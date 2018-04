Nokia 3210i – nový smartphone pro nenáročné

Nokia chystanou novinku 3210i zatím oficiálně nepředstavila a zástupci značky její existenci popírají. V zákulisí se ale o tomto modelu mluví již delší dobu a nyní jsou k dispozici první informace a jedna fotografie. Vše pochází z čínských zdrojů, konkrétně z tohoto čínského diskusního fóra. Na náš dotaz z února, jestli tento model existuje, odpověděli odpovědní pracovníci českého zastoupení výrobce, že nikoliv.

Informací je zatím poskrovnu a i kvalita jediné fotografie není příliš vysoká. I tak si ale již nyní můžeme udělat obrázek, jak novinka bude vypadat a co bude umět. Bude se jednat o low-endový smartphone nejnižší třídy. Označení navazuje na legendární model 3210 a výrobce jistě doufá, že „i“ přidané do tohoto kultovního označení zaručí další rekordní prodeje. Ambice tedy novinka má a podle všeho se zdá, že by se jí je mohlo podařit splnit, posuďte sami.

Design je konzervativní a navazuje na starší modely výrobce. Na telefonu nenajdeme žádné designové výstřelky. Alfanumerická klávesnice je přehledně seřazena a tvoří jeden celek s kontextovými a funkčními klávesami. Čtyřsměrná navigační klávesa vystupuje z úrovně alfanumerické klávesnice. Funkční klávesy pro vstup do menu telefonu, mazání a psaní, které jsou pro telefony se Symbianem Series 60 typické, se nacházejí na bocích telefonu. Na boku je také dvousměrné tlačítko pro regulaci hlasitosti a spoušť fotoaparátu.

Design telefonu hodnotíme pozitivně. Je jednoduchý a jestli výrobce zvolí ten správný odstín šedivé barvy, telefonu si v obchodech třeba ani nevšimneme. Klávesnici bychom rádi vyzdvihli, především zdvih tlačítek se zdá být přímo excelentní – ani malý, ani velký, prostě přesně tak akorát.

Displej patří svými rozměry mezi nejmenší mezi chytrými telefony Series 60. Měl by však mít tradiční rozlišení 176 x 208 obrazových bodů. Jiné rozlišení displeje ani platforma Series 60 nepodporuje. Poměr velikosti displeje a jeho rozlišení z něj dělá excelentního bojovníka o titul „nejjemnější displej na trhu“. Displej je z důvodů úspory nákladů, a také z důvodů vyšší výdrže telefonu, pouze monochromatický se zobrazením šestnácti odstínů šedi. Již teď je však jasné, že monochromatický displej může způsobit nekompatibilitu některých aplikací.

Někomu se černobílý displej může zdát anachronismem, ale podle průzkumů mnoho zákazníků po těchto displejích touží a se zamáčknutou slzou v oku vzpomínají, jaké to bylo dříve přehledné, v době kdy barevný obraz patřil tak na televizní obrazovky. Zapomenout nesmíme ani na excelentní zobrazovací vlastnosti černobílých displejů na sluníčku. Nad touto inovací proto smekáme klobouk, povedla se.

Nová Nokia 3210i je vybavena integrovaným fotoaparátem. Podle dostupných informací má mít maximální rozlišení CIF a měl by pořizovat pouze černobílé fotografie. Opět z důvodů úspory výrobních nákladů. Z dobře informovaných kruhů prosákla informace, že přítomnost integrovaného fotoaparátu si vydupali zaměstnavatelé z velkých nadnárodních korporací, kterým vadí fotošpionáž v barvách, ale černobílý snímek je neohrozí. Také nechtějí své zaměstnance připravit o možnost, zvěčnit své nadřízené na firemním večírku. Opět se nebojí - naopak, černobílý a deformovaný obrázek pobaví a stimuluje pracovní morálku.

Nokia 3210i používá operační systém Symbian ve verzi 6.1 s nadstavbou Series 60 1.0. Vestavěná paměť telefonu má velikost 5 MB. Paměť je možné rozšířit pomocí paměťových karet Compact Flash, ale pravděpodobně jen do velikosti 8MB. Karty s větší kapacitou jsou pro cílovou skupinu zájemců o tento mobil příliš drahé a výrobce jistě chce vydělávat i na příslušenství. Jeho nízká cena jistě prodej podpoří. Ale pozor, stejně jako u Nokie 6630 novinka podporuje pouze karty Dual Voltage.

Nokia 3210i podporuje datové přenosy GPRS třídy 4, naopak EDGE telefon nepodporuje. To může být problém, EDGE je dnes modlou mnoha zákazníků a telefonům jím nedisponujícím, se tato skupina zákazníků vyhýbá jako čert kříži. Telefon nemá ani Bluetooth, pouze infračervený port. Novou Nokii by mělo jít spojit s počítačem i přes sériový kabel. Podle asijských zdrojů se výrobce absenci Bluetooth snažil vynahradit nabídkou speciálních kabelů, na výběr by měly být kabely dlouhé 5 a 15 metrů. Telefon tak nutně nebude muset být položen v blízkosti počítače. To je velmi praktické a zákazníci to jistě ocení.

Nokia 3210i je prvním modelem výrobce, který má prediktivní slovník Zi. Jeho předností by mělo být samovolné doplňování načatých slov. Když se telefon zmýlí, omluví se a začne s doplňováním znovu. Vítanou novinkou je také přítomnost opakovaného budíku. Opakovaný budík se Nokia rozhodla dávat do všech levných modelů. Proč, to netušíme, pravděpodobně protože opakování je matka moudrosti.

Aprílový článek :-)

Pokud se Nokia 3210i na trhu objeví brzy, můžeme inženýrům z Finska zatleskat. Povedl by se jim husarský kousek, o kterém vývojáři jiných značek sní. Nokia 3210i je totiž přesně ten typ telefonu, který na trhu chybí. S předpokládanou cenou 200 Euro, tedy v přepočtu asi 6 000 Kč se jistě bude jednat o prodejní hit. Chytrých mobilů v této cenové kategorii moc není a navíc tento model je jen středně chytrý, což mnoha zájemcům bude vyhovovat.