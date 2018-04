Nokia 3310 je vzácná, skoro všude hlásí vyprodáno. Zájem je příliš velký

Nokia 3310 je pro znovuobnovenou značku trefou do černého. Přestože v dnešní éře smartphonů je 3310 obyčejný mobil za 1 590 korun, který nic moc neumí, tak zájem zákazníků zjevně převyšuje možnosti výroby a distribuce.

Aktuálně je u většiny obchodníků Nokia 3310 vyprodaná. Alza na svých stránkách avizuje, že je telefon vyprodaný a další kusy by měly dorazit koncem příštího týdne. Mluvčí Alzy Patrície Šedivá dodává: „O Nokii 3310 evidujeme značný zájem zákazníků, máme tisíce předobjenávek. Zatím jsme dostali pár kusů, dodací lhůty pak závisí na dodavateli.“ Konkurenční obchod CZC také nemá skladem ani kus a ani neuvádí, kdy by telefon mohl být dostupný.

Na skladě není ani u Datartu či v Mallu, kde slibují další dodávky až v září, a ani kus nemá další z velkých prodejců Kasa. Mluvčí Datartu Iva Pavlousková to komentuje: „O telefony Nokia 3310 je obrovský zájem, už jsme prodali tisíce kusů. Telefony dostáváme od dodavatele průběžně. Nyní přijímáme předobjednávky. Když dodávku telefonů Nokia 3310 dostaneme, zákazníkům s předobjednávkami je odešleme obvykle do tří dnů.“

Při pohledu na srovnávač cen Heureka hlásí aktuální dostupnost Electroworld, ale jen on-line, na prodejnách má jeden jediný kus v Hradci Králové. Telefon má i několik dalších menších prodejců, ale ve většině je vyprodaný.

U operátorů je situace trochu lepší. O2 je exkluzivním partnerem pro Nokii 3310 a podle mluvčí Lucie Pecháčkové je o telefon velký zájem. „Díky tomu, že jsme exkluzivním partnerem, máme dostatečné zásoby a zájem zákazníků se nám daří průběžně uspokojovat,“ dodává Pecháčková. V praxi si lze u O2 telefon rezervovat na konkrétní prodejně, on-line ho koupit nelze.

Vodafone má jen červenou barvu a tu podle svého webu má na skladě jak na prodejnách, tak ji lze koupit i on-line. Přesto si operátor stěžuje, že zájem je větší než dodávky: „I u nás zaznamenáváme nedostatek modelu Nokia 3310, nemáme od distributora takové množství, které bychom potřebovali,“ říká mluvčí Vodafonu Veronika Exnerová.

Nokia 3310 je tak nedostatkovým zbožím, a to více jak dva měsíce od zahájení prodeje. Na českém trhu aktuálně není žádný mobil, který by bylo obtížné koupit. Dříve byly nedostatkovým zbožím nové iPhony, ale jen pár týdnů po zahájení prodeje. Možná to bude platit i o tom příštím, který Apple představí v září. Nutno dodat, že za jeden iPhone lze pořídit zhruba 15 Nokií 3310. Pokud je tedy zákazník někde sežene.



Nový telefon Nokia 3310 představil výrobce už v únoru: