Nokia 3250 – hudební podivín na vlastní oči

Nokia včera představila další přírůstek do své bohaté nabídky mobilů s operačním systémem Symbian Series 60. Po luxusním modelu N91 jde již o druhý hudebně zaměřený mobil v podání Nokie. Ani 3250 ovšem nezapadne mezi levnější mobily pro mládež. Cena by se měla pohybovat okolo 13 000 Kč včetně DPH a v prodeji bude v prvním čtvrtletí příštího roku.

Nokia 3250 je na první pohled hodně nenápadný mobil. Základní tvar telefonu je jednoduchý a vychází ze staršího modelu 3230. Je to velmi strohý kvádr bez výraznějších designérských výstřelků - pokud tedy mezi ně nebudeme počítat růžovofialovou klávesnici u jedné z variant. Té se případný zájemce o Nokii 3250 může vyhnout, protože na trhu bude barevných verzí víc. Nám se z testovaných vzorků nejvíce líbila verze s černou klávesnicí, ale anii stříbrná není nejošklivější. Mezi ostatními mobily Series 60 z dílen Nokie nevyniká novinka ani velikostí, ani hmotností. Je to tedy velký a docela těžký mobil.



Nová Nokia 3250, starší model 3230 a luxusní Nokia N91

Nokia znovu sází na netradiční design

Nokia opět vsadila na netradiční a poněkud komplikovanou konstrukci. Na první pohled to ani není poznat, přístroj lze ovládat v základní poloze. Po jeho otočení ale překvapí řada kláves pro ovládání hudebního přehrávače, které na zadní straně přístroje jakoby nemají žádný význam. Stejně tak objektiv fotoaparátu na boku moc pohodlné focení neslibuje. Jenže vše má svou logiku. Spodní část telefonu od funkčních kláves dolů je otočná. Na jednu stranu o 180 a na druhou o 90 stupňů.

První směr je určen k úplnému otočení klávesnice, tedy pro použití telefonu jako hudebního přehrávače. Druhý směr je určen pro fotografování, kdy se telefon drží na šířku a s displejem natočeným k sobě se snímá. Mechanismus otáčení se zdá být precizní, ve všech potřebných polohách drží spodní část telefonu bez jakékoliv vůle. Přesto se nám celý mechanismus zdá zbytečný, spíš pro efekt, než pro pohodlnou práci. Úsměvný je především pohled na zadní stranu telefonu, když je jejím směrem natočená alfanumerická klávesnice. Výsledný efekt si můžete prohlédnout na fotografiích.

Nokia si ve složitých konstrukčních řešeních v poslední době libuje. Ještě komplikovanější konstrukci má například model N90, který má hned několik kloubů najednou. Nokia vůbec u chytrých mobilů Series 60 kreativní invencí nešetří a těch netradičně pojatých vymyslela víc, než těch obyčejných – tradičně pojatých.

Klávesnice telefonu příliš velká není, což ale platí o většině tradičně koncipovaných chytrých mobilů, musela totiž ustoupit velkému displeji. Oceňujeme však, že klávesy mají tradiční tvar a rozmístění, takže se na klávesnici nikdo neztratí a telefon lze poměrně snadno ovládat. Jen kdo by hledal tlačítko spouště fotoaparátu, může chvíli bloudit. Jde totiž o klávesu Play na straně kláves hudebního přehrávače. Z ergonomického hlediska je to ale rozumné řešení, pokud je tedy nutné při fotografování držet telefon tak, jak to výrobce vymyslel. Zpracování telefonu je na vysoké úrovni, dobrá je i kvalita použitých plastů.

Zajímavostí je použitý typ paměťové karty. Jedná se o typ microSD, nebo-li Trans Flash. Pod tímto názvem karty používá Motorola, která s nimi začala jako první. Nyní se ale jedná o velmi rozšířený typ karet, které jsou extrémně malé. Nokia ve svých tiskových materiálech slibuje karty až s kapacitou 1 GB, takové ale zatím na trhu nejsou. K dispozici jsou aktuálně karty s poloviční kapacitou. Slot na karty je schován ve spod horní části telefonu u kloubu. Přístup k němu je možný jen po vytočení spodní části telefonu.

Pro náctileté bude příliš drahý

Díky otevřenému operačnímu systému jsou možnosti telefonu velmi široké. Displej nabízí rozlišení 176 × 208 obrazových bodů, tedy s tradičním rozlišením pro platformu Series 60. Umí zobrazit 262 000 barev a je samozřejmě aktivní. Telefon je třípásmový (900/1800/1900 MHz), má GPRS i EDGE třídy 10, Push To Talk, dvoumegapixelový fotoaparát s možností natáčení videonahrávek a vnitřní paměť telefonu má kapacitu 10 MB. Hudební přehrávač zvládá všechny běžné formáty. Do sluchátek hraje stereofonně a výrobce slibuje, že bude k dostání headset, do kterého bude možné připojit libovolná sluchátka s konektorem Jack 3,5 mm.

Nokia 3250 je zajímavý chytrý mobil. Konstrukci sice považujeme za zbytečně komplikovanou, ale jistě si své příznivce najde. Výbava telefonu je výborná, chybí jen podpora sítí třetí generace. Telefon by asi zaujal leckterého teenagera, ale pro ty bude příliš drahý. Je však pravděpodobné, že Nokia chystá i jiné hudební mobily, které budou levnější. Některé jistě budou i bez operačního systému. A právě takový mobil podle nás Nokii aktuálně chybí.