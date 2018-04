Nokia 3200 - papírová Nokia živě na Invexu (fotogalerie)

Nová Nokia 3200 je ideálním telefonem pro ty, kteří se neobejdou bez výměnných krytů. U této Nokie nemusíte žádné další kupovat, barva telefonu bude záviset jen na množství barevných papírků, které budete mít doma k dispozici. Telefon totiž budete moci obléknout třeba do týden starých novin. Ne zabalit, ale obléknout. Slouží k tomu speciální řezačka, pomocí které vyříznete papír pod přední a zadní kryt telefonu. Jinak zůstane Nokia 3200 nahá, protože její standardní kryt je zcela průhledný. Po pravdě, telefonu to moc nesluší a ani papírky pod kryt moc nepomohou. Je ale pravděpodobné, že Nokia nebo jiní výrobci připraví i neprůhledné kryty v různých barevných provedeních.

Design telefonu by asi nebyl tak kontroverzní, kdyby se nejednalo o velmi dobře vybavený telefon střední třídy. Low-end s takovým to krytem by asi příliš rozruchu nevzbudil, ve střední třídě ale působí poněkud nepřirozeně. Telefon je velmi dobře vybavený a jako jeden z mála podporuje i EDGE GSM standard. Nokia 3200 má integrovaný fotoaparát, stereo FM rádio, podporuje Javu a MMS a při přenosu dat si můžete vybírat mezi GPRS (4+1 timeslot), HSCSD, EDGE a vytáčenými daty. Nejrychlejší je EDGE s přenosovou rychlostí až 118 kbps, ovšem to zatím u nás žádný operátor nenabízí. Podrobnosti o nové Nokii 3200 najdete v tomto článku. Nyní vám nabízíme fotografie reálného telefonu. Přesnou cenu telefonu zatím neznáme, ale mělo by to prý být méně, než původně uvažovaná suma okolo 10 000 Kč. Nechme se tedy překvapit, Nokia 3200 by se měla začít prodávat před koncem roku.

Nové Nokii 3200 to moc nesluší. S výměnnými papírky to zkoušel již dříve Panasonic GD67, ale jen pod zadní kryt telefonu. Z fotografií můžete design nové Nokie posoudit sami, přeci jen, je to subjektivní záležitost.

Přední i zadní kryt lze sundat poměrně snadno. Design papírku u telefonu na fotografiích je součástí standardního balení.

Objektiv fotoaparátu je na zadní straně telefonu, ve stejných místech, jako u modelu 7250(i). S tímto telefonemmá novinka i stejný displej, jako i s dalšími Nokiemi série 40. Displej má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů, je pasivní a umí zobrazit 4 096 barev.

Pokud si s nůžkami nerozumíte a už nyní se obáváte, jak budete vystřihovat otvory pro klávesnici, můžete zůstat klidní. S telefonem dostanete speciální řezačku, pomocí které vyříznete přední i zadní kryt velmi rychle a pohodlně. Tak se alespoň tváří sám výrobce, my jsme neměli možnost řezačku vyzkoušet.

Nokia 3200 v nedbalkách. Vlevo se sundaným krytem, vpravo i s vyndanými papírky. Kryt je zcela průhledný, takže bez papírků bude telefonu vidět až do útrob.

Výstřední design nových Nokií dokazuje jak model 3200, tak model 3100. Ten je na snímku s takzvaným herním krytem, který má velmi neortodoxní klávesnici.

A na závěr ještě jednou Nokia 3100 s herním krytem. Líbí se vám víc tento kryt, nebo průhledný kryt s papírky Nokie 3200?