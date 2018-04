To se Nokii povedlo. Legenda 3310 je zpět, baterie vydrží až měsíc

Tisková konference Nokie byla v neděli zcela jistě nejočekávanějším představením v Barceloně. Konkurence sice měla akce větší a ukázala špičkovější smartphony. Jenže návrat legendární značky, která uhynula pod křídly Microsoftu, aby znovu vstala z popela, je prostě příběh jako hrom.

A Nokia dobře ví, jak na trh zpátky naskočit. Zde je ale nutné uvést, že smartphony produkuje společnost HMD Global, která má licenci na značku Nokia. Výrobu zajišťuje Foxcon. A Nokia? Ta opravdová finská Nokia byla na tiskovce hodně vidět. Až jsme měli pocit, že HMD Global a Nokia jsou tak blízcí příbuzní, jak jen to je možné. Na tiskovce mluvil šéf Nokie i HMD Global a tak nějak splývalo, co je licenční logo Nokia a co je Nokia samotná. Mimochodem, vše o novinkách je na internetových stránkách přímo Nokie, a to i v češtině.

V každém případě se Nokia prezentovala trojicí smartphonů, kterým se budeme věnovat samostatně a pak ukázala to, o čem se intenzivně mluví posledních čtrnáct dnů. A to, u čehož se okamžitě vytvořila obrovská fronta novinářů, je Nokia 3310. Tedy jeden z nejdůležitějších a nejúspěšnějších mobilů historie. Nokia použila staré označení a použila i původní design.

Kdo čekal tvrdé retro, bude zklamán. Nová 3310 si z té původní půjčila v podstatě jen základní křivky, zbytek je moderní, tak, aby se telefon prodával a byl i funkční v současné době. Označení je stejné, vzhled jasně odkazuje a i některé funkce vzpomínají na legendární model z roku 2000. Ostatně rozdíl v designu si můžete prohlédnout na fotografiích, kde porovnáváme oba modely. Jednu starou Nokii 3310 jsme totiž v šuplíku našli, koupili baterii za 250 korun a telefon šlape jako hodinky.

Nokia logicky, pokud nechtěla vyrobit model jen pro „retro hipstery“, musela mnohé z původní 3310 změnit. Novinka má proto barevný displej s úhlopříčkou 2,4 palce, který je výrazně větší. Tudíž se na něj vejde mnohem víc informací. Změnila se i klávesnice, především už zde není minimalistické historické ovládání pomocí dvou šipek a jediné funkční klávesy Navi Key. Nová 3310 má čtyřsměrovou klávesu s potvrzováním a i kontextová tlačítka.

Přestože to je v kontextu staré Nokie 3310 moderna, tak se přiznáme, že obyčejný mobil jsme už dlouho v ruce neměli a i toto modernější ovládání je proti smartphonům s dotykovým displejem stále slušné retro. Ale funguje to, telefon se ovládá pohodlně a to, co má umět, to umí dobře. Jen ťapat na displej nemá cenu.

Výbava odpovídá tomu, že nová Nokia 3310 je prostě obyčejný mobil. Umí telefonovat, umí psát zprávy. Má základní internetový prohlížeč, ale jen 2G data. Má i základní foťák, ale jen s 2Mpix snímačem. Má hry včetně legendárního hada pod vlastní ikonkou v menu, ale ten má nový design a je barevný. Má i původní vyzváněcí melodii Nokia Tune. Baterie je výměnná a výměnný je i zadní kryt. Přední bohužel.

Jedna z barevných variant se pak hodně přibližuje modro-šedému originálu z dávných mobilních dob. Žlutá verze je hodně ostrá, bílá moc nenápadná a tak se nám nejvíc líbila sytě oranžová varianta.

Prostě obyčejný slušný mobil, který na příjmu vydrží podle výrobce až měsíc. To za předpokladu, že bude jenom ležet na stole, ale i to je dobré pro každého, kdo potřebuje záložní mobil. V praxi nebude nová 3310 potřebovat nabíječku dřív než za týden. Proti smartphonům velká výhoda.

Z výbavy stojí za pozornost rádio a MP3 přehrávač, ke kterým ladí klasický jack na sluchátka. Vnitřní paměť je miniaturní, ale telefon podporuje paměťovky, takže z něj může být i „iPod“ nebo „Walkman“ - jak chcete.

Nokia 3310 se bude prodávat i na českém trhu, termín uvedení ale zatím neznáme. Vystavené vzorky byly předsériové a bylo to na nich trochu vidět. Prodej by i tak měl být zahájen do konce prvního pololetí. Cena by se měla pohybovat okolo 1 600 korun včetně daně, což není úplně málo, ale ani ne tolik, aby se z 3310 nemohl opět stát prodejní hit. S nostalgií se totiž dobře obchoduje a když se to nepřežene, tak to ani neurazí. A to je i případ tohoto modelu.

