to je opravdu vynikající výsledek, který znamená, že v praxi nebude mít mnoho uživatelů problém se dostat na dva týdny výdrže na jedno nabití.

Finta je samozřejmě v tom, že neexistuje moc způsobů, jak telefon vybít. Onen týden testu tak znamenal v praxi asi něco přes hodinu telefonních hovorů. Kdo volá více, musí počítat s tím, že se mu telefon bude vybíjet rychleji, protože volání je energeticky asi tím nejnáročnějším, co bude běžný uživatel s 3310 dělat. Další možností, jak telefon rychleji vybít, je hrát třeba onoho Hada. Nabíjení probíhá pomocí klasického microUSB konektoru.

Mám si ji koupit?

Pokud Nokii 3310 chcete, běžte si pro ni. Není to ten „starý dobrý“ telefon, ale v záplavě nerozpoznatelných obyčejných modelů je to přístroj, který jasně vystupuje z davu. A alespoň teď zpočátku jeho rozšíření budí i velkou pozornost.

Nová 3310 však nenahradí starou 3310. Moderní verze bohužel přináší řadu kompromisů a ústupků, které sice vypadají moderně, ale přístroj je vlastně nepotřebuje a komplikuje se tak jeho ovládání. Ovládání je pak zcela nevhodné pro lidi s velkými prsty nebo pro starší osoby. Mladší uživatel hledající obyčejný telefon nebo „rezervní“ kousek by však měl být s 3310 v rámci možností spokojen.

Cena necelých 1 600 korun není na poměry obyčejných telefonů nízká, ale příplatek jen asi 200 korun oproti stejně vybavené Nokii 222 není nijak dramatický. 3310 je ikona, a i když nový model nemůže v podstatě sedmnáct let starý typ nahradit, je to dnes jeden z mála originálních mobilních telefonů. A to se počítá.