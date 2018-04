Nokia 3310 má nový firmware

Nokia začala prostřednictvím autorizovaných servisů distribuovat novou verzi firmwaru pro mobily Nokia 3310. Tato verze má označení 4.23 a nahrazuje předchozí verzi 4.18. Nový firmware je podle zpráv výrobce stabilnější a přidává mobilu několik nových funkcí.

Novou verzi firmwaru si můžete nechat nahrát zdarma v autorizovaných servisech Nokie. Jestliže máte mobil v záruce, nahrají vám firmware v servisu zdarma. Stačí pouze obsluze servisu tvrdit, že vám mobil zamrzává, případně že občas vyskočí z libovolné nabídky do základní obrazovky. Neříkejte, že se mobil samovolně vypíná – servisní technici by mohli pojmout podezření na špatnou klávesnici nebo kontakty a mobil by si mohli ponechat až na několik dní.

Aktuální verzi firmwaru ve svém mobilu zjistíte snadno. Napište kód *#0000#. Na prvním řádku (po písmenu V) je vypsána verze firmwaru v telefonu. Do základní obrazovky se dostanete stiskem klávesy C.

Jestli se těšíte na to, že s novým firmwarem budete moci využívat český slovník T9 (který spolehlivě funguje v Nokiích 6210), máte smůlu. Zdá se, že toužebná očekávání českých teenagerů vývojáři Nokie nevyslyšeli – firmware pro Nokie 3310 verze 4.23 český slovník pro T9 neobsahuje. Neoficiální zprávy naznačují termín uvedení tohoto slovníku jako květen tohoto roku. Jenže takovéto prohlášení se objevuje od loňského podzimu přibližně každý měsíc – po těchto zkušenostech mu rozhodně nelze přikládat téměř žádnou váhu.

Nové funkce, které přináší firmware verze 4.23, se týkají především textových zpráv. Při psaní textovek telefon automaticky přepíná mezi velkými a malými písmeny. V praxi to znamená, že po každé tečce (pokud nenásleduje číslice) je první písmeno velké, další písmeno se automaticky napíše malé. Rozšířen byl i anglický slovník pro systém T9 – výrobce přidal několik nových slovíček. Praktická je i funkce odeslání telefonního čísla ze seznamu prostřednictvím textové zprávy. Tato možnost se uživatelům nabízí přímo při procházení telefonního seznamu.

Mobil Nokia 3310 měl v minulosti se staršími verzemi firmwaru problém. Úplně první 3310, označované ještě jako testovací modely, měly firmware verze 3.10. Tento firmware byl hodně nestabilní a pro praktické používání nevhodný. Přestože šlo o vývojové verze, spousta mobilů s tímto firmwarem se dostala mezi uživatele – především prostřednictvím neoficiálních dovozců těchto telefonů.

První Nokie 3310 legálně dovezené do České republiky měly firmware verze 3.24. Ruku v ruce se zahájením prodeje těchto telefonů se objevily stížnosti prvních majitelů, že tyto mobily špatně spolupracují s GSM bankovními kartami Paegasu – zobrazovaly se pouze první strany zpráv banky (praktické informace, jako je např. zůstatek na účtu, byly až na dalších stránkách). Telefony s tímto firmwarem navíc nedovedly zobrazit jméno odesilatele přijatých textových zpráv, i když byl odesílatel v telefonním seznamu příjemce (s touto chybou se dost dlouho potýkaly mobily Siemens a Motorola). Pro spoustu uživatelů byly nezvyklé i pomalé odezvy telefonu – zejména při srovnání s předchozím modelem Nokie – 3210.

Rychlost odezvy a stabilitu telefonu (méně časté tuhnutí) vylepšil firmware s číslem verze 4.02. Problémy s GSM bankovnictvím a zobrazováním jména odesílatele textovek však k nelibosti uživatelů zůstaly. Těchto nešvarů se Nokia 3310 zbavila až s firmwarem ve verzi 4.06. Tento firmware potěšil i zákazníky Oskara. Konečně totiž na displeji viděli správně označení svojí sítě GSM – Oskar – a ne poněkud nepřívětivé CZ-03.

Nokie 3310 s verzí firmwaru 4.06 jsou u nás nejrozšířenější a to i přes to, že dlouho byla k dispozici verze 4.18. Je však třeba uznat, že tato verze “pouze” zlepšila stabilitu telefonu, což pro spoustu uživatelů nebyl dostatečný důvod k návštěvě servisu. Upřímně řečeno – oním důvodem není ani zatím poslední verze 4.23. Pokud se ale chcete chlubit moderním mobilním telefonem se všemi funkcemi a možnostmi, které jsou pro něj dostupné, potom s návštěvou autorizovaného servisu neváhejte.