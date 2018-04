Nokia 3310 - Inovace v dlani (Recenze)

Nová Nokia 3310 má velmi podobný design jako předcházející typ 3210. Podstatné změny nejsou patrné na první pohled, protože se skrývají především v softwaru přístroje. Přibyla spousta zajímavých a užitečných funkcí. Tvrzení, že Nokia udělala ve vývoji telefonů opět krok vpřed, je rozhodně na místě.

Vzhled a rozměry

Rozměry jsou 113 x 48 x 22 mm a váží 133g. Standardně se na trhu telefon objeví s NiMH baterií, která představuje téměř 50g z celkové váhy. Jako příslušenství bude dodávána Li-Ion baterie, která sníží váhu přístroje na příjemných 111g. Barevné provedení je zatím pouze tmavě modré, ale naštěstí nová Nokia, stejně jako její předchůdkyně, nabídne svým majitelům populární X-Press On, neboli možnost výměny předního i zadního krytu. Sluchátko i displej telefonu jsou lemovány ještě stříbrným proužkem. Klávesnice je provedena také v barvě stříbrné.

Displej

Displej je plně-grafický, vysoce kontrastní, pětiřádkový. Čtyři řádky jsou určeny pro text a pátý řadek slouží k nápovědě. Rozměry i provedením je naprosto stejný jako u Nokie 3210. V celém levém okraji displeje je zobrazena úroveň signálu. Naproti - v pravé časti můžeme sledovat stav nabití baterie, v obou případech v rozmezí od nuly do čtyř dílků. V horní části uprostřed se na nás usmívá jméno operátora. Displej a klávesy jsou podsvíceny zeleně. Podsvícení lze vypnout pouze při hraní her.

Výdrž

Standardně telefon disponuje Ni-MH baterií, jejíž výdrž je podle výrobce 150 - 270 minut hovoru, nebo 55 - 260 h v pohotovostním stavu. Podle našeho měření baterie vydržela 62hodin s občasným voláním, zhruba pět hovorů denně, s průměrnou délkou 3 min (a častém hraní "Space Impactu", viz odstavec "Hry"). Musíme však počítat s tím, že baterie při redakčním testování ještě nebyla pořádně zformátovaná. Z toho plyne, že po čtvrtém až pátém nabíjecím cyklu by se výdrž telefonu ještě o něco zvýšila.

Nevýhoda použitého akumulátoru je skryta v tom, že díky své váze zvyšuje celkovou hmotnost telefonu o bezmála 50g. Zase takový problém to však nepředstavuje, neboť standardní Ni-MH baterii lze vyměnit za Li-Ion, která je o celých 22g lehčí. Mechanické upevnění akumulátoru k telefonu je provedeno pomocí dvou umělohmotných pojistek, které se skrývají pod zadním výměnným krytem. Kvalitu tohoto způsobu upevnění prověří jen čas.

Ovládací prvky

Nokia vsadila na starý, osvědčený systém ovládání, který spatřil světlo světa již s modelem 3110 a okamžitě si získal popularitu i další využití (typy 5110, 3210). Ovládání je tedy i tentokrát jednoduché. Prakticky celé menu se ovládá pomocí multifunkční klávesy, dvou šipek a tlačítka "C". Multifunkční klávesou přijímáte či ukončujete hovory, vybíráte požadované položky, atd. Šipky slouží k pohybu v menu, k regulaci hlasitosti, v pohotovostním stavu vám umožní také rychlý přístup do seznamu volání (šipka nahoru) a do telefonního seznamu (šipka dolů). Klávesou "C" odmítnete hovor, nebo se vrátíte o krok zpět, při delším podržení pak do pohotovostního režimu. Ne nadarmo se říká, že v jednoduchosti je krása a vývojáři z Nokie znovu dokázali, že toto přísloví moc dobře znají.

Menu a funkce

Menu jistě překvapí spoustou nových příjemných a užitečných funkcí. A protože právě funkce posouvají novou Nokii o několik pomyslných kroků vpřed, zkusíme si je nyní přiblížit poněkud podrobněji.

Nejdříve si připomeňme, že vzhled a systém menu vychází z typu 3210, potažmo 5110. Pokud budete mít pocit, že toto menu je vám povědomé, vězte tedy, že to není jen pocit.

Výčet základních položek v menu:



Telefonní seznam

Zprávy

Chat

Výpis volání

Volba tónů

Nastavení

Přesměrování

Hry

Kalkulačka

Upomínky

Hodiny

Profily

Úplnou novinkou jsou zde funkce Chat, Upomínky a Profily.

Chat

Představuje technologii, která přinese nové možnosti do vzájemné komunikace prostřednictvím SMS zpráv. Formou živé diskuze např. mezi přáteli, zájmovými skupinami či jinými komunitami, bude možné získat příspěvky od několika lidí najednou. Účastníci si vytvoří vlastní chatovací "místnosti", rozlišené podle témat nebo vlastní skupiny, sestavené z definovaného seznamu účastníků. Celý systém je vlastně kombinací chatu a SMS zpráv.

Funkci ovšem budou muset podpořit operátoři, kteří zpřístupní k tomuto účelu server, přes který bude probíhat samotné rozesílání zpráv. Mobilní "chatování" v praxi není o nic složitější, než poslání SMS zprávy. Pod položkou "Chat" zadáte místo určení a text. Samozřejmostí je zde také zavedení vlastní přezdívky. Pak stačí jen odeslat. Odpovědi od ostatních účastníků se budou řadit podle historie v příchozích zprávách.

Pokud budou operátoři pro.

Upomínky

Další novinku představuje funkce "Upomínky", neboli "Reminder". Bohužel tady chybí kalendář, takže máte k dispozici jen přidání upomínky, nastavení času, datumu a volbu, chcete-li být upozorněni zvukovým signálem, či nikoliv. Všechny vložené upomínky lze dále zobrazit a vymazat. Paměť pojme celkem deset záznamů o délce až 36 znaků a s maximální dobou platnosti do 31.12.2090.

Profily

Další z novinek, kterou byste v menu předchozích low-endových Nokia telefonů marně hledali, je položka Profily. Lze vybírat z celkem šesti druhů - normálně, potichu, diskrétně, hlasitě, můj styl, plus jeden a volně definovatelný profil. Vyberete-li jeden z nich, můžete se rozhodnout, zda jej aktivujete či přizpůsobíte.Právě druhá možnost je velmi bohatá a vstřícná potřebám uživatele. Je v ní možné měnit vyzváněcí tón, hlasitost vyzvánění, ohlášení příchozího hovoru (normální, vzrůstající, 1 x zazvonit, 1 pípnutí, vypnout), tón ohlášení zprávy (žádný tón, standardní, zvláštní, 1 pípnutí, vzrůstající), tóny kláves atd.

Druhy vyzvánění

Jak už je u mobilů Nokia zvykem, disponují velmi rozsáhlou škálou vyzváněcích zvuků, od jednoduchého zvonění, přes klasickou hudbu až po diskotékové šlágry současnosti. Model 3310 celkem obsahuje 35 různých druhů zvonění a 7 volných pozic pro vytvoření vlastních melodií. Hlasitost je možné nastavit v pěti úrovních, od tichého až po opravdu velmi hlasité. I způsob upozornění na příchozí hovor lze definovat - vypnout, normální, vzrůstající, 1 x zazvonit, 1 pípnutí. Stejně tak lze nastavit způsob upozornění na SMS zprávu - standardní, zvláštní, 1 pípnutí, vzrůstající, nebo žádný tón. Příjemným překvapením je, že Nokia konečně implementovala do svého low-end mobilu vibrační vyzvánění. Tón kláves a vypnutí / zapnutí výstražných tónů je samozřejmostí.

Screen Saver

Další inovace s níž Nokia přišla je funkce, která umožní nastavit na telefonu Screen Saver. Ano, čtete správně!

V menu "Profily" (popř. "Volba tónů") - "Symbol profilu" je výběr z celkem dvanácti obrázků. Stačí si jeden vybrat, nastavit si prodlevu (v rozsahu: 5s, 20s, 1min, 2; 5; 10min), po jaké době nečinnosti telefonu se má obrázek objevit na displeji a aktivovat "zapnout". Možná namítnete: "Screen saver na mobilu? Proboha! Proč?"

A proč ne!?

Telefonní seznam a Hlasové vytáčení

Paměť telefonu má úctyhodnou kapacitu na ukládání čísel - 0,00 míst. Což považujeme za hrubý nedostatek.

Máme možnost přiřadit jakýkoliv tón k libovolnému telefonnímu číslu, poslat vizitku, nebo využít výhod zrychlené volby. Telefonní seznam nic nového nepřináší, kromě hlasového vytáčení. Pod telefonním seznamem, ve složce Záznamy lze přidat až k osmi číslům hlasovou vizitku. Jednoduše vyberete číslo, zvolíte Přidat záznam a po vyzvání telefonu ho namluvíte. K následnému hlasovému vyvolání čísla stačí v pohotovostním stavu déle přidržet tačítko "menu" a vyslovit příkaz. Hlasové záznamy můžete přehrávat, měnit, nebo smazat. Možnost ukládat čísla do seznamu v by však byla zřejmě praktičtější.

Zprávy

Menu SMS zpráv je obohaceno o několik maličkostí. Novou položkou zde jsou Šablony a Smajlíci.

Šablon je dohromady osm, z toho pět typu "Jsem doma...", "Jsem v práci..." ty jsou předdefinované, tři místa jsou volná k vytvoření šablon vlastních.

Smajlíků je také osm. Stejně jako v předchozím případě jich je pět daných a jaké budou tři zbylé, záleží pouze na vás.

Díky Smajlíkům i Šablonám se psaní SMS zpráv stane o poznání rychlejší a příjemnější záležitostí.

Systém psaní zpráv zůstává nezměněn. Malou úpravou však prošel editor zpráv, respektive jeho kapacita. Zatímco u všech ostatních mobilů je k napsaní zprávy k dispozici maximálně 160 znaků, u 3310 je tento počet ztrojnásoben. Do editoru se vměstná SMS zpráva dlouhá až 459 znaků. Při odeslání na jiný mobil, než je Nokia 3310, přijde samozřejmě ve tvaru tří SMS a také je tak účtována. Tuto funkci určitě uvítají SMS maniaci, kteří posílají zprávy hodně, rádi a často. A ještě jedna perlička na závěr, společnost Nokia připravuje do tohoto typu telefonu podporu slovníku T9 v češtině! Podle odhadů by se měl objevit nejpozději do vánoc.

Hry

I hry doznaly několika změn. Populární Had je v novém hávu. Pyšní se označením "Snake II". Hned při spuštění naběhne na displeji animace s kroutícími se hady a názvem hry. Oproti Hadu na Nokii 3210, nebo 5110 nepřipomíná jen beztvarou nudli, ale už se přeci jen trochu plazu podobá a při krmení dokonce otevírá tlamu.

Hra samotná je také trochu komplikovanější. Kdo chce, může si do hracího pole dosadit bludiště, dle libosti dokonce se stupni obtížnosti 1 - 5. V případě výběru některého bludiště had dokáže procházet samotným ohraničením hracího pole, nikoliv však zdmi bludiště. V praxi to vypadá tak, že pokud dojdete na pravý konec displeje a nestojí vám v cestě zeď bludiště, had projde skrz a objeví se na opačné (levé) straně displeje. Občas se v hracím poli objeví nějaké zvířátko a vy máte určitý časový limit (cca 10s), se k němu dostat a pohltit jej. Za to se přičítají bonusové body.

Úplným nováčkem v oblasti her je "Space Impact", což je klasická vesmírná střílečka. V ní ovládáte raketu, střílíte nepřátele a zároveň se vyhýbáte jejich střelám. Pohybujete se nahoru, dolů, vpřed, vzad a střílíte buďto normálnimi střelami, nebo speciálními naváděcími, globálními přes celý displej ap. Dostanete-li se přes celou jednu oblast, automaticky postupujete do další zóny.

Herní kvartet uzavírá dvojice her - pexeso, s názvem "Pairs II.", které je možné hrát na čas, nebo bez časového limitu a poslední, "Batsumi", což je logická hra. Příjemné oživení her spočívá v možnosti zapnutí vibrování, nebo vypnutí osvětlení displeje během hraní.

Nikdo nemůže mít všechno

Škoda jen toho chybějícího WAPu, IrDA portu a seznamu v telefonu. Jak však tvrdí zástupci společnosti Nokia, model 3310 je zaměřen především na mladou generaci uživatelů. A tento segment zákazníků nepatří právě mezi bezmezné vyznavače výhod WAPu a infraportu. Podle odhadů rozhodně mnohem více využijí Chat. Jediné, co jasně hovoří proti zmíněnému argumentu, je fakt, že Siemens již WAP instaluje do svých low-end telefonů. A to pro Nokii může představovat značnou konkurenci.

Poslední slova

Nokia 3310 je telefon velmi zdařilý a nabízí opět spoustu zajímavého. Jeho zaměření bude nejspíše trefa do černého a dá se předpokládat, že v popularitě určitě nebude pozadu za modelem 3210. Dost možná ji i překoná. A kdo ví, možná že přetrumfne i svou babičku - 5110. Vše rozhodne cena, která zatím ještě není stanovena, ale Nokia slibuje, že bude velmi příznivá. V prodeji by se tento kousek měl objevit již na začátku října. Rychlost jejího nástupu na náš trh záleží nyní přede vším na flexibilitě našich operátorů.