Nokia 330 - první GPS navigace oficiálně představena

O zařízení Nokia 330 jsme se poprvé zmiňovali na Palmare před několika dny. Tehdy ještě nebylo jasné, zda bude opravdu uvedeno na trh, vše ovšem nasvědčovalo tomu, že ano.

Včera Nokia zveřejnila tiskovou zprávu, ve které svoji první navigaci oficiálně představila. Ačkoliv v ní nejsou zmíněny všechny technické údaje, o zařízení toho leccos napoví.

Displej bude o velikosti 3,5" a navigační software dodá Route 66, což se dalo odvodit podle prvních obrázků navigace. Aplikace Navigate 7 pokryje celou Evropu a mapy budou dodávány na 2GB paměťové kartě, kvůli velikosti pravděpodobně typu SD.

Kromě navigace si poradí Nokia 330 také s přehráním hudby či zobrazením fotografií - tuto funkci však zvládá drtivá většina navigací. Co však umí jen málokterá, je možnost spouštění DivX videa.

Na další informace je tisková zpráva skoupá, proto není jasné, jaký čipset bude v zařízení použit (předpokládá se SiRFStar III), neví se také takt procesoru či výdrž baterie. Podle všeho bude součástí balení kolébka na sklo a autonabíječka.

Cena zařízení, které se na vybraných trzích objeví ještě letos, bude činit 360 eur. To není málo, zvlášť uvážíme-li, že nový TomTom One přijde na zhruba 9 tisíc, ovšem jen s mapami některých zemí. Do Česka se navíc Nokia 330 oficiálně dovážet ani nebude, pravděpodobně kvůli horšímu pokrytí právě v aplikaci Route 66.