Nokia 3220 - ve skutečnosti vypadá lépe než na obrázku (fotogalerie)

Nokia model 3220 představila tento týden. Včera jsme měli možnost jej krátce vyzkoušet a vyfotografovat. Telefon nás mile překvapil, ve skutečnosti vypadá lépe, než na oficiálních fotografiích. Možná za to může jiná barva krytu, možná jenom není tento mobil fotogenický. Nokia 3220 se začne prodávat koncem léta, ale podle českého zastoupení Nokie největší odezvu zákazníků očekávají na předvánočním trhu. Je možné, že před Vánoci bude telefon mít velmi výhodnou cenu, startovní je stanovena na přibližně 8 000 Kč a to je možná trochu moc. Ne že by telefon za tyto peníze nestál, spíš se bude muset popasovat s velmi silnou konkurencí, která v tomto segmentu trhu panuje.

Gumové polštářky na boku jsou dobrá ergonomická pomůcka. Telefon se velmi dobře drží.

Může blikat jako o závod

Z prvních obrázků se mohlo zdát, že telefon má poněkud bláznivý design. Ve skutečnosti to tak strašné není, vzhled zadního krytu lze změnit a přední část není tak výrazná. Netradiční jsou čtyři boční průhledné "polštářky" které lze vyměnit a pod nimi jsou různobarevné diody, které mohou, ale také nemusí bláznivě blikat. Blikající boky jsou nyní v módě, nabízí je Philips, Siemens, Motorola a nyní také Nokia. Když by se vám blikání nelíbilo, nemusíte jej aktivovat a pak boční polštářky oceníte jako výbornou ergonomickou pomůcku. Telefon totiž díky nim padne perfektně do ruky.

Přední část telefonu není tak extravagantní, jak se z oficiálních fotografií výrobce mohlo zdát. Pod zadní kryt lze vložit libovolný papírek.

Pokud by vám naopak blikání boků nestačilo, chystá Nokia pro tento model přídavný kryt s neotřelou funkcí světelných nápisů. Kryt pak bude možné využít i pro prostorové hraní her. Tento kryt bude dostupný jako příslušenství, zatím jsme jej ale vyzkoušet nemohli. Pod zadní částí standardního krytu lze umístit libovolný papírek. Nokia tak opět použila způsob převlékání známý z modelu 3200. Tentokrát ale lze měnit papírek jen na zádech telefonu. Ten, který byl u testovaného telefonu, nevypadal špatně, ale pro někoho může být stále příliš výrazný.

Blikání je velmi intenzivní. Střídá se při něm zelenožluté a červené světlo. Je to nepřehlédnutelné.

Průhledný vršek telefonu nemá žádný praktický význam. Žádná svítilna pod krytem není.

Z oficiálních obrázků výrobce se nám nová Nokia zdála poměrně velká (104,5 x 44,2 x 18,7 mm). Není tomu tak, telefon je jen o trochu větší, než Nokia 6230. S tou má i stejný displej - aktivní s rozlišením 128 x 128 obrazových bodů. V rámci Nokie je tento displej výrazným krokem vpřed, na konkurenci ale stále trochu ztrácí, především v porovnání s Samsungem, Motorolou nebo třeba Sharpem. Integrovaný fotoaparát umístěný na zadní straně telefonu nabízí maximální rozlišení 640 x 480 obrazových bodů. Překreslování je poměrně rychlé, na displeji fotografie nevypadají zle, na jedné z našich fotografií to můžete sami posoudit.

Modrá barva krytu telefonu sluší. Jiné kombinace jsme na vlastní oči neviděli, jejich fotografie najdete zde.

Trochu rozporuplná je klávesnice. Tlačítka jsou docela velká a mají i poměrně konzervativní tvar, alespoň co se posledních produktů Nokie týče. Alfanumerické klávesy jsou zdvojené a povrch všech tlačítek je vyveden v takzvaném "soft touch" provedení. Z podobného materiálu má kryt například i Motorola V300. Pravděpodobně díky předprodejnímu vzorku se nám zdál stisk kláves jakoby líný. Trochu svižnější by mohly být i animované ikony v menu, ale to se jistě podaří do uvedení telefonu na trh doladit. Zatím má Nokia času dost.

Celý kryt má povrch typu "soft touch", je jakoby pogumovaný.

Displej je mnohem lepší než u předchozích Nokií Series 40. Některé konkurenční mobily ale mají větší rozlišení a i jemnější rastr.

Nokia 3220 by mohl být úspěšný telefon. Výbavu má dobrou, vzhled sice nemusí sednout každému, mladším zákazníkům by se ale líbit měl. Rozhodovat bude cena, startovací na 8 000 Kč se nám zdá trochu vysoká, ale to se ještě může změnit. Telefon má hardwarový modem, podporuje Edge (které je ale u nás zatím k ničemu) a nabízí vše podstatné, co by u telefonu nižší střední třídy mělo být. Nechme se tedy překvapit, jaká bude cenová strategie výrobce po uvedení telefonu na trh, v této chvíli je hodnotit úspěšnost tohoto modelu předčasné. Na podzim přijde na trh množství novinek a nejeden výrobce dopředu avizuje velmi agresivní cenovou politiku. Nokia před nedávnem také připustila, že bude muset jít u některých modelů s cenou dolů. A to je dobrá zpráva pro všechny, kteří plánují koupi nového telefonu.

Asi nejkontroverznějším prvkem nové Nokie jsou boční gumové polštářky. Jsou výměnné a pod nimi se skrývají různobarevné diody. Díky polštářkům se ale telefon velmi dobře drží.

