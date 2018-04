Nokia 3210 přichází na trh

Bez velkého rozruchu se na trh dostává novinka společnosti Nokia - model 3210. Tento telefon zaměřený spíše na méně náročné zákazníky a profilovaný spíše jako vstupní model do světa mobilní komunikace by se měl na trhu objevit již počátkem července - tedy již příští týden, kdy mají do republiky k Nokia dealerům přicestovat první komerčně nabízitelné kusy.

Zatím není přesně známa cena, za kterou by telefon měl být dostupný, již nyní se ale mnoho hovoří o tom, že Nokia 3210 doplní stávající modely 5110 v dotovaných řadách obou operátorů a časem by se snad měla objevit i v předplacených sadách. Ačkoliv naši čtenáři více očekávají model 7110, větší komerční úspěch patrně přinese právě 3210 jakožto model určený všem začátečníkům.

Telefon přináší několik novinek: jako většina dnes nabízených telefonů je dualbandový (900/1800 MHz), podporuje SIM Toolkit, což je důležité pro RadioMobil a nabízí proprietární metodu přenosu obrazových SMS zpráv Nokia Picture Messaging, takže uživatelé mohou posílat i vlastní vytvořené obrázky přátelům. Novinek je více - pokud vás zajímají, test si můžete přečíst zde.

Oficiálně nebyla oznámena cena, ale hovoří se o sumě mezi 9000-9500 Kč bez DPH a bez dotace, tedy zhruba 11 000 Kč s DPH. V dotovaných sadách bude zřejmě nad 5110, také finální nedotovaná cena bude ostatně o něco vyšší, aby se začaly pomalu doprodávat modely 5110. Přesto Nokia tvrdí, že 5110 a 3210 spolu mohou koexistovat na trhu najednou - ostatně například 3210 nepodporuje datové přenosy, zatímco 5110 může být s počítačem propojena kabelem, také 3210 má navíc dualband technologii a pro začínající uživatele zřejmě bude přitažlivější než 5110.