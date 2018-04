Nokia 3210 (recenze)

Nedopustím se velkého omylu, když řeknu, že firma Nokia představuje pro svět mobilních telefonů impérium prvního řádu. Jenže zatímco v trilogii Hvězdných válek se Impérium zachvívalo pod útoky stále drzejších povstalců, Nokia své protivníky odráží tím trikem, na který zákazníci slyší nejlépe - náskokem. Až je mi trapno to stále psát, ale je to skutečnost, se kterou můžeme nesouhlasit a to je asi tak vše, co se proti tomu zatím dá dělat. Konkurenční výrobky srovnatelných parametrů přicházejí většinou se zpožděním (Ericsson), nebo tak, že je Nokia za pár týdnů trumfuje svojí další novinkou (Motorola).

A jelikož do oficiálního uvedení modelu Nokia 3210 zbývá ještě pěkných pár týdnů (má se na trhu objevit v červnu/červenci 1999), předpokládali jsme, že uvítáte možnost podívat se pod kapotu tohoto nového mobilního telefonu pouhých pár dní po skončení veletrhu CeBIT 99, kde byl představen. Tam se nám také podařilo domluvit exklusivní představení nové Nokia 3210 pro naše čtenáře.

Předem této recenze připomínáme, že se jedná o jakousi alfaverzi telefonu, tedy jde spíše o seznámení s novinkami a vylepšeními, než že by zde bylo možno poukazovat na nedostatky telefonu a tedy aby mohlo jít o plnohodnotný test. Firmware telefonu má označení V 2.54 a pochází z 20. ledna 1999, nicméně je tím nejaktuálnějším, co se nám podařilo zajistit.

Vzhled

Hmotnost 3210tky činí 151 gramů a rozměry 123.8 x 50.5 x 16.7/22.5 mm. Nokia 3210 vsadila na poněkud méně tradiční vzhled - ale jestli se vám ten vzhled na snímku nelíbí, nebojte se. Za pár stokorun máte možnost si jej změnit pouhou záměnou coveru - krytu.

Telefon se kolem displeje rozšiřuje na každé straně o cca. 3 mm, díky čemuž se příjemně drží v dlani a hlavně to ponechává prostor pro velký displej. Oproti Nokia 6110 je displej o 3 mm širší a o 2 mm vyšší.

Mikrofon není na telefonu na první pohled k nalezení - je na spodní straně, kde jsou konektory pro nabíjení a je to taková úzká dlouhá štěrbina. Spodní strana s konektory zaujme také tím, že zde není vyveden systémový konektor, což naznačuje, že Nokia 3210 neumí přenášet data. Také nebude možné používat věci pro telefony Nokia 5/6110 s vývodem na systémový konektor - například headset. Nokia ovšem hodlá dodávat hands-free sadu připojitelnou jen na cigareťák, kterou bude možno okamžitě celou z vozu odnést.

Telefon se vypíná tlačítkem na vrchní straně přístroje, na téže straně je také výstup pro reproduktor zvonění.

Integrovaná anténa

Co na telefonu Nokia 3210 zaujme nejdříve, je absence antény. Kam moje paměť sahá, na integrovanou anténu vsadil u nás neznámý Hagenuk a na CeBITu představená Sony CMD-C1. Zatímco Hagenuk obecně nebyl příliš dobrý telefon, C1 od Sony si s integrovanou anténou poradila dobře. Nokia 3210 na CeBITu s integrovanou anténou příliš nepotěšila - kvalita signálu se zdála nedostatečná. Proto jsme se zaměřili především na test kvality integrované antény.

Jak se ukázalo, exemplář na CeBITu asi v tomto směru nepatřil mezi nejoptimalizovanější, protože námi získaný pokusný vzorek prokázal na testeru citlivost na signál do -105,2 dBm. To samozřejmě není tak excelentní výkon, jako prokazují některé telefony Sagem nebo Alcatel či Siemens, ale je to hodnota srovnatelná s telefonem Nokia 6110 a o něco lepší, než u Panasonic G600. Dlužno říci, že hranice v mobilních sítích je cca. -105 dBm v městkých částech a cca. -107 dBm v terénu.

V praxi to znamená, že tam, kde jste se smířili s telefony Nokia 5/6110, bude i nová 3210 bezproblémová, už proto, že vykazuje shodný vysílací výkon. Zdá se, že Nokia si s integrovanou anténou poradila obstojně.

Je ale třeba připomenout, že integrovaná plochá anténa má částečně směrový ráz, už proto, že jí je zabráněno vysílat směrem do hlavy. Má to i svůj zdravotní dopad - nesvítí vám necelé 2 W vysílacího výkonu do hlavy, ale od hlavy, což je při dnešních nevyjasněných diskusích o škodlivosti mobilních telefonů jen dobře.

Výměnné kryty

Výměnné kryty Nokia vlastně zavedla - před ní něco podobného naznačil Ericsson GA 628 s výměnnými čelními panely, to se ale příliš neuchytilo. Zato s uvedením výměnných coverů pro Nokia 5110 i 6110 se s nimi roztrhl pytel i u třetích výrobců a dnes seženete i cover, kterým z Ericsson GF788 uděláte Nokia 8810...

U modelu 3210 je výměnný kryt doveden ještě k větší důslednosti. Telefon totiž může mít vyměněný nejenom čelní panel, ale i zadní panel a to včetně klávesových tlačítek. Nokia si totiž všimla úspěchu výměnných tlačítek pro telefony Nokia 5110 a 6110 dodávaných třetími výrobci a tak se rozhodla, že u modelu 3210 je bude možno měnit s coverem zcela automaticky. Díky tomu mohou mít klávesy zcela rozdílný vzhled i rozložení cover od coveru. To také znamená, že mohou ladit s coverem dle libosti návrháře.

Díky tomuto systému má kdokoliv svobodu v návrhu vzhledu svého telefonu. Navíc alternativní covery, které jsem viděl, byly lisované z tenkého plastu, takže by mohly být i laciné.

Baterie a výdrž

Telefon je vybaven baterií 1200 mAh NiMH - to se projevuje na jeho vysokému poměru velikost/váha - telefon je těžší, než byste očekávali. Použití NiMH je daní za očekávané zařazení telefonu do nižší cenové kategorie a dá se předpokládat, že bude možno dokoupit i Li-Iont baterie. Telefon je standardně vybaven vibračním vyzváněním nezávislým na baterii.

Výdrž telefonu není příliš spravedlivé měřit přesně, protože jde přeci jen o ranný prototyp. Z hlediska uživatelského nebyl problém dosáhnout dvou dní stand-by s třemi hodinami hovoru, tedy pro méně telefonujícího uživatele bude třídenní až čtyřdenní provozní doba s nočním vypnutím myslitelná.

Je třeba pamatovat na to, že Nokia 3210 je dualband GSM/DCS a tedy její provozní schopnosti jsou závislé na síti. V rámci sítě jednoho provozovatele umí 3210 handover i mezi frekvencemi.

Telefonování s Nokia 3210

Ovládání telefonu Nokia 3210 je stejné, jako u modelu 5110. Telefonu tedy vévodí NaviKey - klávesa s kontextově předpokládanou funkcí. Má to své výhody i nevýhody - některé věci se u 3210 dělají hůře, než u Nokia 6110, kde jsou klávesy s kontextovou funkcí 2. Konkrétně se jedná o některá nastavení atd - tedy o věci, které méně pokročilí uživatelé příliš nepoužívají. Pro méně technicky zdatné uživatele je naopak řešení s NaviKey vhodnější.

Příklad: během hovoru, když chcete vejít do menu za libovolným účelem, musíte stisknout C a pak teprve projít do menu, protože NaviKey během hovoru slouží k ukončení hovoru. Jde ale o zvyk...

Menu telefonu Nokia 3210 má devět položek, přes něž lze nastavovat všechny funkce - měli jsme anglickou verzi, tedy anglicky to je Phonebook, Messages, Call Register, Settings, Call divert, Games, Calculator, Clock, Tones. Jejich význam je asi jasný a obdobný k 5110. Jen ikonky jsou animované - po několika animovaných otáčkách se animace zastaví.

Podržením tlačítka pro vypnutí telefonu můžete rychle přepínat mezi profily. V nich jsou uložena nastavení o způsobu zvonění, hlasových odezvách telefonu na různé stavy atd, jak jsme zvyklí z předchozích modelů.

Kódování EFR, FR a HR je k dispozici pro sítě GSM-900 i DCS-1800.

Zvonění

Telefon má vlastní menu pro zvonění - Tones. Zde se nastavují všechny parametry, včetně možnosti vibrací. U vibračního vyzvánění lze vypnout klasické zvonění nebo lze nastavit zesilované vyzvánění tak, že dvakrát zavibruje a pak začne potichu a stále silněji zvonit.

Novinkou, která byla u testovaného modelu ještě horká (v menu bylo místo jména funkce jméno programového objektu) je možnost přiřadit ke každému jménu v telefonním seznamu jeho vlastní zvonění. K dispozici je velké množství vyzvánění a podobně jako u telefonu Nokia 6110 lze i v tomto případě přijímat nová zvonění přes smart-messaging.

Telefon je ovšem nově vybaven composerem, takže pokud jste hudebním sluchem vybaveni, vyhrajete si. Sám hudebního sluchu nemám a tak jsem nevytvořil žádné poslouchatelné zvonění - neděste se snímku, zvonění se tvoří tak, že zmáčknete klávesu s patřičným tónem a délkou držení regulujete trvání tónu. Přes menu se pak nastavuje tempo a lze si celý song přehrát. Na obrazovce se také vypisují tyto skupiny číslic a písmen, které udávají skladbu hudby.

Co je možná škoda, že nelze zadávat přímo kódy hudby tak, jako u telefonů Ericsson. Díky tomu totiž by bylo možno opisovat zvonění. U telefonů Nokia 3210 je sice možnost poslat je via SMS, to ale v testované verzi telefonu ještě nefungovalo.

Celkem je 31 typů zvonění a jedna volná pozice pro nové zvonění, které si můžete zkomponovat nebo přijmout - nové zvonění vždy nahradí to staré na pozici 32.

Hry

Telefon 3210 disponuje čtyřmi hrami - tři už známe, tou čtvrtou je Rotation, tedy rovnání rozházené číselné řady do vzestupného pořadí. Nic extra - kvalit Hada, natož Tetris, to nedosahuje ani náhodou, ale novinka to je.

SMS, CB, data a SIM Toolkit

Nokia 3210 má integrovanou podporu SMS stejně, jako model 5110, tedy i s možností předdefinování více SMS center pro různé příležitosti a včetně podpory Potvrzení doručení.

Novinkou je integrovaná podpora T9 technologie pro rychlejší psaní SMS zpráv. I testovaný model měl tuto podporu integrovanou, ale pouze pro angličtinu, francouzštinu, italštinu, španělštinu, holandštinu, dánštinu, finštinu, norštinu a švédštinu. Čeština chybí a její podpora je zatím nejistá.

Pro psaní SMS zpráv tedy bylo lepší si vypnout T9 (označováno jako Predictive input) a psát normálně. Zatím ani není jisté, zda bude finální verze obsahovat verzi T9 se slovníkem, který by se naučil těch pár českých slov, které se v SMS používají. Anglická funkčnost T9 je luxusní - měl jsem tendenci psát lidem anglicky, neboť to bylo nepoměrně rychlejší. Výjimkou jsou slova jako fuck atd - těm Nokia jaksi nerozumí. V této verzi nebylo možno vybírat alternativy zadávanému slovu, pokud se T9netrefila, ale dá se přepnout do Spell modu a zhruba 30 znaků v něm naklepat klasickou metodou. Opět ale zdůrazňuji, pro češtinu je T9 zatím lépe vypnout.

Novinkou má být možnost zasílání obrázků spolu se SMS zprávami - nikoliv tak, jako u Philips Savvy, kde si můžete vystačit jen s přednastavenými ikonkami, ale tak, že máte k dispozici knihovny obrázků na webu a ty můžete využívat. Přesný mechanismus mi není dosud zcela jasný - testovaná verze tuto funkci neměla. Vzhledem k tomu, že na mobilu by se měl zobrazit i obrázek, který nemáte a je tedy nějak poslán, ale zároveň s tím by mělo být možno poslat až 120 znaků SMS zprávy, zřejmě půjde o nějakou spolupráci s Nokia webem. Nechme dohadů - princip určitě odhalíme, až bude v rukou něco funkčního.

Cell broadcast je podporován bez problémů, datové přenosy podporovány nejsou vůbec. SIM Aplication Toolkit má být podporován, ale testovaná verze jeho podporu obsahovala jen v nějaké nefunkční verzi. Do finalizace firmware má Nokia ještě mnoho času. WAP podporován nebude - ten bude je v dražších modelech. Zajímavou funkcí je Notify when SIM is updated - tedy upozornění na přidání nové funkce SIM Toolkitu poslané vzduchem na mobil...

Ostatní funkce

Telefon má vestavěný budík i čas - čas se zobrazuje na displeji trvale, pokud je tak nastaven, datum se zobrazuje jen v menu, kde to má smysl (seznamy hovorů) - tedy je to stejné, jako u předchozích modelů. Výhodou tedy je, že u seznamů realizovaných, přijatých a nerealizovaných hovorů je i časové a datové razítko.

Kalkulačka - žádná změna.

Telefon nemá vlastní paměť pro SMS ani pro telefonní čísla.

Závěr

Telefon se ve stylu ovládání podobá velmi modelu 5110, ačkoliv je označen za nástupce 3110, se kterou má ale také mnoho společného.

Jde o uživatelsky velmi propracovaný telefon, který přináší několik dalších zajímavých funkcí, dále nabízí dualband a standardně vibrační vyzvánění. Díky integrované anténě je telefon také poněkud kompaktnější, než jiné telefony.

Samozřejmě, pokud jste si nedávno koupili svůj nový telefon, asi nebude mít smysl, abyste jej ihned prodávali a v nábožném vytržení čekali na Nokia 3210 - kromě podpory SIM Toolkitu, vibrací a dualbandu nepřináší nic životně důležitého, kvůli čemu by bylo třeba se zbavovat novějších telefonů.

Ovšem pro mobilní nováčky bude 3210 velmi zajímavý model - nejenom svými výměnnými covery a kompaktností, ale i snadným ovládáním a široce personalizovatelnými funkcemi. Nokia jako vždy do třídy laciných telefonů dosadila funkce, které v ní nejsou zcela obvyklé. Pokud se tedy rozhlížíte po telefonu velmi vhodném pro začínající uživatele, jste u Nokia 3210 na pravé adrese. Pokud potřebujete datové přenosy nebo některé pokročilé funkce, musíte se podívat po dražších modelech firmy Nokia, nebo se rozhlédnout u konkurence.

Po pravdě řešeno jsem ale silně zvědav, jestli souboj potenciálně dotovaných telefonů Nokia 3210 a Ericsson A 1018, kteříž přijdou na trh zhruba současně, potvrdí jen dosud převládající teorii o lépe prodatelných telefonech Nokia. Osobně se obávám, že Nokia 3210 se bude velmi dobře prodávat i o tisícikorunu dráže...

Datum uvedení 3210 na trh se očekává v červnu/červenci a cena by měla odpovídat modelům 5110. Dotace se dá očekávat, ale spekulovat o ní zatím nemá smysl.