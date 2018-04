Nokia 3210 - v čem se finální verze liší?

V nedávné době se na český trh konečně dostala Nokia 3210 - low end společnosti Nokia, na nějž se velmi vsází, co se prodejních hitů týků. Dotovací politika operátorů není skoupá. Na to, že telefon je horkou novinkou, se dostal do dotací EuroTelu i RadioMobilu v ceně pod 5000 Kč s DPH a jako nedotovaný telefon se pohybuje pod 11000 Kč s DPH - a to není špatný začátek solidní prodejnosti.

Již před delší dobou jsme recenzovali Nokia 3210 v alfaverzi a slíbili jsme update informací na finální verzi, až bude k dispozici. A tak jsme zde se shrnutím základních rozdílů.

Asi největším zklamáním je vyhození vibračního vyzvánění. Nokia 3210 nezavibruje a nezavibruje, zatímco alfaverze vibrovala. Je to škoda - vibrační zvonění má z nejlacinějších telefonů tedy jen Panasonic G520 a Sagem 825 a pak už telefony položené cenově výše. Nicméně žádná z Nokií v základní výbavě nevibrovala, takže proč by měla zrovna ta nejlacinější...

Nyní už jen příjemnosti. Především snímání krytu. U alfaverze to byla tragédie, o které jsem si předsevzal nepsat, protože by to nebylo fér. U finálního modelu to také není přehnaně jednoduchá záležitost, je ale třeba si uvědomit, že kryt musí především krýt a být snímatelný jen v rozumné míře, tedy rozhodně nikoliv samovolně. Z toho vyplývá také tužší snímání krytu. Při snímání krytu je třeba postupovat opatrně, aby nedošlo k jeho poškození - plastové pacičky krytu se při násilné manipulaci rády lámou a pak už krytu pomůže jen nevzhledná izolačka...

Další finální věcí je možnost zasílání obrázkových SMS zpráv. Na CeBITu mi bylo tvrzeno, že odeslat zprávu s obrázkem lze v jediné SMS zprávě. To znělo trochu podivně - obrázky měly být nezávislé na telefonu, tedy do cizího telefonu byste měli mít možnost dostat i svůj vlastní obrázek, což nevím, jak by Nokia na 140 bytech vyřešila. Nakonec se ukázalo, že pán to na CeBITu neřekl celé - sice obrázek pošlete zároveň se SMS zprávou v jednom logickém celku, ale pro účel poslání se obrázek rozdělí do tří SMS zpráv a na cílové 3210 nebo 8850 se složí do jediného obrázku a jednoho textu...

Obrázek pro SMS zprávy si zatím sami vytvořit nemůžete - časem to půjde zřejmě v Club Nokia, ten je ale pro Českou republiku uzavřen a vězte, že Nokia si umí důkladně zkontrolovat, jaký telefon máte, i přes WWW! Takže na tvorbu vlastních obrázků pro Nokia 3210 zatím zapomeňte minimálně tak do září - to říkám ne proto, že bych vám je nepřál, ale proto, abyste se necítili podvedeni a zklamání, prostě tak to je.

Další poznámka k SMS zprávám - technologie T9 je implementována, od alfaverze ještě vylepšena, nicméně podpora slovníků je malá. Měl jsem verzi s německým, anglickým a francouzským slovníkem, jinak telefon psal česky a český slovník mu chyběl, takže se bojím nejhoršího - na češtinu se nepamatovalo a T9 je třeba si tedy vypnout, jinak se zblázníte. Nicméně s angličtinou znalými kolegy je docela dobré si dopisovat anglicky - je to opravdu výrazně rychlejší...

SIM Toolkit je plně podporován, podpora WAPu není a ani nebude.

Nyní něco málo k příslušenství. Nokia 3210 nemá systémový konektor, jako ostatní telefony Nokia řady 5/6110 - tím pádem nemůžete využít starší příslušenství, které tento konektor vyžaduje. Na druhou stranu je vyveden systémový konektor pod baterii - jsou to takové ty zlaté kapky na plošňáku. To ale nepomáhá, zatím nevíme, jak je zapojen a tak, ačkoliv je pravděpodobné, že vývod je stejný nebo blízce podobný Nokia 5110, neměl jsem odvahu to na zapůjčeném telefonu vyzkoušet. Co to znamená? V praxi hlavně to, že stará hands-free z řad 5/6 vám jsou k ničemu, stejně tak headset. To by nemělo tolik vadit - 3210 je určena pro začínající a tak se nepředpokládá, že mají hromadu vybavení. Nicméně i k 3210 lze dokoupit bondovku (headset) případně hands-free, nabíječky, pouzdra a především kryty - respektive Nokia to nabízí v prospektech, ale příslušenství vždy doráží do obchodů trochu později.

Na datové přenosy zapomeňte - leda by se někomu podařilo rozchodit data na systémovém konektoru, ale to je příliš mnoho práce na málo užitku a s nejistým výsledkem.

Co říci nyní v krátkosti k Nokia 3210?

Pokud jste ještě na rozpacích, přečtěte si recenzi alfaverze, kde je telefon podrobně zrecenzován. Koupit či nekoupit? Pokud to pro vás není otázka peněz a potřebujete jednoduchý telefon pro začátečníky, určitě koupit - 3210 je funkcemi slušně nadupána a uživatelsky velmi přítulná. Pokud potřebujete něco silnějšího, něco pro profi uživatele, tak si počkejte do října, kdy mají na trh přijít nové modely mobilů.