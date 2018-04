Nokia 3120 – nový miláček v nejlevnější třídě

Přestože Nokia nedávno představila svou luxusní a funkcemi nadupanou řadu N-Series, hlavní pozornost zákazníků se stále soustředí na střední a nižší třídu. Dnes recenzovaný klasický model Nokia 3120 patří do této kategorie výbavou i cenou. Nokia 3120 má ještě jedno dvojče s názvem 3125 určené pro sítě CDMA. GSM verze se objevila nejdříve v Asii a přes Slovensko, kde sklidila úspěch, se dostala po dlouhém putování i k nám.

Vestavěný fotoaparát, přehrávač MP3 nebo podobné nadstandardní multimediální funkce nehledejte. Pokud ale toužíte po jednoduchém a elegantním telefonu, který vám nabídne všechny potřebné funkce, tak rozhodně vezměte Nokii 3120 v potaz. První informace o tomto telefonu jsou už přes rok staré. Recenzi modelu 3100, od kterého se Nokia 3120 liší jen v několika maličkostech, si můžete přečíst zde.



Nokia 3100 a její elegantnější dvojče 3120

Vzhled - revoluce se rozhodně nekoná

Námi testovaný telefon byl vyvedený v příjemné kombinaci stříbrno-šedo-modré barvy. Jednoduchý hranatý kvádr je jen mírně zaoblený na bocích a po obvodu celého telefonu jej zdobí chromovaný oblouk. Podobné odlehčení obloukem se opakuje i na tlačítkách. Boky telefonu jsou téměř holé: zapínací/vypínací tlačítko navrchu, nabíjecí a datový konektor naspodu telefonu a otvor na upevnění poutka v levém horním rohu. Chybělo nám kolébkové tlačítko pro regulování hlasitosti vyzvánění nebo hovoru.

Použitý materiál je poměrně kvalitní a celý telefon nepůsobí tak plastovým dojmem jako u 3100. Už po týdnu používání se ale z lesklého kovového pásku, ve kterém je zasazena klávesnice, odloupla první šupinka chromování. Je samozřejmě možné, že šlo o chybu námi testovaného kusu, ale rozhodně to v nás nezanechalo dobrý dojem. Telefon je poměrně robustní a mechanicky dobře sestavený, po celou dobu testování se za sklíčko nedostal žádný prach.

Jinak jsou proporce telefonu vyvážené, v ruce sedí pohodlně a zdá se nepatrně drobnější než 3100. Základní rozměry novinky jsou ovšem stejné: 102 x 43 x 20 mm a hmotnost příjemných 84 gramů. Celkově v nás jednoduchý design zanechal docela dobrý dojem, ale v porovnání se stařičkou Nokia 6100, která má srovnatelnou výbavu, působí trochu humpolácky a příliš robustně. Nokia potřebovala dát najevo, že tentokrát jde o low-end, ale výsledný design rozhodně nikoho neurazí.



Vedle stařičkého modelu 6100 vypadá novinka trochu humpolácky, ale design rozhodně nikoho neurazí.

Baterie typu Li-ion by měla dle údajů vydržet až 6 hodin hovoru nebo 16 dnů v pohotovostním režimu. Námi zjištěné hodnoty se pohybovaly spíše v dolní hranici intervalu, telefon při běžném provozu (půl hodiny hovoru a deset zpráv denně) vydržel necelé čtyři dny.

Co se klávesnice týče, ocenili jsme zejména funkci automatického zámku, kdy si můžete zvolit, po kolika minutách se klávesnice sama zablokuje. Naopak nedomyšlené je odemykání: Když displej v klidovém režimu potemní, nelze vždy přečíst, co je třeba udělat k jeho odblokování. Chápeme ale, že výrobce takto brání vybití telefonu neustálým rozsvěcováním displeje například náhodným stiskem v kapse. Pověstný dvojhmat Menu - hvězdička navíc zautomatizujete rychle.

Samotná klávesnice je klasicky rozvržená. Kolem čtyřsměrného tlačítka jsou kontextové klávesy spojené s klávesou pro přijetí a odmítnutí hovoru. Tlačítka jsou příjemně velká. Nestalo se nám, že bychom se spletli a zmáčkli dvě najednou nebo omylem jiné. To je dáno i tím, že tlačítka kladou určitý odpor a víte přesně, jestli jste dostatečně domáčkli. Klávesnice by měla být podle údajů výrobce potažena odolnou vrstvou, což jsme nemohli ověřit. Lze ovšem očekávat, že se popisky jen tak neošoupou.

Displej a menu - nic nového pod sluncem

Pasivní displej zobrazí maximálně 4 096 barev a jeho rozlišení činí 128 x 128 pixelů. Vzhledem k cílové skupině a ceně telefonu jsou tyto parametry postačující. Jinak ale displej neokouzlí, protože bez podsvícení je prakticky nečitelný. Zamrzelo nás, že jako spořič displeje nejdou nastavit hodiny, tuto drobnost požaduje poměrně hodně uživatelů, kteří nenosí hodinky.

Standardní menu pro Nokie Series 40 ničím nepřekvap. Podrobně jsme se mu věnovali v recenzi Nokie 3100. Zde je naprosto stejné, a tak nemá smysl tyto informace kopírovat. Ve zbytku recenze bude proto shrnuto jen to nejnutnější.

Můžete si nastavit, jaké položky skryjete pod pravé kontextové tlačítko v základní obrazovce. Škoda, že pod jednotlivé směry navigačního tlačítka nelze nastavit libovolné funkce. V přednastavených je zbytečně dvakrát telefonní seznam. Pokud si chcete telefon uzpůsobit k obrazu svému, můžete k tomu využít animované spořiče displeje, barevné škály, jasu displeje a tapety. Grafika menu je ovšem velmi jednoduchá a například změny v barevné škále skoro nepostřehnete (viz snímek Settings).

Telefonování - slyším vás zřetelně

Ani zde majitele starší Nokie nic nepřekvapí. Najdete zde všechny očekávané funkce: vlastní paměť na 300 kontaktů, možnost přiřadit více čísel nebo fotografii k záznamu, osm zkrácený voleb, vytváření vlastních skupin volajících se specifickým polyfonním vyzváněním.

Stejně jako u 3100 nabízí 3120 možnost načasování profilů, což se může hodit např. pro odfiltrování služebních nebo soukromých hovorů. S kvalitou hovoru jsme byli spokojeni my i druhá strana, slyšeli jsme dostatečně nahlas a zřetelně. Velmi nás potěšilo, že při vypnutém vyzvánění začne telefon při příchozím hovoru blikat. Na poradě, kde vašeho šéfa může vyrušit i zvuk vibračního motorku, se to může hodit.

Zprávy - dobře se píší i čtou

Nokia 3120 umožňuje vytvářet standardní textové i multimediální zprávy, což je spíše funkce typu „umíme to, tak to tam vrazíme taky“. Vzhledem k tomu, že telefon nemá vestavěný fotoaparát ani hlasový záznamník, můžete pomocí MMS posílat jen přijaté nebo přes kabel nahrané obrázky či zvuky. Telefon má vlastní paměť na 150 textových zpráv, multimediální zprávy se ukládají do sdílené paměti. Ta nabízí celkem 500 kB místa, z nichž nainstalované hry zabírají 134 kB.

Jak jsme již psali, klávesnice je kvalitní a dobře se na ní píše. Font (pokud si necháte přednastavené velké písmo) je dostatečně zřetelný a příjemně se čte i lidem se slabším zrakem.

Organizační a datové funkce - základ, víc ani ťuk

Tomu, kdo nepotřebuje přenosnou kancelář, ale jednoduchý kalendář a připomínač, Nokia 3120 naprosto postačí. Kalendář je poměrně přehledný, lze jej zobrazit jen v měsíčním náhledu a dny, pro které je nastavená poznámka, jsou v tomto přehledu vytučněné. Pro základní plánování času kalendář postačí. U budíku si můžete vybrat jen z různých melodií, bohužel nelze nastavit různý čas buzení na různé dny v týdnu.

Stopky jsou klasické, ocení je určitě fanoušci Michaela Shumachera (volba Čas okruhu). Odpočítávání využijete například na mysu Canaveral. Kalkulačka nabízí i rafinované funkce jako druhou odmocninu a počítání kurzu. Ke komunikaci s počítačem slouží propojovací kabel, který je součástí balení, stejně jako CD s Nokia PC suite. Nokia 3120 podporuje GPRS třídy 6 (3+2) a nechybí také WAP ve verzi 1.2.1.

Zábava - had, auta a Velký Lebowski

Proč ho koupit? Sympatický malý mobil

Jednoduché ovládání

Nízká cena Proč ho nekoupit? Průměrný displej

Slabá výbava Kdy? V prodeji u T-Mobile Cena 2799 Kč

Sečteno a podtrženo

V telefonu jsou nahrány tři Java hry: klasický had v novém kabátku, Beach rally a Bowling. Nejde o žádné zázraky, ale o příjemné vyplnění času v autobuse. Vytkli bychom jen zdlouhavé nahrávání a docela pomalou reakci při ovládání. Dohrát si samozřejmě můžete i další hry, telefon podporuje JAVA MIDP 1.0 a hry jsou tedy kompatibilní s většinou starších Series 40 telefonů.

Nokia 3120 si na nic nehraje. Jednoduchý telefon nabízí skutečně jen ty základní funkce, které využijete každý den. Jeho plusem je jednoduchost ovládání, příjemný, byť poněkud robustní vzhled, většina funkcí splňuje standardní nároky. Během dvoutýdenního testování jsme neodhalili žádný závažnější problém, s výjimkou malých nedostatků zmíněných v recenzi. Pokud tedy hledáte malý, šikovný a levný telefon k telefonování a psaní SMS, tak byste Nokii 3120 neměli minout.

