Nokia 3310 - horká novinka od finského giganta (preview)

První okamžiky odhalení snad neutajovanější novinky finského koncernu Nokia, mobilního telefonu Nokia 3310, s sebou nesly nejedno překvapení. Každého zaujala výrazná podobnost s modelem 3210, který se na pohled odlišuje jen drobnými designovými prvky a velikostí. Celkové zpracování, tvar i integrovaná anténa hovoří o příslušnosti ke stejné výrobní řadě. Teprve po bližším prozkoumání si všimnete provedených inovací.

Porovnáním základních charakteristik zjistíme, že 3310 je o dobrých 10 mm kratší, trochu nižší a užší. Váží přibližně 130g, z nichž téměř 50g připadá na baterii. Telefon je samozřejmě dualbandový 900/1800MHz. Další výrazný krok vpřed představuje telefon po softwarové stránce. Vzhled menu sice připomíná 3210, ale oproti ni nabízí i pár uživatelských lahůdek. Disponuje například hlasovým ovládáním a úplně novou funkcí "Chat", pomocí níž budete moci "chatovat", prostřednictvím SMS zpráv. Další novinkou jsou tzv.: "Upomínky" (Reminder), stopky, časový odpočet a celkem čtyři druhy her- populární had, pexeso a novinkou je "Space Impact" (vesmírný souboj) spolu s "Batsumi" (zatím jsme s touto hrou nebyli seznámeni). Velkou výhodou při hraní je možnost vypnutí displeje a možnost využití vibrací- pokud vás například při "Vesmírném souboji" zasáhnou, telefon zavibruje. Tím už jsem vlastně prozradil, že je telefon standardně vybaven také vibračním vyzváněním. Další zajímavostí je možnost posílat SMS zprávy o délce až 460 znaků (vlastně jako 3 SMS zprávy), funguje samozřejmě i posílání obrázkových SMS zpráv.

A teď k tomu, co telefon postrádá. Asi největším zklamáním je absence WAPu. Není vybaven ani IrDA portem a Datové a Faxové služby byste u něj také marně hledali, ovšem to se dalo v této cenové kategorii očekávat.

Vzhledem k tomu, že telefon koncepčně vychází z "třicetdvadesítky", lze předpokládat, že většina ostatních parametrů, jako je výkon, výdrž baterie, kapacita seznamu, ap. zůstane nezměněna. Vezmeme-li v úvahu, že bude patřit do skupiny "Low-end", je pravděpodobné, že ani cena by se neměla (doufejme) výrazně hnout směrem nahoru. Podle oficiálních informací je telefon vybaven NiMH baterií, která by měla vydržet 4 hodiny 30 minut hovoru, nebo 260 hodin v pohotovostním režimu.

Pro milovníky pestrých barev, máme potěšující zprávu - Nová Nokie opět nabídne svým uživatelům, stejně jako 3210, možnost výměny předního i zadního krytu, tzv.: X-Press On.

V jakém barevném provedení, kromě modrého (který vidíte na obrázku) bude telefon na českém trhu k dostání nám bohužel zatím také není známo.

Nokia 3210 se stále těší velké oblibě mezi uživateli mobilních telefonů. Co však s ní bude dál? Patří již do stárého železa, nebo je to jen příliš ukvapený závěr? To je otázka, kterou si jistě mnozí z nás položí, až budou mít to štěstí, seznámit se s úplně novým produktem společnosti Nokia, nesoucím označení Nokia 3310