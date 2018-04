Nokia 3230 - decentní smartphone živě (dojmy)

Nokia 3230 je chytrý telefon Series 60 s operačním systémem Symbian. Nokia telefonů této třídy nabízí hned několik. Na trhu jsou stále starší modely 3650 a 6600 a čtyři nové modely 7610, 6670, 6260 a 6630. Novinka patří pod čtyři výše uvedené telefony, bude levnější. Původně uvedená cena 11 000 Kč je cena bez daně, s daní bude telefon zhruba o 1 000 až 2 000 korun dražší. I tak ale v porovnání se současnými cenami dalších nových modelů bude nejlevnější. Jak tomu ale bude v novém roce, kdy se Nokia 3230 začne prodávat, je otázka. Tou dobou lze u současných modelů očekávat nižší ceny než jsou ty současné.

I když bude cena Nokie 3230 s vyššími modely vyrovnaná, může mnoho zákazníků sáhnout právě po tomto modelu. Papírově je totiž především po stránce multimediální překonává. Výbava je velmi bohatá a zahrnuje vše podstatné. Nic z toho jsme ale při včerejší prezentaci vyzkoušet nemohli, oba vzorky ještě nebyly funkční. Proto na fotografiích nenajdete ani jednou telefon s rozsvíceným displejem.

Hodnotit tak můžeme jen design. Ten je povedený, nikoliv však originální. Telefon připomíná některé modely Sony Ericssonu. Telefon je poměrně malý a je i lehký, 110 gramů na smartphone je nízká hodnota. Zpracování telefonu je dobré, ačkoliv jsme měli k dispozici jen první vzorky telefonu. Klávesnice má jednoduché tvary, doba extravagantních klávesnic je asi už minulostí. Funkční klávesy jsou pod displejem okolo joysticku, alfanumerické jsou v bloku pod nimi. Klávesnice je na telefonu hodně nízko, především spodní řada kláves se nebude mačkat nejpohodlněji.

Pro mnoho zákazníků bude důležitou funkcí telefonu MP3 přehrávač. Podle vyjádření výrobce bude stereofonní, pouze hlasitý poslech bude monofonní. Stereofonní je i integrované rádio s funkcí Visual Radio. To je zajímavá funkce, která kombinuje běžný příjem rozhlasových stanic v pásmu FM a doplňkové informace, které putují mobilní sítí. Pomocí těchto informací lze zjistit jakou skladbu právě slyšíte, nebo si budete moci prohlédnout fotografie vztahující se k aktuálnímu zpravodajství. Pomocí funkce Visual Radio se lze s rozhlasovou stanicí spojit i obráceně a zúčastnit se tak třeba soutěží.

U nás by měly vybrané rozhlasové stanice nabídnout tuto funkci na konci příštího roku, případně na začátku roku 2006. Služba Visual Radio je zajímavá, zájemce ale bude muset počítat s tím, že "poslech" nebude zdarma. Za dodatkové informace se bude platit podle datového tarifu uživatele. Je ale možné, že pro tuto službu nabídnou operátoři výhodnější ceny, než pro další běžné služby přenosu dat.

Další informace o výbavě telefonu najdete v tomto článku. Pokud novou Nokii 3230 porovnáme s populárním modelem 7610, zjistíme, že novinka má lepší klávesnici, je menší a lehčí, má navíc infraport, integrované rádio, měla by umět stereofonně přehrávat MP3, má i EDGE a Push to Talk. Kdo si tedy na těchto funkcích zakládá, měl by si na novou Nokii 3230 počkat. Je ale možné, že než se dostane na trh, Nokia představí další modely, které budou ještě lépe vybavené.

Další fotografie: